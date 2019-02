«Einen Grossteil der 500 Millionen investieren wir hier in Winterthur»

Was ist so «stark» am Jahresergebnis der Axa? Die Bruttoprämien sind zwar um 1,1 Prozent gewachsen, aber der Gewinn vor Steuern um über 2 Prozent gesunken.

Fabrizio Petrillo: Wir sind Marktführer in einem sehr gesättigten Markt. Da ist es schwierig, überhaupt noch zu wachsen – aber das sind wir sind wir, und zwar in sämtlichen Geschäftsfeldern. Im Unternehmenskundengeschäft, auf das wir einen strategischen Fokus legen, sogar um stolze 2,6 Prozent. Der operative Gewinn ging zwar auf Grund der anhaltend rekordtiefen Zinsen tatsächlich etwas zurück. Mit 880 Millionen Franken knüpfen wir aber nahtlos an die erfolgreichen Vorjahre an. Deshalb war es tatsächlich ein «starkes Jahr», in jeder Hinsicht.

Bemerkenswert ist der Mega-Abschreiber von fast 500 Millionen Franken durch den Wechsel Axa bei der beruflichen Vorsorge für Unternehmen. Seit 2019 bieten Sie nur noch das teilautonome Modell an, keine Vollversicherung mehr. Ein Paukenschlag. Wie verlief der Wechsel?

Sehr gut. Neun von zehn KMU-Kunden sind uns treu geblieben. Das hat uns darin bestärkt, dass wir den richtigen Schritt gemacht haben. Teilautonome Lösungen bieten für KMU unter dem Strich schlicht ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis: Die Risikoprämie ist rund 30 Prozent günstiger, und höhere Renditen auf Anlagen versprechen letztlich auch eine höhere Verzinsung des Altersguthaben. Das hat auch unsere Kunden überzeugt.

Mit teilautonomen Stiftungen lassen sich höhere Renditen erzielen, zum Beispiel über Aktien. Die Anlage-Risiken aber tragen neu die Kunden, wie gesagt häufig KMU...

Die Anlagerisiken tragen nicht in erster Linie die Kunden, sondern die Stiftungen. Und diese haben wir mit erheblichen Zusatzreserven ausgestattet, so dass sie trotz schlechtem Börsenjahr mit einem Deckungsgrad von 110,5 Prozent in die Teilautonomie starten konnten. Das ist ein sehr solides finanzielles Polster. Ausserdem verbleiben die laufenden Altersrenten ja bei uns.

Die tiefen Zinsen machen es derzeit schwer, mit Anlagen gutes Geld zu verdienen. Dennoch hat die Axa auch im letzten Jahr wieder 880 Millionen Franken verdient. Was ist ihre lukrativste Sparte?

Diejenige, wo wir mit 1,5 Millionen Versicherten auch die meisten Kunden haben: im Privatkundengeschäft der Schaden- und Sachversicherung. Dazu gehören zum Beispiel Hausrat-, Fahrzeug-, Rechtsschutz- oder Reiseversicherungen.

Vor knapp zwei Jahren ist die Axa mit Zusatzversicherungen auch bei Gesundheitsvorsorge eingestiegen. Wie läuft es da?

Sehr gut. Wir sind bei Null gestartet und haben heute schon über 30 000 Kunden. Aber auch hier wollen wir natürlich weiter wachsen. Entsprechend investieren wir in dessen Ausbau.

Will mit der Axa digitaler werden und in der Gesunheitsvorsorge wachsen: Axa-Chef Fabrizio Petrillo.

Ist dies der Grund, warum die Axa im letzten Jahr 200 neue Mitarbeiter eingestellt und auf schweizweit über 4000 Vollzeitstellen ausgebaut hat?

Auch, ja. 120 davon übrigens hier in Winterthur. Wir haben zusätzliche Fachberater Gesundheitsvorsorge eingestellt, um unsere Kunden kompetent beraten zu können. Zudem haben wir im letzten Jahr massiv mehr investiert, um die Digitalisierung unserer Prozesse zu beschleunigen und einen besseren, moderneren Kundenservice bieten zu können.

Ein Branchentrend geht dahin, über Datenanalysen möglichst personalisierte Policen anzubieten. Zielt die Axa mit der Digitalisierung auch darauf ab?

Datenanalysen bieten natürlich viele neue Möglichkeiten. Aber wir nutzen Daten nur dort, wo wir den Kunden einen echten Mehrwert bieten können. Es geht dabei aber nicht um personalisierte Policen, sondern darum, sich verändernde Kundenbedürfnisse frühzeitig zu erkennen. Ein Beispiel: Wenn jemand umzieht, braucht er allenfalls eine Hausratversicherung mit einer anderen Deckungssumme, um im Schadenfall gut abgesichert zu sein.

Viele Firmen sind heute schlecht vor Cyberattacken geschützt und fürchten sich davor. Wie viel Umsatz erzielt die Axa inzwischen mit ihrer Cyber-Risk-Versicherung?

Rund zwei Millionen Franken. Es ist noch ein Nischengeschäft, aber eines mit grossem Wachstumspotential. Wie die Gesundheitsvorsorge ist Cyber-Risk ein neues Feld für uns. Unsere Kunden sind vor allem kleinere Betriebe, die wir unter anderem gegen Risiken wie Betriebsausfall oder Datenverlust versichern.

Klimabedingte Umweltschäden nehmen zu. Wie sehr treffen ökologische Extremereignisse die Axa inzwischen?

Heute übernehmen durch Extremereignisse wie Überschwemmungen, Erdrutscheoder Hagel im Umfang verursachte Grosschäden von rund 100 Millionen Franken pro Jahr. Würde sich dieser Betrag verdoppeln, träfe uns das natürlich hart. Wir engagieren uns deshalb gegen den Klimawandel und investieren beispielsweise nicht mehr in Energieunternehmen, die über 30 Prozent ihres Umsatzes mit Kohlestrom verdienen oder Ölsand fördern. Oder nehmen wir den Superblock. Die Energie, die wir dort verbrauchen, produzieren wir zu einem Grossteil über unsere Solaranlage auf dem Dach. Auf Auslandreisen nehmen wir wenn immer möglich den Zug. Und wenn doch einmal ein Flug nötig ist, wird er CO2-kompensiert.

Wo investiert die Axa die 2,5 Milliarden Franken, die durch den Wechsel im Vorsorgebereich frei geworden sind?

Bis 2020 investieren wir über 500 Millionen Franken in der Schweiz, ein Grossteil davon in Winterthur. Aber auch darüber hinaus werden wir grosse Investitionen tätigen. Denn die Schweiz ist und bleibt ein Schlüsselmarkt der AXA Gruppe. Aber ein Grossteil der 2,5 Milliarden schütten Sie als Dividende aus? Kapital, das wir nicht brauchen, geben wir unseren Aktionären zurück.

Eine Geldspritze hätten die Handballer von Pfadi Winterthur oder der FC Winterthur dringend nötig. Warum steigt die Axa dort nicht als Hauptsponsor ein?

Sport ist nicht Teil unserer aktuellen Sponsoringstrategie. Bei Pfadi engagieren wir uns aber im Nachwuchsbereich. Zudem hat sich AXA für drei Jahre als Namenssponsor bei der Win4-Arena verpflichtet. Der Sport und die Vereine hier in Winterthur liegen uns durchaus am Herzen.

Ein lokales Sport-Sponsoring brächte die Axa doch «ganz nah an den Kunden ran», sprich die Sportler und Fans?

Wir sind zwar in Winterthur zu Hause, aber ein national ausgerichtetes Unternehmen. Ich kann nunmal keinen guten Kunden aus Lugano an ein Spiel eines Winterthurer Vereins einladen. Beim Sponsoring konzentrieren wir uns deshalb auf Aktivitäten und Events, die wir schweizweit nutzen können.

Bei Ihnen als Tessiner, für welchen Verein schlägt Ihr Herz?

Für den HC Ambrì-Piotta!

Ambrì? Bei denen ist das Geld auch notorisch knapp...

(lacht) Auch da werden wir nicht als Sponsor einsteigen, wenn Sie das meinen. Man sollte sich bei solchen Entscheiden nie von persönlichen Vorlieben leiten lassen. (landbote.ch)