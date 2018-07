Hier entsteht der neue Luxusrasen

Über die beiden Fussballfelder der Anlage Flüeli, beim Bocciodromo an der Wülflingerstrasse, wurde in der Vergangenheit viel gesprochen. Wegen der Spiele des SC Veltheim und des FC Stadtverwaltung, gewiss, vor allem aber wegen ihres schlechten Zustandes. Schiedsrichter hielten den Rasen wegen grosser Unebenheiten für unbespielbar. Die Stadt reagierte und bewilligte Geld für neuen Rasen, der nun gelegt wird. Die Bauarbeiten verschlingen den Rekordbetrag von 2,7 Millionen Franken; genehmigt hat der Stadtrat die Summe als gebundene Ausgabe, also ohne vorgängige Parlamentsdebatte, wie er es bei grosser Dringlichkeit zu tun pflegt.

Altes Feld hielt nur 10 Jahre

Die Bauarbeiten erfolgen über die Sommermonate und sollen dreieinhalb Monate dauern. Von der bestehenden Sportanlage kann unter anderem der Ballfangzaun erhalten bleiben.

Der entsorgte Kunstrasen war nur zehn Jahre alt; nebst den Unebenheiten wies er auch Senkungen und Löcher auf. Ungünstig ist, dass sich der Platz auf einer ehemaligen Abfalldeponie befinden. Bereits kurz nach Nutzungsbeginn traten im Jahr 2007 Vertiefungen auf, verursacht durch Verdrängungen auf dem Deponiegrund. Nach Verhandlungen mit dem Erbauer nahm man 2011 auf dessen Kosten grössere Renovationsarbeiten vor.

Die neue Anlage wird über einen ­sogenannten Sickerasphaltbelag unter dem Kunstrasen verfügen. Dieser soll die Entwässerung ­verbessern und die Probleme mit der Unebenheit lösen. (gu)