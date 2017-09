Künftig bürgert nur noch der Stadtrat ein

Winterthur zieht mit 117 anderen Gemeinden im Kanton Zürich mit und passt sein Einbürgerungsverfahren an. 75 Prozent der Stimmberechtigten sprachen sich für eine Vereinheitlichung aus. Alle Stadtkreise stimmten Ja. «Mit so einem klaren Resultat haben wir nicht gerechnet», sagte Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) am Sonntagnachmittag vor den Medien. Er sehe darin einen Vertrauensbeweis der Bevölkerung in den Stadtrat, der für die Vorlage geworben hat.

Damit ist ab dem 14. Mai 2018 alleine der Stadtrat für Einbürgerungen zuständig. Bis anhin hatte er sich diese Kompetenz mit dem Gemeinderat geteilt.

Auf Antrag der Bürgerrechtskommission BÜK hatte das Parlament bisher bei den sogenannt ordentlichen Verfahren entschieden, sprich bei Antragsstellern, die nicht in der Schweiz geboren worden, keinen Schweizerischen Ehepartner oder Elternteil haben oder nicht mindestens während fünf Jahren die Volksschule besucht haben. Das macht in der Regel rund die Hälfte aller Gesuche aus. In Winterthur waren es 2016 gemäss Angaben der BÜK rund 260 Fälle.

Das bisherige Prozedere: Das persönliche Gespräch vor der BÜK

Die kantonale Behörden prüfen, ob die Wohnsitzfristen des Bundes eingehalten wurden, checken das Strafregister oder ob gegen den Antragsstellenden ein Strafverfahren läuft.

Die Gemeinde klärt ab, ob die kantonale und kommunale Wohnsitzfrist eingehalten wird, die wirtschaftliche Erhaltungsfähigkeit gegeben ist und wie es um die Integration steht. Ein Integrations-Kriterium ist beispielsweise eine gewisse Sprachkompetenz. Diese wird seit 2014 auf kantonaler Ebene bei einem externen zertifizierten Sprachinstitut geprüft.

Bis 2014 war in Winterthur die BÜK noch für den Sprachtest zuständig, seither fragt die siebenköpfige parteiübergreifende Kommission lediglich noch die Staatskundekenntnisse ab. In einem 15-minütigen Gespräch stellen die Gemeinderäte dabei ein paar allgemeine und persönliche Fragen zur Integration und zum Leben einer Person. An den Gemeinderat, der entscheidenden Instanz, stellt sie danach einen entsprechenden An- oder Ablehnungsantrag.

Der Stadtrat entschied bis bisher bei allen anderen Fällen, beispielsweise bei Ausländern, die in der Schweiz geboren wurden.

Das neue Prozedere: Staatskundetest extern

Ab dem 14. Mai 2018 entscheidet alleine der Stadtrat über sämtliche Fälle. Die BÜK wird aufgelöst und der Staatskundetest wird analog zum Sprachtest extern und schriftlich durchgeführt. Die Gemeindeordung wird entsprechend angepasst. Im Kanton Zürich bürgern inzwischen 117 von 168 Gemeinden in diesem Verfahren ein.

An die Gegner der Reform gerichtet stellte Künzle klar: «Wir werden auch in Zukunft nicht einfach Bürgerrechte verschenken. Es wird nicht telquel einfacher, den Schweizer Pass zu erwerben.»

