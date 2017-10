Media Markt zieht um

Interview

Detailhandels-Experte Martin Stutz erklärt, warum die Retailer auf kleinere Verkaufsflächen setzen

Herr Hotz*, Media-Markt steht für Preiskampf, riesige Verkaufsflächen mit Auswahl ohne Ende. Erstaunt Sie, dass der Riese nun schrumpfen will?

Martin Hotz: Überhaupt nicht, es entspricht einem branchenübergreifenden Trend. Jeder fünfte Retailer plant, seine Verkaufsflächen zu verkleinern.



Warum?

In erster Linie, um effizienter zu werden. Im Retailmarkt ist vieles im Umbruch. Einerseits gibt es in der Schweiz nach wie vor ein Überangebot an Läden, gleichzeitig wächst das Online-Geschäft, das heute schon etwa 15 Prozent der gesamten Umsätze ausmacht. Jeder Retailer investiert heute auch in E-Commerce.



Und Elektrogeräte-Fachhändler besonders?

Ja, denn diese sprechen bereits ein besonders online-affines Publikum an. Jemand, der ein Tablet kaufen will, hat sich schon vor dem Gang in den Laden im Internet auf diversen Plattformen informiert und kommt mit konkreten Vorstellungen.



Eben, und dann will das Gerät vor Ort eben noch ausprobieren.

Das Sortiment wird ja nur reduziert, auf diejenigen Artikel, die sich am besten ausstellen lassen und für den Kunden am attraktivsten sind. Das Verkaufserlebnis soll noch spezieller werden und gleichzeitig die Beratung wieder persönlicher.



Wie zum Beispiel?

Indem das Verkaufspersonal zusammen mit dem Kunden im eigenen Online-Shop ein massgeschneidertes Produkt sucht, zum Beispiel per Tablet. Ich bin daher überzeugt, dass persönliche Beratung noch lange gefragt ist. Die Retailer arbeiten derzeit aber daran, analoge und digitale Touchpoints und Kanäle besser aufeinander abzustimmen.