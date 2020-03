Musikfestwochen: Verlust kleiner als gedacht

Die Crew der Musikfestwochen wurde letztes Jahr gleich zweimal kalt geduscht. Zwei Headliner von Bezahlkonzerten hatten kurzfristig abgesagt. Erst die Folk-Band Beirut, einen Monat vor Festivalbeginn. Deren Sänger Zach Condon litt an einer Kehlkopf-Entzündung. Dann die zweite Absage, die kurzfristiger nicht hätte sein können, wenige Stunden vor dem Konzert. Madrugada-Sänger Sivert Høyem war notfallmässig in den Spital eingeliefert worden. Er hatte im Flug nach Oslo ein Stechen in der Brust verspürt. Letztlich war es zum Glück falscher Alarm.

Für die Besucher gab es an dem Abend Rabatte. Emelie Zoe und Nothing But Thieves spielten trotzdem, und lokale Bands sprangen spontan ein. Der Sonntag, an dem Beirut hätten auftreten sollten, war komplett gratis. Doch die zwei Ausfälle trafen die MFW finanziell weniger hart als erwartet. Sie schlossen mit einer roten Null, einem Mini-Verlust von 2400 Franken. Gestern Abend verabschiedeten die Vereinsmitglieder den aktuellen Jahresbericht.

«Wir sind nochmals mit einem blauen Auge davon gekommen», sagt Co-Leiterin Sandra Smolcic. Mit dem schönen Wetter stiegen auch die Gastro-Umsätze, und die Kollekte spülten ebenfalls mehr Geld in die Kasse als im Vorjahr: Total 100'000 Franken, 15'000 Franken mehr als im Vorjahr.

Bei den Freiwilligeneinsätzen verbuchten die MFW gar einen Rekord. Über 1000 Leute halfen mit, 200 mehr als 2018. «Das hat uns selber überrascht», sagt Smolcic.

Kein Einfluss auf Planung

Nachdem die MFW in den Nullerjahren mehrmals Defizite über 100'000 Franken eingefahren hatten, ging es ab 2010 bergauf. 2015 erzielte man mit 252'000 Franken einen Rekordgewinn, in den letzten Jahren waren es jeweils ein Plus zwischen 40'000 und 50'000 Franken. Die Musikfestwochen sind finanziell deshalb gut gepolstert. «Der kleine Verlust ist zwar unschön, aber er beeinflusst unsere Planung für dieses Jahr in keiner Weise», sagt Smolcic.

Die ersten Bands für die 45. MFW werden in drei Wochen bekanntgegeben.