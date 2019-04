Oberster Schweizer Schütze ruft dazu auf, die Reihen zu schliessen

Zusammenstehen in schwierigen Zeiten: Luca Filippini, der oberste Schütze der Schweiz, nutzte die Delegiertenversammlung des Schweizerischen Schiessportverbandes (SSV), um seine «Kameraden» ein letztes Mal auf das «Angriffsziel 19. Mai» einzuschwören. Dann wird über das neue Waffengesetz abgestimmt, das der neuen EU-Richtlinie angepasst werden soll. Es waren vor allem ältere Herren in Anzügen und Uniformen, die Filippini am Samstagvormittag im Gate27 mit seinem Appell erreichte, über Facebook, Twitter und Whatsapp Freunde und Bekannte nochmals so richtig für ein «Nein zu mobilisieren.»

Trotz des teils markigen Schützen-Sprechs und der drohenden Niederlage an der Urne war die Stimmung im Saal zu keinem Zeitpunkt gereizt oder angespannt. Der Tessiner Filippini führte charmant-locker durch die vierstündige Sitzung.

Sechseläuten-Stimmung

Als die Sulzer Musik nach der Totenehrung die Stimmung mit dem Zürcher Sechseläutenmarsch wieder aufhellen wollte, runzelte Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) kurz die Stirn. Wie der Swiss Olympic-Präsident und Nationalrat Jürg Stahl (SVP) hatte er sich in einem Grusswort an die Schützen gerichtet: «Mit Winterthur haben Sie ins Schwarze getroffen, hier schiessen Sie auf der Anlage Ohrbühl mitten in der Stadt auf Scheiben, praktisch konfliktfrei.»

Die Waffengesetz-Abstimmung war, nebst zahlreichen Ehrungen für verdiente Mitglieder, nur eines von 16 Traktanden und wurde doch immer wieder angeschnitten: «Schätzt und ehrt eure Fahnen. Es liegt an uns, unseren Symbolen der Freiheit Sorge zu tragen», gemahnte Gastgeber Heinz Meili vom Zürcher Schützenverband etwa. Filippini wehrte sich gegen die Darstellung der Befürworter, dass sich für die Sportschützen praktisch nichts ändere: «Die meisten unserer Gewehre, praktisch alle Halbautomaten, werden verboten. Für jeden Bürger. Punkt. Schluss.»

Mit dem Fahnenmarsch und später der Nationalhymne eröffnete der Schweizerische Schiessportverband die Delegiertenversammlung im Gate27.

Den Einwand der Verfechter, dass dies mit den vorgesehenen Ausnahmebewilligungen entschärft würde, liess er nicht gelten. Vereinsmitglieder im Besitz einer künftig verbotenen Waffe, dürfen eine solche weiterhin behalten oder kaufen, müssen ihre Mitgliedschaft allerdings nach fünf und zehn Jahren belegen. Nichtmitglieder ihrerseits, dass sie regelmässig schiessen. Filippini blieb dennoch apodiktisch: «Verboten ist verboten!» Damit sprach er auch den Ruch des Halblegalen an, mit dem man die Schützenvereine behafte.

Zudem verfehle das Gesetz sein eigentliches Ziel der Terrorismusbekämpfung. Die Anschläge in Paris von 2015, worauf die EU die Umsetzung der Richtlinie beschleunigte, seien ausschliesslich mit automatischen Waffen ausgeübt worden, die in der Schweiz ohnehin verboten seien. «Das Verbot nun auszudehnen ist unverhältismässig und bringt nichts. Es trifft uns korrekte Bürger», betonte Filippini. Sicher sei zudem, dass die EU das Waffenrecht weiter verschärfen werde und die Schweiz nachziehen müsse.

«Nein mit ungutem Gefühl»

Doch ganz schliessen konnte der SSV-Präsident die eigenen Reihen nicht. Ein pensionierter Polizist sagte vor vorgehaltener Hand, er stimme aus Kameradschaft Nein, aber mit ungutem Gefühl. «Wir setzen das Schengener-Abkommen aufs Spiel. Und ich weiss aus eigener Erfahrung, wie wertvoll dieses für die polizeiliche Zusammenarbeit ist.»