Sprayer richten Schaden von 100'000 Franken an

Die Stadtpolizei Winterthur führte in den letzten Monaten ein Ermittlungsverfahren gegen zwei Sprayer und klärte damit über 100 Taten. Die Höhe des Sachschadens beträgt über 100 000 Franken, teilt die Stadtpolizei Winterthur mit. Die beiden 17- und 18-Jährigen sind geständig und müssen sich nun vor der Jugendanwaltschaft verantworten.

Beim Sprayen erwischt

Eine Patrouille hatte im Dezember 2018 die beiden Jugendlichen beobachtet, wie sie ein sogenanntes «Tag» an einer Hauswand anbrachten, wie die Stadtpolizei am Montag mitteilte. Umfangreiche Ermittlungen ergaben dann, dass die beiden Sprayer seit April 2017 für über 100 weitere Sachbeschädigungen auf Winterthurer Stadtgebiet verantwortlich sein dürften. (far)