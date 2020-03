Täuschung um eine Jesus-Figur

Für seine an der Strasse zur Kesselschmiede aufgestellte Jesusfigur aus Granatsplittern hat das Künstlerduo ChrisPierre Labüsch viel Anerkennung bekommen. Leserbriefschreiber lobten sie in hohen Tönen als besonders gelungen und geschmackvoll. Nun aber zeigt sich: Der Jesus ist gar nicht das Werk von Christoph Landolt und Peter Büschlen, sondern wurde schon vor 30 Jahren vom Frauenfelder Eisenplastiker Christoph Hösli angefertigt.

Hösli bemerkte den Schwindel, als ihm der Artikel des «Landboten» in die Hände kam. Er hatte die Figur 1990 für eine Ausstellung zum Thema Pilgerweg angefertigt. Sie stand damals vor dem Eingang des Klosters Fischingen, wie ein Artikel in der Thurgauer-Zeitung aus dieser Zeit belegt.

«In Gottes Namen. Amen» hatte Hösli seine Plastik getauft, die er später verschenkte und aus den Augen verlor. Viele Jahre über war sie in Horben TG zu sehen, dann brannte das Haus, an dem sie angebracht, war nieder. Über Umwege kam sie schliesslich zum Duo Labüsch.

Keine Entschuldigung

Landolt sagt auf Anfrage, Hösli habe ihn am Wochenende angerufen, man habe die Sache beigelegt. Der Urheber der Skulptur sei ihm nicht bekannt gewesen. Auf Nachfrage, ob er sich bei Hösli entschuldigt habe, sagt er: «Ich habe ihm die Sache erklärt.» Dass er den «Landboten» und damit die Öffentlichkeit absichtlich über die Urheberschaft getäuscht habe, bestreitet Landolt. Er habe nie explizit gesagt, dass die Skulptur von ChrisPierre Labüsch sei. Er macht ausserdem geltend, er habe den Artikel nicht zum Gegenlesen bekommen. Zudem seien die «Spickel», an denen die Figur hänge, vom Duo Labüsch.

Darauf weist auch der echte Urheber der Figur Christoph Hösli hin. Er hatte den Jesus an ein Betonkreuz gehängt, was einen besseren Kontrast ergebe. Hösli hat auch ein paar andere Figuren aus Granatsplittern gefertigt. Als er in den Achtzigerjahren von einem Aufenthalt in den USA zurückgekommen war, war er knapp bei Kasse. Die Splitter waren «Gratis-Material», das in Frauenfeld reichlich vorhanden war. Als er auf der Anlage des Militärs herumgelaufen sei, habe er keine Granatsplitter gesehen, sondern Körperteile, erzählt Hösli.

Christoph Landolt hatte, nach den Granatsplittern gefragt, vor einer Woche erzählt, er erinnere sich noch gut an seine Militärzeit, wie er ganze Hänge mit Geschossen vollgepumpt habe. Zur Herkunft des Materials schwieg er sich aus. Hösli mag sich darüber nicht aufregen. Er sei schon ein paar Mal «beklaut» worden in seiner Karriere. Wichtig sei ihm, dass die Sache richtig gestellt werde. Auf rechtliche Schritte will er verzichten.