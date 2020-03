Vom Mut, frei zu sein

Konzerte und Theater, Musicals und Festivals: Vorläufig alles abgesagt. Die Corona-Krise hat die Kulturszene komplett lahmgelegt. Gerade freischaffende Künstlerinnen und Künstler hat dies teils gewaltig aus dem Tritt gebracht. Sie verdienen schlecht, sind häufig unterversichert und auf die Gagen dringend angewiesen.

Zum Beispiel Jonas und Esther Slanzi vom Theater- und Akrobatik-Duo E1NZ. Die zwei Winterthurer touren als Profis um die ganze Welt und leben davon. Nun sind alle gut 30 Auftritte gestrichen oder auf unbestimmte Zeit verschoben. Jonas Slanzi (42) schätzt den Ausfall, Stand heute, auf rund 26 000 Franken: «Auf einen Schlag bricht dir das gesamte Einkommen der nächsten Monate weg.» Anfangs Jahr hatten sie noch in neue Requisiten investiert.

E1NZ mussten wegen der Corona-Krise gegen 30 internationale Gigs absagen.

Doch ganz unerwartet sei der Knall nicht gekommen. Das Duo hatte Optionen für Auftritte in China. «Als es da losging, ahnte ich schon, dass es so weitergehen könnte», sagt Slanzi. Die Flüge nach Südkorea samt Übergepäck seien bezahlt. Ob und wieviel man davon zurückerhalte, sei offen. «Momentan ist alles total unsicher.» Zwar hätten sie sich gerade ein kleines finanzielles Polster anlegen können. Aber die Einnahmen kämen wellenmässig. «Und jetzt fällt eine grössere Welle weg.» Mehr als taggeldversichert seien sie nicht. Eine dreimonatige Durststrecke sei vielleicht zu verkraften, danach werde es existenziell. «Einen Plan B haben wir gerade keinen in der Tasche.» Die nächsten Wochen überbrücke man mit «kreativ sein» im Gaswerk, wo sie ihren Proberaum haben. Dem Techniker, den sie für die nächsten Shows in Frankreich gebucht hatten, mussten sie natürlich absagen.

Abwarten und Gärtnern

Licht- und Tontechniker Robin Oswald (47) ist normalerweise mit dem Schweizer Kabarettisten Simon Enzler unterwegs, als Freischaffender seit zehn Tagen aber komplett arbeitslos. Er rechnet damit, dass dies bis Ende Sommer so bleibt. Zum einen wegen der Sommerpause, zum anderen weil er glaubt, dass die mittleren und grösseren Festivals vorher abgesagt werden oder verboten bleiben. Ob seine private Erwerbsausfallversicherung greife, wisse er noch nicht und auch nicht so genau, wie die finanzielle Lücke füllen wolle. «Vielleicht beim Schwager auf dem Bauernhof aushelfen, vielleicht ein bisschen Gärtnern.» Oswald tönt gelassen.

Licht- und Tontechniker Robin Oswald mit seiner Familie. «Abwarten», heisst die Devise.

Er hat Familie mit zwei Kindern. Auch seine Frau ist Selbständige. «Als Freischaffender ist man sich daran gewöhnt, dass es auf- und abwärts geht.» Er warte jetzt erst einmal ab.

«Kann gerade nicht zurückrufen, kein Geld...», schreibt David Langhard per Mail zurück. Die Telefonanbieter gegeben ihm keinen Vertrag. Als zahlungsunfähig geltend telefoniert er prepaid. Und dies als produktiver Schwerarbeiter, der sich als Admiral James T in der Indie-Rock-Szene einst schweizweit einen Namen gemacht hatte: Nach 12 Alben und 5 EPs in 15 Jahren begrub er «den Admiral» 2014 müde und ausgelaugt. Er fuhr auf zwei Bands herunter, Howlong Wolf und Neutral Zone.

Reich, das zeigt Langhards Beispiel, wird man in der Schweiz auch als bekannter Musiker nicht. In seinen Dala Studios in Seen nimmt er als Produzent Bands auf mischt sie ab. Damit hält er sich knapp über Wasser. «Was man verdient, das hat man im Portemonnaie. Das war schon immer so», meint er, angesprochen auf die Krise der Freischaffenden. Damit spielt er auch auf seine Brüder von der Punkabilly-Band The Peacocks an, ebenfalls populär und seit Jahren unterwegs, auch im Ausland. Sänger «Hasu» steht bei den FCW-Spielen in der Libero-Bar am Zapfhahn.

In seinem Studio in Seen nimmt David Langhard Bands auf und mischt sie ab. Damit hält er sich über Wasser. Stu

Überhaupt haben viele freischaffende Künstler in der Gastronomie ihr zweites Standbein, das mit dem Shutdown plötzlich wegbrach. «Klar ist das schlimm», meint Langhard. Der Ruf nach Unterstützung sei richtig und wichtig. Trotzdem dürfe man nicht vergessen, dass sich in der Schweiz noch immer ein rettender Strohhalm biete, und wenn er noch so kurz sei. Die Verbände würden ihre Interessen gut vertreten, die Forderungen lägen in Bern auf dem Tisch, die Merkblätter seien publiziert. «Für eine Betreiberin eines Coiffeursalons wird es sicher um einiges komplizierter.» Die Solidarität mit denjenigen, die wegen der Pandemie an Leib und Leben bedroht seien, habe für ihn nun klar Vorrang.

Am Freitagnachmittag hat der Bundesrat kommuniziert, für die nächsten zwei Monate 280 Millionen Franken an Soforthilfe für die Kulturbranche zur Verfügung zu stellen (siehe Info-Box rechts). Darunter fallen Nothilfe-Beiträge und Entschädigungszahlungen für abgesagte oder verschobene Aufführungen.

«Glück gehabt!»

«Ich habe Glück gehabt», sagt der Profi-Bassist Luca Leombruni leicht gehetzt. Seine Tochter wartet auf das Mittagessen. Glück hatte er, weil er gerade ein paar stressige Monate mit fast hundert Gigs hinter sich hat. «Mit diesem Polster komme ich bis im Sommer durch, sonst würde ich alt aussehen», sagt er. Früher stand der Winterthurer vor allem mit Musikern wie Sina, Michael von der Heide oder Baschi auf der Bühne, heute bei Musicals und im Theater, zuletzt in Zürich bei der kleinen Niederdorfoper und im Bernhardtheater.

Spielt heute vor allem in Bands von Theatern und Musical: Der Winterthurer Profi-Basisst Luca Leombruni.

Über Skype unterrichtet Leombruni in der Zwangspause ein paar Schülerinnen und Schüler. Vor allem aber hoffe er, dass grössere Muscials nicht abgesagt, sondern nur verschoben werden, für die er gebucht ist. «Sonst heisst es Sozialamt oder sonst etwas, im Lager Palette stapeln zum Beispiel.»

«Total erschöpft» sei sie gerade, schreibt Slam-Poetin Lara Stoll zurück. Sie hat einen vierwöchigen Dreh für eine Krimiparodie hinter sich, die Ende Jahr auf SRF anläuft. «Ein Glück, konnten wir das Projekt letzten Freitag gerade noch beenden.» Sonst seien auch bei ihr alle Termine bis Juni abgesagt oder verschoben. In den nächsten Wochen will Stoll an ihrem neuen Soloprogramm schreiben, und mit ihrer Punkband bastle sie gerade an einem Album.

Stoll hat letztes Jahr den deutschen Kleinkunstpreis gewonnen. In Deutschland längst eine TV-Grösse ist Stand-up Comedian und Moderatorin Hazel Brugger. Sie bot in ihrer «Zwangspause» an, den Hütedienst für Eltern in medizinischen Berufen zu übernehmen und twittert: «Das klingt zwar creepy, aber ich meine das ernst.»

Freischaffendeplanen häufig drei bis sechs Monate voraus, dem Vernehmen nach mit einem Budget zwischen 2000 und 4500 Franken pro Monat. Gleichförmig verläuft ihr Leben selten, eher wie eine Amplitude, auf stressige Phasen folgen ruhige.

Wir waren schon immer pleite, und werden es wahrscheinlich auch bleiben.David Langhard, Musiker und Produzent

Grundvertrauen und Gelassenheit paaren sich mit einem gewissen Fatalismus. Techniker Robin Oswald beschreibt es so: «Man lebt mit dem Mut, frei zu sein, hat gelernt, mit wenig auszukommen und ist flexibel. Jedes Jahr ist anders.» Produzent David Langhard meint trocken: «Wir waren schon immer pleite und werden es wahrscheinlich immer bleiben.»

Wer knickt wann ein?

Am grössten scheint die Sorge zu sein, dass die Folgen der Krise die Kulturszene nachhaltig verändern könnte. Je nach Länge, wird der Rattenschwanz gefährlich lang. Auch Langhard befürchtet Rückkopplung, die schmerzen könnten. Heisst «verschoben» de facto «abgesagt», wegen Terminkollisionen? Gehen kleinere Clubs und Theater ein? Kürzen Veranstalter wegen der Ausfälle die Gagen? Verzichten Freischaffende deshalb auf Projekte wie ein Album, sparen bei der Technik oder geben ganz auf? Weil sie finanziellen Risiken zu gross geworden sind und die Perspektiven zu klein? Was wiederum die Kommerzialisierung vorantreiben würde?

«Es sind halt noch sehr viele Fragen offen», sagt Oswald, aber auch dies mit einer gewissen Gelassenheit in der Stimme.