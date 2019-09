Wirtschaft schafft weiter neue Stellen

Obschon führende Schweizer Ökonomen die Wachstumsprognosen für das laufende Jahr nach unten korrigieren, bleibt die Stimmung am Wirtschaftsstandort Winterthur vorerst aufgehellt. Darauf deuten nicht zuletzt die gestern publizierten Zahlen des Bundes zum Beschäftigungswachstum hin. Laut einer Umfrage des Bundesamts für Statistik bei Winterthurer Unternehmen planten demnach im zweiten Quartal 2019 8 Prozent der Firmen, ihren Personalbestand zu erhöhen, 61 Prozent wollten ihn beibehalten, nur 1 Prozent wollte ihn reduzieren.

Mehr Jobs zu erwarten

Zumindest in der Tendenz decken sich die Ergebnisse des Bundes mit den Resultaten der Unternehmensbefragung von House of Winterthur für das zweite Halbjahr 2019 (Publikation im Juli). Dennoch sind leichte Unterschiede auszumachen.

«Ich gehe davon aus, dass das Beschäftigungswachstum anhalten wird, daran arbeiten wir täglich.»Michael Künzle,

Stadtpräsident

Denn von den befragten Unternehmen sagten bei der Umfrage von House of Winterthur nicht nur 8, sondern gar 23 Prozent, dass sie davon ausgehen, dass ihr Mitarbeiterstand steigen werde. 69,5 Prozent (Umfrage des Bundes: 61 Prozent) gingen davon aus, dass die Zahl der Beschäftigten unverändert bleibt. Hingegen erwarteten 7,5 Prozent der Unternehmen (Umfrage des Bundes: 1 Prozent) eine Reduktion des Mitarbeiterstandes.

Versicherungen im Aufwind

Doch klar ist auch, dass das Beschäftigungswachstum in Winterthur in den letzten Jahren von Branche zu Branche stark variierte. Einen Höhenflug erlebten vor allem Versicherungsunternehmen. «Mit der Zunahme von fünf Prozent bei den Beschäftigten erreichte die Branche 2017 einen neuen Höchstwert», sagt Stadtstatistiker Hermann Hegner. Im Bereich Maschinenbau verzeichnete man in Winterthur hingegen 2012 zum letzten Mal ein Wachstum. «Seit dieser Zeit hat die Anzahl der Beschäftigten in dieser Branche tendenziell abgenommen.» 2017 betrug der Rückgang der Berufstätigen im Maschinenbau in Winterthur vier Prozent.

«Die Zahlen zeigen, dass wir auf Kurs sind und dass wir die uns bisher gesteckten Ziele

erreicht haben.»Michael Domeisen,

Direktor House of Winterthurote

Doch der generelle Trend ist klar: «Über die letzten Jahre hat ein stetiges Wachstum der Beschäftigtenzahlen stattgefunden, was im Sinne des Stadtrates ist», sagt Stadtpräsident Michael Künzle. «Ich gehe davon aus, dass das Beschäftigungswachstum 2018 und 2019 anhalten wird, daran arbeiten wir täglich.»

Und Künzle scheint recht zu behalten. Die Zahl der Beschäftigten steigt offenbar weiter an. Nachdem in Winterthur bereits 2017 ein überdurchschnittlicher Anstieg (+1,6 Prozent) resultierte, scheint sich das Beschäftigungswachstum laut der Statistik des Bundes weiter fortzusetzen. Der Schätzwert des Bundes, der auf einer Umfrage basiert, weist vom 1. Quartal 2018 bis zum 2. Quartal 2019 einen Anstieg der Zahl der Beschäftigten von 72200 auf 73700 aus. «Das entspricht einem Anstieg von rund zwei Prozent», sagt Stadtstatistiker Hegner.

Diverse Ansiedlungserfolge

Sehr zufrieden mit den Beschäftigungszahlen ist auch Michael Domeisen, Direktor von House of Winterthur. «Die Zahlen zeigen, dass wir auf Kurs sind und dass wir die uns bisher gesteckten Ziele erreicht haben.» Er könne in diesem Zusammenhang auf verschiedene Ansiedlungserfolge zurückblicken, sagt Domeisen. «Erwähnen möchte ich da beispielsweise die Daimler-Tochter Evobus Schweiz AG, die ihren Standort von Kloten nach Wülf­lingen verlegt.» Ausgelegt sei der neue Firmensitz, der im Frühling 2020 eröffnet wird, für 130 Mitarbeitende.