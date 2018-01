Zeughaus steht kurz vor dem Umbau

Läuft alles nach Plan, werden in diesem Sommer auf dem Zeughausareal bereits die ersten Feste gefeiert, wird an Konzerten getanzt oder auf dem Bauernmarkt flaniert. Dann soll im Zeughaus 1, dem Riegel entlang der Zeughausstrasse, bereits der neue öffentliche Begegnungsort mit Café, Aussenbereich und Innenhof mit Kulturraum zugänglich sein, als Provisorium. Seit ein paar Tagen liegt das Baugesuch der Initianten von der Basis Winterthur GmBH öffentlich auf. Ihnen hat die Stadt vor knapp einem Jahr den das Zeuhaus 1 für 30 Jahre im Baurecht übergeben, den sie nun doch bespielen werden, nach dem Motto «Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach» – denn geplant hatten Marco Frei, Jeffrey Thommen und Robert Grimmer einst eigentlich fürs gesamte Areal und Ensemble. Doch für die Zeughäuser 2+3 hat der Stadtrat der christliche Privatschule SalZH den Zuschlag gebeben.

Am Konzept für das Zeughaus 1 hat sich nichts geändert: Das Zeughaus-Café beim Eingangsportal, mit 100 Steh- und Sitzplätzen, innen wie aussen, und einem 200 Quadratmeter grossen Gemeinschaftsraum mit Sofas und Cheminée, soll zum Treffpunkt werden, das Areal beleben und «Erlebnis-Gastronomie» bieten. Das heisst: Man sieht vom Tresen aus, wie in der Küche die Töpfe dampfen, hört die Deckel klappern, und auch die grossen Kupferkessel der hauseigenen Bierbrauerei werden glänzend in Szene gesetzt.

«Wurden überrollt»

Welche Gastronomen zum Zuge kommen, ist noch offen, wie auch, wer in die 25 Büro- und Gewerbeeinheiten einzieht, die sich über die drei Geschosse verteilen. Ende 2017 haben hat die Basis Winterthur zu einer Info-Veranstaltung geladen. «Wir wurden überrollt», sagt der Projektkoordinator Marco Frei. Rund 50 Kleingewerbler seien gekommen, vom Gesundheits-Experten, über Bauplaner bis Handwerker, denen vorschwebt, im Erdgeschoss ihre Werkstatt einzurichten und im Obergeschoss das Büro. Es werde einen «bunten Mix» geben, soviel ist laut Frei bereits klar. Derzeit evaluiere man die von den Interessenten ausgefüllten Fragebogen, und dann werden in den nächsten Monaten bereits die ersten Reservationsverträge verschickt.

Die Verträge der bisherigen Mieter, darunter auch die Macher von Karls Kühne Gassenschau, liefen bereits letzten Oktober aus. Einige haben eine Fristerstreckung erwirkt. «Aber im März 2019 sollte das gesamte Gebäude definitiv leer stehen und für den Endausbau bereit sein», sagt Frei.

Zwei Prozesse laufen

Nur: Noch nicht ausziehen will offenbar die christlich-geprägte Stiftung Harvest Network International – und diese besetzt immerhin rund 900 Quadratmeter, verteilt auf drei Stockwerken. Laut Frei stellt sich die Mieterin auf den Standpunkt, dass sich in Winterthur keinen gleichwertigen Ersatz finden lasse, schon gar nicht zu den tiefen Mietzinsen, wie sie die Armasuisse einst verlangt hatte, weit unter dem aktuellen Marktniveau. Nachdem von beiden Seiten je ein Verfahren eingeleitet worden ist, treffen sich die beiden Parteien und deren Anwälte heute Dienstag, um einen Kompromiss auszuhandeln. Dieser sieht aus Vermieter-Sicht wie folgt aus: Der Vertrag läuft noch bis Ende Oktober 2018, bei einem Mietzins leicht unter dem Marktniveau. Scheitern die Gespräche, droht der Gang vors Bezirksgericht.

Bei der Harvest Network-Stiftung wollte man sich auf Anfrage nicht zu laufenden Verfahren äussern. Deren Stiftungsrats-Präsident ist Andi Kunz, der einst auch die Freikirche Harvest Church gegründet hatte, die 2008 aufgelöst wurde. Ebenfalls Mieter auf dem Areal 1 ist Kunz Hilfswerk Noiva. der Unternehmer hat überdies in die Ballsportarena Win4 investiert.

Weniger Parkplätze

Mieter-Clinch hin oder her: Keine Kompromisse gehen die Betreiber beim Innenausbau der denkmalgeschützten Gebäude ein. Zwischenböden und -wände sollen so neu angelegt werden, dass das alte Gebälk wieder den Innenraum prägt. Die Anzahl Auto-Parkplätze wird auf 25 beschränkt, dafür sind 60 Veloabstellplätze geplant. ()