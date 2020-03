Auch Albanifest ist abgesagt Das grösste Stadtfest findet in diesem Jahr nicht statt. Die Organisatoren wollen kein Risiko eingehen. Till Hirsekorn

Das Riesenrad dreht erst 2021 wieder. In diesem Jahr findet das Albanifest nicht statt.

Nun trifft es auch das Albanifest: Dessen Organisatoren haben am Mittwochvormittag mitgeteilt, in diesem Jahr die Stadtchilbi wegen der Corona-Pandemie ausfallen zu lassen.

Zum einen aus Sorge um die Gesundheit der Bevölkerung, zum andern, weil die Vorbereitung unter den geltenden Einschränkungen sich schlicht zu schwierig gestalte. Es sei zudem zu erwarten, dass Grossveranstaltungen längerfristig verboten blieben.

Die Organisation wäre in den nächsten Wochen so richtig angelaufen. Anfang April hätte man sich mit den Vereinen getroffen, und erste Bestellungen oder Rechnungen wären schon in den nächsten Tagen verschickt worden. «Die Vereine und Zulieferer müssen langsam wissen, woran sie sind. Auch sie brauchen Planungssicherheit», sagt OK-Chef Daniel Frei. Das finanzielle Risiko wäre letztlich für alle zu gross gewesen. «Wir wollten nicht mehr länger warten» Gesundheit und Sicherheit hätten zudem oberste Priorität.

Er sei gespannt, wie die Vereine und Besucher den Entscheid aufnähmen, sagt Frei. «Ich denke, dass die meisten insgeheim mit einer Absage gerechnet haben und es verstehen», sagt Frei.

Wie man mit den eingegangenen Partnerschaften und Leistungserbringern verfahre, kläre man in den nächsten Tagen und Wochen ab. Mit der Stadt hat das Komitee vor drei Jahren eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen, die 2018 in Kraft trat. Darin ist unter anderem vereinbart, dass die Rechnung für die Reinigung und Gebühren bei 125'000 Franken gedeckelt werden, bei effektiven Kosten von rund 600'000 Franken. Damit wird das Albanifest jedes Jahr indirekt mit 475'000 Franken unterstützt, was über einem Drittel des Festbudget von 1,3 Millionen Franken entspricht.

Einbussen für die Vereine

Das Albanifest gilt als eines der grössten jährlichen Altstadt-Chilbis Europas mit über 100'000 Besucherinnen und Besuchern, gegen 160 Marktfahrern, 90 Schaustellern und Buden, 80 Vereinen und 30 Restaurants.

Die Vereine bessern am Fest jeweils ihre Club-Kasse auf: Über 800'000 Franken waren es 2015, wie das Komitee im Rahmen Diplomarbeit an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur anhand einer Umfrage errechnen liess. Dafür wurden Getränke, Esswaren, Material und Dienstleistungen im Umfang von 750'000 Franken bestellt, davon 90 Prozent in der Stadt oder Region. «Die Getränke kommen von Haldengut, das Brot vom Beck Meier aus Wiesendangen und die über 100 Kilogramm an Spareribs, Fleischkäse und Würsten beim Metzger Lotti», bringt es Carlo Pilato auf den Punkt. Er organisiert jeweils für die Festzbeiz der Winterthur Warriors mit fast 100 Sitzplätzen. Für die Warriors sei das Albanifest der grösste Sponsor, mit einem Gewinn im «tiefen fünfstelligen Bereich.» Nachdem wegen der Corona-Krise auch die Football-Saison ins Wasser fällt, wiegt der Ausfall doppelt schwer. Auch insofern, als dass sich für dieses Jahr wieder einen prominenteren Stand direkt an der Stadthausstrasse gesichert hatte. Nun müsse man die Reseven in dieser Saison «massiv anzapfen».

Die Chilbi-Besucherinnen und Besucher geben gemäss Studie jedes Jahr rund 5,5 Millionen Franken an Ständen und Bahnen aus.

Neues Datum des 49. Albanifest ist das Wochenende vom 25. bis 27. Juni 2021. Dann wollen die Organisatoren das diesjährige Konzept praktisch eins zu eins umsetzen. Welches Highlight die Besucher diesen Sommer erwartet hätte, verrät Frei daher nicht.