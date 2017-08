Alles in einem Atemzug

Feist hat etwas Beiläufiges, als sie am Samstagabend in ihrem langen pinkfarbenen Hippierock und der umgeschnallten E-Gitarre auf die Bühne steht. Man merkt kaum, dass sie da ist. Ein sanftes Orgelpad läutet «Pleasure», den Titeltracks des neuen Albums, ein. Man hörts, ist sich aber nicht ganz sicher, ob es wirklich von der Bühne kommt. Erst die trocken und rhythmisch angeschlagenen E-Gitarren-Saiten machen klar: Es geht los.

Leslie Feist lässt ihre Stimme leicht verzerren und knallt sie einem über die karge Instrumentierung hinweg direkt ins Gesicht. Man wartet, was sie mit diesem Song noch treiben wird. Das ist Feist. Aus der Kleinheit des Songs, aus wenigen und gut platzierten Klängen, kann sie mit harten Brüchen oder schnellen Steigerungen grosse dynamische Kontraste schaffen. Diesen Effekt verbindet sie immer wieder mit überraschenden Soundspielen.

Gehemmte Tanzbeine

In «Pleasure» etwa, indem der trockene Ein-Saiten-Anschlag plötzlich zum ausgewachsenen, fetten Riff wird. Von Folkrock zu Rock’n’ Roll. Dann loopt sie ihre Stimme zum Chor zusammen – und der Keyboarder schnappt sich eine Violine, die er so verzerrt, dass sie wie ein synthetisches mehrstimmiges Streicherpad klingt. Vom Rock ’n’ Roll zum Orchesterpop. Und dann zurück zum Folkrock.

Das Spiel wiederholt sich in verschiedenen Variationen. Teils allerdings an der Grenze zum elitären Gehabe. «Get Not High, Get Not Low» ist ein rhythmischer Spielplatz, auf dem sie einen Viervierteltakt zum Walzer vergewaltigt, bevor sie zum Fünfschlag wechselt. Auch «Lost Dreams» lässt sich nicht in gottgegebene Taktmodelle einpassen. Das befremdet und hemmt das Tanzbein.

Dem komplexen Dreierpack des neuen Albums hängt sie noch eine vierte Neukomposition an, «A Man Is Not His Song». Offenbar ist ihr bewusst, dass ihre ­Musik mässig kompatibel ist mit der Tageszeit, dem Open-Air-Kontext und dem wohl schon ­relativ hohen Alkoholpegel des Publikums.

Sie versucht, die Fans in eine Songlinie einzubeziehen. Das gelingt nicht allzu gut. Denn Feist ist nicht Status Quo oder Elton John. Man kann nicht einfach mitsingen, weil man den Song nicht auf Anhieb versteht.

Nicht zum Mitsingen

Dennoch ist Feists Bemühen um Publikumsnähe charmant. Sie erzählt ab und zu eine Geschichte, baut sogar Songzeilen um, damit sie nach Winterthur passen. Damit schafft sie die Nähe, die ihre Songs zuweilen nicht zu­lassen.

Aber Feist belässt ihr Repertoire nicht gänzlich beim komplexen Material. «Mushaboom» von ihrem Erstlingsalbum ist ein hübsches Uptempo-Liedlein im Offbeat mit einem Schuss Country. Tanzbar. «My Moon, My Man» von 2007 hat mit seinem treibenden Shuffle-Beat eine für Feists Verhältnisse ungewohnte Klarheit. Und der Schuss Funkiness ist ein schöner Kontrast zur sonst oftmals eher melancholischen Aura ihrer Kompositionen.

Doch diese Songs sind eher die Ausnahmen. Feist ist Musik fürs anspruchsvolle Ohr und das kann so spät am Abend auf Dauer etwas ermüden. Zumal die zwei ­Kompositionsmerkmale, Überraschungsmoment und dynamische Steigerung, in jedem Song so sicher wie das Amen in der ­Kirche sind. Das wird auf Dauer zu rituell. Andererseits ist da das kompositorische Genie, das rein rational betrachtet schon mal ­beeindruckt.

Dazu kommt eine Band, die all die Verrücktheiten mitspielt, als wären sie das Normalste der Welt. Und über allem steht letztlich Leslie Feists Stimme, die so viele Dinge kann. Sie ist fragil, sie ist samtweich, sie ist messerscharf. Und das alles in einem Atemzug.

