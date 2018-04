«Als Schauspielerbist du wie eine Zwiebel»

Er kommt mit dem Rollkoffer zum vereinbarten Kaffee. Am Morgen hat Grégoire Gros gerade noch am Zürcher Schauspielhaus vor drei Schulklassen gespielt, im Familienstück «Liebe Grüsse . . . oder Wohin das Leben fällt». Nun stehen Proben an für den Abend mit der Pianistin Elena Vartikian im Pfarreizentrum Wülflingen: Chansons von Jacques Brel, verknüpft mit Klavierstücken von Piazzolla, Kapustin und Fazil Say.

Seit 2015, nach zwei Jahren Festanstellung am Theater Chemnitz, ist Gros wieder freischaffend unterwegs zwischen seinem Wohnort Berlin und Städten wie Paris, Chemnitz, Luxemburg. Freiwillig freischaffend? Ja, bestätigt Gros lachend. «Ich brauchte mehr Luft und mehr Abwechslung.» Nur so lasse sich das Theaterspielen mit den Film- und Fernsehrollen vereinbaren.

Zuerst war das Singen

Neben dem Spielen ist das Singen seine grosse Leidenschaft – eigentlich seine erste, denn sie begann bereits im Jugendchor des Konservatoriums Winterthur bei Jean-Pierre Druey, damals war Gros, Jahrgang 1981, acht Jahre alt. Die Musik und das Auftreten scheint ihm in den Genen zu liegen: Die Mutter spielte Harfe, die 92-jährige Grossmutter singt in Mulhouse noch immer in ihrem Kirchenchor.

«Es tönt vielleicht absurd, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Linie mich trifft»



Macht er einfach alles, was ihn gerade interessiert, oder versucht er, eine Linie zu finden? «Es tönt vielleicht absurd, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Linie mich trifft», sagt Gros.

Der schweizerisch-französische Doppelbürger ist in Winterthur im Seidenstrassequartier aufgewachsen, bilingue, das Französisch nennt er seine «Vatersprache». Inzwischen spielt er auch Stücke auf Französisch, woran er besonders Freude hat. Zum Theater kam er zufällig.

Gros besuchte das Wirtschaftsgymnasium und hatte sich schon fast für ein Wirtschaftsstudium angemeldet, da schneite das «Schweizer Jugendmusical» in sein Leben. Gros wurde Schlagzeuger der Band.

Das kannte er, schon mit acht Jahren hatte er damit begonnen; mit seiner eigenen Band Entering Symphony schaffte er es bis in das Finale des kantonalen Nachwuchswettbewerbs Band-it.

Nach Berlin

Als die Musical-Band durch erwachsene Profis ersetzt wurde, entschied sich das Leben für eine Abzweigung: Mit 21 Jahren wurde Gros von den Leitern des Musicals in die Schauspielertruppe weitergereicht. Er, der davor nie Theater gespielt hatte, fühlte sich sofort wohl. «Da schlug der Blitz ein», erinnert sich Gros.

In der Folge studierte er an der European Film Actor School (EFAS), einer privaten Zürcher Schauspielschule, ausgerichtet vor allem auf den Film. Die entscheidende Weichenstellung passierte dann mit der Aufnahme in die Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin: Nur gerade 25 von 2500 Bewerbern hatten dieses Glück. Gros hatte dort eine Schulaufführung gesehen und gedacht: Das ist es, da will ich hin.

Fürs Leben geprägt hätten ihn vor allem die Ernsthaftigkeit und Tiefe, mit der dort gespielt werde, sodass es Bauch und Geist berühre. Das war das Theater, das er machen wollte: «Mit Humor und Chuzpe.» Das Chanson-Singen hat er da und auch schon davor an der Filmuniversität Babelsberg in Potsdam gelernt, ein erzählendes Singen, wie man es von den Balladen von Brecht und Weill kennt. Beim Abschluss an der Ernst-Busch-Schule sang er zum ersten Mal ein Chanson von Brel, den grossen Hit «Ne me quitte pas». «Megagut» angekommen sei das.

Theater als Lebensform

Brel und Berlin ist er seither treu geblieben. In der Grossstadt fühlt er sich am wohlsten, an der Grenze zwischen den Stadtteilen Kreuzberg und Schöneberg sei es nicht hektisch wie in Zürich, aber man sei am Puls der Zeit und könne doch mit tausend Franken Haushaltsbudget im Monat auskommen.

«Das brauchen wir, es ist unsere Nahrung.»



Laut dem deutschen Bundesverband Schauspiel gebe es etwa fünfzigtausend Schauspielerinnen und Schauspieler im deutschsprachigen Raum, ein Drittel könne gut davon leben, Gros zählt sich dazu: «Ich habe dieses Glück.» Das zweite Drittel komme gerade so über die Runden, das dritte habe einen anderen Hauptjob.

Auf lange Sicht ist in diesem Beruf nichts gesichert. Das schlägt sich auch auf das nieder, was man heute im Theater zu sehen bekommt: Aufgrund von Sparmassnahmen spielten dort nur noch selten wirklich alte Mimen, sagt Gros. Das sei ein Verlust, denn sie brächten viel Lebenserfahrung mit auf die Bühne. «Und wie will man ohne sie von Macht erzählen?», fragt er sich.

Die Lieder von Jacques Brel (1929–1978) hätten die Kraft, alle Anwesenden zu einer Gemeinschaft zu formen, ein magischer Moment. «Das brauchen wir, es ist unsere Nahrung.» Dieses Erlebnis bedeutet ihm viel, auch im Theater. Vorbildhaft ist für ihn das freie Aarauer Theater Marie, mit dem er vor anderthalb Jahren im Theater Winterthur spielte, in Ferenc Molnárs «Liliom»: Beim Theater Marie machen alle alles; wenn die einen proben, kochen die anderen für sie. Theater als Gemeinschaft und Lebensform, Gros spricht von Familie. «Wenn sich die Schauspieler bekämpfen, spürt es das Publikum – das führt nicht zu der Energie, die es braucht und nach der wir eigentlich alle suchen.»

Die Feuertaufe vor grossem Publikum erlebte er 2013 in Bonn mit Brels bekanntem Chanson «Port d’Amsterdam», begleitet vom neunzigköpfigen Beethoven-Orchester, die Aufnahme findet man auf Youtube. Darauf folgte am Theater Chemnitz ein ganzer Brel-Abend, vier Jahre lang. An den Liedern des lange erfolglosen Chansonniers, der gegen Ende seiner Karriere Mitte der 1960er-Jahre zu einer Symbolfigur der französischen Kultur aufstieg, gefällt ihm nicht nur, dass sie Geschichten erzählen. Sie seien auch oft gesellschaftskritisch und politisch, aber nicht auf eine vordergründige Weise.

Eine Frage der Menschlichkeit

Welche Eigenschaft ist für einen Schauspieler die wichtigste? Perfekt sein solle man auf der Bühne nicht, sagt Gros – eher sei es eine Frage der Menschlichkeit. Es könne sein, dass man sich unsicher, verletzlich oder gar gehasst fühle, aber dann liege es an der Rolle und diene damit der Geschichte. «Ich glaube, die Leute mögen Momente der Schwäche – wirkliche Gefühle eben, nicht vorgespielte.» Als Schauspieler häute man sich wie eine Zwiebel und verliere Haut um Haut. «Das hört nie auf.»

Sonntag, 17 Uhr, Pfarreizentrum St. Laurentius, Wülflingerstrasse 181. Eintritt frei, Kollekte. Dauer etwa eine Stunde. (Der Landbote)