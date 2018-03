Auch in alten Menschen steckt ein Kind, das spielen will

Das Altersheim sei ein Ort, der zu Unrecht kaum wahrgenommen werde, schreibt Katja Brunner. Vielleicht weil wir das, was auf viele früher oder später zukomme, zu gerne ausblendeten. Ihr Stück «Geister sind auch nur Menschen» schrieb sie in der Saison 2014/15, als Hausautorin am Luzerner Theater. Letztes Jahr hat sie es zusammen mit Regisseur Erik Altorfer für Radio SRF als Hörspiel bearbeitet. Heute abend ist das Hörspiel im Rahmen der Reihe «Hörsalon» in der Villa Sträuli zu erleben. Im Anschluss daran spricht Brunner über ihr Stück.Was reizt die 1991 geborene, heute in Zürich und Berlin lebende Autorin, die 2013 von der Zeitschrift «Theater heute» zur Nachwuchsdramatikerin des Jahres gewählt wurde, an diesem Thema? Brunner antwortete auf die Fragen schriftlich.

Die Stimmen in den Köpfen

Die Geschichten, die die Alten erzählen, würden zuwenig gehört, findet Brunner. Sie habe sie in eine sprachliche Form bringen wollen. Das Hörspiel ist sehr vielstimmig und reich an Einfällen. Die Eindrücke, die darin eingeflossen sind, stammen aus erster Hand: Brunner hat selbst im Altersheim gearbeitet. Sie hat es als «eine Art ungeordnetes Geschichtenarchiv» erlebt und dessen Bewohner als Menschen, die «viel alleine sind mit den Stimmen in ihren Köpfen».

Zudem habe sie an unseren standardisierten Vorstellungen des Alterns rütteln wollen: «Die vor Wonne glühende Grossmutter oder aber die Katzen werfende Simpsons-Lady, dazwischen gibt es für weibliche Alternde wenig Spielraum in der Darstellung. Für Männer: Der einsame Wolf, der liebende Grossvater am Kaminfeuer und der verrückte Alte, von der Demenz aufgesogen.» Es seien vor allem diese stereotypen Narrative, die sie gereizt hätten.

Viele Autoren versuchen heute mit Allgemeinplätzen zu spielen. Dass dabei etwas Neues herauskommt, ist nicht so oft der Fall. Brunner gelingt es, die Klischees auszuhebeln. Ihre Alten sind lebendig und haben einen anarchischen Zug. In ihnen lebt noch immer das Kind, das sie einmal waren, und das als innere Stimme im Hörspiel auch zu hören ist.

Gab es dafür reale Vorbilder? «Oh ja», schreibt Brunner, «als ich im Altersheim arbeitete, habe ich mitunter Momente von grosser persönlicher Freiheit miterlebt.» Das Alter sei ein Zustand, in dem das Ego oft relativiert oder gar «beiseite gewischt» sei: «So kann eine extreme Fokussierung auf den Moment stattfinden.» Ziele, die das Erwachsenenleben dominierten, würden sekundär, dafür zählen nun die akuten Bedürfnisse, die aus dem Moment heraus entstehen. Und diese Unvermitteltheit sei «irgendwo eine kindliche Qualität».

Das Spielen kommt zu kurz

Brunner greift auch Themen auf, die in den Medien präsent sind. Die Debatte um die Sterbehilfe etwa oder Sexualität im Alter. Auf den ersten Blick erscheint manches wie eine These zu einer dieser Debatten. In Wirklichkeit handelt es sich oft um Einfälle, die sich aus der Sprache ergeben; Brunners Text handelt also nicht zuletzt davon, wie über Themen, die das Alter betreffen, berichtet wird.

Das Spielerische ihres Textes ist für Brunner eine Erwiderung auf den Umstand, dass «in der konventionellen Altenpflege das Spiel und der gestalterische Umgang mit der Realität» zu kurz kommen. Die Alten würden vom leistungswilligen Teil der Gesellschaft «gedanklich auf einer Müllhalde platziert». Dort regiere nun «die Narrenfreiheit». Wobei diese wiederum ständig von den im Heim geltenden Regeln beschnitten wird. So ist im Hörspiel etwa der Aufenthalt im Raucherzimmer an Öffnungszeiten gebunden.

Alles ist geregelt und geordnet, gerade auch das, was Genuss verspricht: Ist das zugleich ein Bild unserer Gesellschaft? Man mute älteren, teilweise hilfsbedürftigen Menschen sehr wenig Selbstbestimmung zu, bestätigt Brunner. Es gebe Strukturen, die dies förderten. Der Pflegeberuf sei zwar sehr herausfordernd, aber zu wenig angesehen und schlecht entlöhnt. Brunner erkennt darin den mangelnden Respekt gegenüber einem Leben, das sich der Verwertungslogik entziehe.

Besonders berührt habe sie die Generation der in den 1930er und 1940er Jahren geborenen Frauen, weil die Voraussetzungen, unter denen sie ins Leben starteten und die «Heilsversprechen», denen sie dabei folgten, ganz andere waren als die ihrer eigenen Generation. Deshalb – und nicht nur, weil mehr Frauen als Männer im Altersheim leben – gebe es in ihrem Stück viele weibliche Stimmen. Überhaupt findet Brunner es wichtig, das «weibliche Sprechen» zu fördern: Es gebe in dieser Hinsicht noch wenige Vorbilder und eine erst kurze Tradition.

Engagierte Sprecher

Sie überarbeite ihre Texte oft, schreibt Brunner. Hin und wieder ist ein Tonfall darin zu hören, der an Elfriede Jelinek erinnert. Dass Jelinek – aber auch andere österreichische Autorinnen und Autoren – ihr als Leserin einiges bedeuten, bestätigt Brunner. Zudem nennt sie als Einflüsse das Radio, die englische Schriftstellerin Naomi Alderman, das Neue Testament, Friedrich Glauser, Robert Walser und die amerikanische Dichterin Sylvia Plath.

Die Schauspieler im Hörspiel interpretieren die Rollen sehr lustvoll, es ist ein Genuss, ihnen zuzuhören. Auch Brunner hat Freude daran. «Es sind derart engagierte Stimmen, und ich finde, der Regisseur Erik Altorfer hat den Ton, die Töne sehr passend getroffen, irgendwo zwischen Wehklage, selbstironischer Befragung, karikiertem Sprechen, subversivem Sprechen; diese Beflissenheit und Angeregtheit, eine merkwürdige Intimität, die sich phasenweise einstellt. Eine Art beseelte Grundverzweiflung, die im Gedankenboden rumort.» (Landbote)