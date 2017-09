Aus dem Leben gegriffen

Was tun, wenn keine Zeit mehr für die Menschen bleibt, die man wirklich gerne hat? Wenn die «vZF», also die verfügbare Zeit für Freunde, immer kleiner wird und man nur noch, Nachtessen für Nachtessen, von Freunden eingeladen wird, die eigentlich gar keine Freunde mehr sind?

Die Komödie «Das Abschiedsdinner» im Casinotheater macht einen ungewöhnlichen Vorschlag, wie man seinen Kalender optimieren kann. Am Donnerstag war Premiere.

Nachruf zu Lebzeiten

Claudia und Pierre, gespielt von Isabella Schmid und Max Gertsch, sind mal wieder zu einem Abendessen eingeladen, auf das sie eigentlich absolut keine Lust haben. Also ergreifen sie die Gelegenheit und beschliessen, in Zukunft auf solche Dinner zu verzichten. Sogleich laden sie die ersten Gäste, Toni und Bea, zu einem Abschiedsdinner ein.

Ehrenvoll sollen die Freunde, die bald keine mehr sind, verabschiedet werden: Mit dem besten Wein, ihrer Lieblingsmusik und einem erstklassigen Menü – aber ohne dass die Gäste davon etwas bemerken. Schliesslich soll die Freundschaft in guter Erinnerung bleiben, aber eben in Erinnerung. Ein Nachruf zu Lebzeiten quasi. Bea ist leider verhindert, Toni, gespielt von Sebastian Krähenbühl, kommt also alleine.

Trotzdem wollen die Gastgeber das Abschiedsdinner durchziehen. Schnell nimmt die Einladung – zum Essen kommt es erst gar nicht – einen unvorhergesehenen Verlauf. Toni hat den Plan durchschaut, Pierre versucht mit einem dramatischen Monolog zu erklären, dass «manche Dinge einfach in Schönheit sterben müssen».

Die ganze, anfangs aufgebaute Dramatik entlädt sich in dieser Szene. Die Zuschauer werden vor den Kopf gestossen: Wie konnte es jetzt zu dieser Szene kommen? Dann werden sie in die Pause geschickt, ohne auch nur einen blassen Dunst zu haben, wie es weitergehen könnte.

Die Komödie von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière lebt von der Situationskomik und dem Sprachwitz, der aber nicht immer funktioniert. Das liegt nicht an der schweizerdeutschen Fassung – sie stammt von Viktor Giacobbo – sondern viel mehr daran, dass manche Dialoge vorauszusehen sind. Die Überraschung fällt weg, die Lacher bleiben aus.

Gute Schauspielerleistung

Abgesehen vom Glastisch, der hin und wieder einen neuen Platz bekommt, verändert sich das Bühnenbild während der ganzen Vorstellung nicht. Vorne gibt es gemütliche Sitzmöglichkeiten, hinten ein Büchergestell, von einem Esstisch keine Spur.

Das volle Büchergestell hat keine rechtwinkligen Ecken, die Tablare sind schräg und führen zu unterschiedlichen Endpunkten. Die Bücher darin können nicht gerade angeordnet werden. Eine Andeutung auf die verstrickten und komplizierten Momente einer Freundschaft?

Nachdem das Stück im ersten Teil seine Längen hatte, lebt es im zweiten Teil richtig auf. Die drei Schauspieler leisten Grossartiges, sie führen lange Dialoge, zeigen auch körperlich vollen Einsatz. Die Komödie gewinnt wieder an Dynamik, als Toni versucht, die Freundschaft zu retten. Die Zuschauer sind wieder dabei, die Lacher auch.

Unverbindlichkeit

Es wird gelästert, gestritten, es menschelt. Immer wieder werden Gewohnheiten aufgenommen, die heute die Gesellschaft prägen. So etwa, dass man sich heute nicht mehr binden will und nur das macht, worauf man gerade Lust hat. Klischees finden ebenfalls ihren Platz. Sie sind ein dankbares Mittel, das Publikum abzuholen.

Schliesslich erkennt sich jeder irgendwo selbst. Diese Komödie ist aus dem Leben gegriffen. Denn wer hat sich, sei es aus Zeitmangel oder aus einer Laune heraus, nicht auch schon überlegt, den Abend mit einem guten Freund der Einladung eines anderen vorzuziehen?

