«Bach wie Kurtág gehen zum Äussersten»

Diese Stücke habe man vermutlich noch überhaupt nie zusammen gehört, sagt Jürg Dähler. Morgen stellt der Bratschist mit dem Winterthurer Streichquartett Bachs «Kunst der Fuge» einem knapp dreissig Jahre alten Werk gegenüber, dem «Officium breve» von György Kurtág. Und zwar verschachtelt, so, dass die alte und die neue Musik sich abwechseln. So könne man die Parallelen zwischen beiden Werken zeigen. Das Winterthurer Streichquartett gehört zum Musikkollegium.

«Kurtág blickt mikroskopisch auf sein Material, er interessiert sich für das Atom im Molekül»



Es sei in seiner Programmation jedoch sehr frei, betont Dähler. Das mache besondere Programme möglich.In der «Kunst der Fuge» entwickelt und verändert Bach sein Thema stetig und dehnt es immer weiter aus; Kurtág hat 15 kurze Stücke komponiert, die so dicht und konzentriert sind wie Gedichte. «Kurtág blickt mikroskopisch auf sein Material, er interessiert sich für das Atom im Molekül», sagt Dähler.

Das Resultat, sozusagen ein «Filtrat», sei dann von einer enormen Dichte, wie das ausser ihm höchstens noch Holliger fertigbringe. Das brauche seine Zeit, wie bei einem guten Balsamico. Kurtág, Jahrgang 1926, ist für seine langsame Arbeitsweise bekannt.

Dähler sieht bei beiden Werken viele Gemeinsamkeiten. So liege ihnen ein Thema zugrunde, das im Stück verarbeitet werde; bei Kurtág ist es ein Kanon von Anton Webern. Beide verwenden Techniken der Kontrapunktik, bei Bach sind das Figuren wie «Krebs», Spiegelung und Umkehrung. Bei Kurtág wie bei Bach sei alles thematisch verbunden, erklärt Dähler, und beide gingen dabei bis zum Äussersten.

Auffällig bei Kurtág sei zudem die Nähe zur ungarischen Sprache, zu deren Rhythmus und Melodie, sagt Dähler, das mache seine Musik «hoch expressiv» und viel emotionaler als diejenige von Bach. Dählers Ausführungen kommen so geläufig und verständlich, dass er damit aus dem Stegreif eine Radiosendung moderieren könnte.

Demokratische Verhältnisse

Gibt es in einem Streichquartett einen «Leader»? Nein, sagt Dähler, die Programme würden von allen vier gemeinsam entwickelt. Derjenige, von dem der Input kam, in diesem Fall der erste Geiger Roberto González Monjas, habe beim Proben eher die Führung inne. Kammermusik ist generell intensiver und aufwendiger als Orchestermusik. Seit einem Monat wird einmal in der Woche geprobt, in den Tagen vor der Aufführung dann täglich. Nach dem Gespräch am Donnerstagabend im Stadthaus ist es 18 Uhr, González Monjas, Pär Näsbom (zweite Violine) und Cäcilia Chmel (Cello) warten auf den Sofas der Solisten-Lounge auf ihren Mitspieler.

Die Kürze der Kurtág-Stücke erfordert und fördert zugleich das konzentrierte Zuhören. Wenn man weiss, dass es schnell vorbei ist, gelingt es einem besser, störende Gedanken abzuschalten. Der Beginn ist ganz leise, kommt wie aus dem Nichts: Schon das öffne einem die Ohren, sagt Dähler.

Wie ist das für die Ausführenden? Muss man beim Spielen in einer meditativen Stimmung sein? Wie bereitet man sich auf so ein Werk vor? Nicht anders als auf Bach, macht Dähler klar.Musizieren sei «ein Kunsthandwerk». Man müsse sehr genau sein und die Musik zunächst technisch einwandfrei beherrschen. Dazu komme die geistige Arbeit, es sei zu überlegen: «Was wollen wir damit sagen?»

Entscheidend sei es, den Geist des Werks zu treffen. Die Vorgaben der jüngeren Komponisten seien zwar generell viel genauer, während Bach stärker darauf setze, dass die Interpreten selbst merkten, wie die Musik zu spielen sei. Trotzdem werde auch bei neueren Werken mit den Tempoangaben sehr frei umgegangen. Am Ende muss es einfach stimmen.

Musiker und Geschäftsmann

Jürg Dähler, erster Solobratschist im Musikkollegium seit 1993, liebt die neue Musik, das spürt man. Gegen zweihundert Erst- und Uraufführungen von teilweise ihm gewidmeten Solo- und Kammermusikwerken hat er schon gespielt. Besonders vertraut ist er mit den Schülern des ungarischen Komponisten Sándor Veress (1907–1992): Neben Kurtág sind das etwa Heinz Holliger, Roland Moser und György Ligeti, mit dem Dähler eng zusammengearbeitet hat.

Neben seiner Tätigkeit im Musikkollegium hat Dähler einen Executive Master in Arts Administration der Universität Zürich erworben; in seiner Diplomarbeit beschäftigte er sich mit dem Thema Kultursponsoring. Ausserdem ist er geschäftsführenderIntendant des Ensembles Swiss Chamber Soloists sowie Mitgründer und Intendant der Konzertreihe Swiss Chamber Concerts.

Eine Weltsensation

Seit über 15 Jahren handelt Dähler mit Instrumenten. Auch mit dem hell klingenden, barocken Stainer-Quartett, das bei Bachs «Kunst der Fuge» zum Einsatz kommt, kennt er sich bestens aus: Er habe sie in einem Kasten der Villa Rychenberg entdeckt und sich massgeblich dafür eingesetzt, dass auf ihnen wieder Barockmusik gespielt werden könne. Eigentlich sei es «eine Weltsensation», dass Winterthur ein solches Quartett besitze; die beiden Geigen seien sogar aus demselben Baumstamm hergestellt. Ein vollständiges Vierer-Set gebe es sonst nur noch in Washington.

Die vier Instrumente des Tiroler Geigenbauers Jacob Stainer (1619–1683) waren dem Musikkollegium schon 1951 geschenkt worden, doch über fünfzig Jahre lang wurde nicht auf ihnen gespielt, unter anderem bestanden Zweifel an ihrer Echtheit. Vor allem aber waren sie im 19. Jahrhundert für die Benutzung in den damals aufkommenden grossen Konzertsälen umgebaut worden. Seit ihrem Rückbau auf barocke Masse in den Jahren 2003/04 spielt nicht nur das Winterthurer Streichquartett auf ihnen Musik aus der Barockzeit, sie werden auch regelmässig vermietet.



Winterthurer Streichquartett: Sonntag, 17 Uhr, Stadthaus Winterthur. Dauer etwa 80 Minuten. (Der Landbote)