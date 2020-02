Bären beobachten und andere Ernstfälle

Ein Trupp in weissen Schutzanzügen stellt sich vor uns auf. Es sind Mitarbeiter der Firma Trampolin Time Laboratory GmbH. Den Gleichschritt, den sie jetzt üben, könnte man als kabarettistische Einlage missverstehen. Es handelt sich aber um einen Ernstfall – im Labor gelten strenge Sicherheitsmassnahmen.

So klebt vor dem Eingang zu einem der Büros eine Schutzfolie. Sie erlaubt einen verschwommenen Blick auf den Mann, der dort drin gemächlich von einem Bildschirm zum anderen wechselt und dann die Beine hochlagert. Er wirkt nicht überarbeitet und scheint nicht unter Zeitdruck zu stehen. Anders ist es für die Besucher, die von einem Raum zum nächsten geschleust werden, die Betriebsleiterin drückt mit frechem Charme aufs Tempo.

In nur zwei Wochen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des städtischen Integrationsprogramms Trampolin, angeleitet von zwei Theaterfachfrauen, das witzige, rund einstündige Stück «Betriebsführung» entwickelt – für eine einmalige Aufführung, die am Donnerstag sehr gut besucht war.

Das Labor führt Experimente mit der Zeit durch. Wie zum Beispiel wirkt es sich aus, wenn man die Zeit immer mehr komprimiert? Eine junge Frau campiert im Freien, sie beobachtet Vögel, begleitet sich zu einem Song auf der Gitarre, es wird Nacht, es wird Tag, dann beginnt alles von vorne. Und jedes Mal muss es schneller gehen. So schnell, bis die Frau kollabiert. «Nur dreieinhalb Tage, ein schlechter Wert», konstatiert die Ärztin.

Trockener Humor

Oder was genau läuft im Stoffwechsel eines Bären ab, dem die tägliche Ration Zucker sukzessive gekürzt wird? Das Personal besteht hier aus zwei russisch aussehenden Männern mit Kalaschnikow und Fellmütze, auch sie haben Bildschirme vor sich. Der Bär schläft draussen vor dem Fenster, es passiert so gut wie nichts, und wenn doch etwas passiert, dann merken es die Männer nicht, denn sie sind voll damit beschäftigt, nicht auch einzuschlafen. «Aber», fasst der eine die Lage am Ende zusammen, «es ist unser Job und wir finden ihn spannend. Sie wahrscheinlich nicht.»

Mit trockenem Humor nehmen die Darsteller, die alle an der Schwelle zur Arbeitswelt stehen, den Irrsinn aufs Korn, mit dem sich der Rest der Gesellschaft schon abgefunden hat. Das Publikum wird einbezogen und von einer forschen Managerin zu den täglichen Gewohnheiten befragt. «Wie viele Stunden arbeiten Sie?», will sie wissen, und wenn es viele sind, ob man nicht ein paar davon abgeben wolle.