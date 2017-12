Die vier jungen Herren der Band «Europa: Neue Leichtigkeit» (ENL) inszenieren sich als Bergbauern, Flower-Power-Musiker, Unterhosen-Aktivisten und Schlager-Boys. Sie machen es zum Spass, aber nicht nur. Was die Mission dieser Lebenskünstler ist, sagen sie auf Französisch, der europäischen Sprache der Revolution: «Europa est le band du Nouveau Libertinage.» Der Libertin ist Freigeist und Erotiker, er will den Genuss. Und Europa heisst die schöne Frau, an die er sein Herz verliert.«Wir sagen immer, wir sind eine Schlagerband», sagt Sänger und Songtexter Jonas Bischof. Bei unserem Treffen trägt er Hut, Bart und Halstuch wie ein Kräuterdoktor und schleppt einen grossen Rucksack. «Ein Schlager, das ist nichts anderes als ein Hit. Schlager vereinfachen alles; damit spielen wir auch, aber unsere Songs haben eine Metaebene.» Die Band steht für Spiel und Verwandlung, sie ist das Gegenteil von Helene Fischer mit ihrer abwaschbaren Sentimentalität. Aber das breite Publikum ansprechen, das wollen sie auch, sagt Bischof. «Unsere Songs funktionieren im Hula-Club in Basel genauso wie in einem Alternativ-Schuppen.»

Erfolg in Indonesien

Seit sieben Jahren gibt es sie nun. Sie können auf eine kleine Fangemeinde zählen, die Freunde der Neuen Leichtigkeit (FDNL), das ist ein Verein mit 150 Mitgliedern, darunter 40 bis 50 aktive. Man reist, geht auf Wanderungen, hilft sich gegenseitig. Am meisten begeistern liess sich das Publikum 2012 auf einer kleinen Insel in Indonesien. Eine Freundin heiratete dort, die Band spielte einen Monat lang. Das ganze Dorf habe mitgesungen beim «Coconut Tree», sagt Bischof, Kinder wie Erwachsene. «Danach haben wir den Song nie mehr gespielt, damit man uns nicht damit identifiziert.» Wenn die Diagnose Erfolg verheisst, gehen sie in Deckung, als wäre ihnen das nicht geheuer.

Bischof und Bassist Ruedi Tobler sind die Urzelle der Band. Beide sind 32 und stammen aus Niederteufen in Appenzell Ausserrhoden; Bischof unterrichtet ab und zu als Primarlehrer, Tobler lehrt am Winterthurer Institut für aktuelle Musik (WIAM). Die andern zwei sind Co-Texter und Gitarrist Andrin Uetz und Schlagzeuger Samuel Weniger. Aber keiner macht nur etwas. Bischof spielt auch noch Saxofon und Flöten, Uetz orgelt auf der Farfisa, genau wie Produzent und Mixer Tobler, der sich die Arrangements ausdenkt; Weniger macht die Videos und spielt auch Bass. Und singen, das tun sie alle.

In ihren Songs erzählen sie Geschichten, an denen nichts absehbar ist. Alles dreht sich um die Liebe. Die Ballade vom «Voegeli» etwa schildert das einfache, gute Eheleben und endet blutig. Die Sprache ist zuweilen so direkt, dass niemand mehr eine Anspielung darin vermuten kann – hier spricht eben der Libertin, dem die öffentliche Meinung egal ist. Musikalisch trifft die Gelassenheit von Element of Crime auf den Spieltrieb von Kraftwerk, der Schlager der 1920er-Jahre auf den Theatersong von Brecht und Weill.

Werbung für die Lust

Das Intro von «Ich liebe dich» ist bei den Beatles geklaut. Aber ENL starten damit durch und singen die Zeile bis zum Exzess, bis sie emporsteigt wie ein Propeller. Und weg ist sie – Space-Örgeli und Abspann. Ein Song ganz auf der Höhe der Zeit ist «Drohnenliebe» über das Online-Dating; «Hochzeit und Analverkehr» wirbt lustvoll für den Mut zur Lust; «Alles isch heilig» beginnt intim mit der Zigarette danach und mündet in einen absurden Refrain, der mit jeder Wiederholung mehr einleuchtet: «D’Sunnebrille isch us Plastig, durch dini Lippe flüüsst Bluet.» Bischof sagt, er schreibe nach der Methode der «écriture automatique», mit der schon die Surrealisten experimentierten.

Auf ihrer Triple-CD blicken ENL zurück auf sieben Jahre Bandgeschichte, das Booklet enthält neben der Danksagung ausschliesslich coole bis supercoole Erinnerungsfotos. Das CD-Logo «Compact Disc Digital Audio» prangt gross auf dem Booklet: Mit dem Album wolle man auch ein letztes Mal das CD-Format feiern, bevor es sich verabschiede, sagt Bischof. Es verweist ironisch auf das Konzept-Album, das es dann auch nicht mehr geben wird. Die A-CD enthält feine Studioaufnahmen und die B-CD einfacher produzierte, politische Stücke wie «Nazigold», «Businesslunch» und das «Lied gegen Ängste». Auf C schliesslich sind 99 gleich lange Tracks mit einer Gesamtdauer von 74 Minuten – dem Maximum, das auf einer CD möglich ist; diese anarchischen Schnipsel funktionieren wie ein Hörspiel.

Keine Rezepte

Machen ENL politische Musik? «Ja, das würde ich sagen», sagt Jonas Bischof. Aber man liefere keine Antworten und keine Rezepte, sondern beziehe sich parodistisch auf die Gegenwart.



Live: Donnerstag, 21 Uhr, Albani, Steinberggasse. CD: Best of Europa: Neue Leichtigkeit, 2010-2017 (Tourbomusic). ()