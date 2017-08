Das Kino, das von der Sonne lebt

Diese und nächste Woche, jeweils von Donnerstag bis Samstag, zeigt das sonnenenergiegetriebene Cinéma solaire vor dem Portier auf dem Lagerplatz insgesamt sechs Filme, alle in Originalsprache und mit deutschen Untertiteln; Sitzgelegenheiten müssen selbst mitgebracht werden.

Den Beginn macht morgender Dokfilm «Tomorrow»: Die Schauspielerin Mélanie Laurent und der Aktivist Cyril Dion zeigen Neuansätze, um den von einer Studie für Ende des Jahrhunderts vorhergesagten Kollaps des Ökosystems zu verhindern.

Am Freitag folgt der Spielfilm «White Sun» aus Nepal, in dem ein alter Kämpfer nach zehn Jahren Abwesenheit in sein Dorf zurückkehrt, wo bald alte Wunden wieder aufreissen.

Der Samstag gehört der Liebe: In «Worlds Apart» erzählt Christopher Papakaliatis drei mythologisch überhöhte Liebesgeschichten und verknüpft diese mit den sozialen und politischen Unruhen im heutigen Griechenland. – Nächste Woche folgen der Dokfilm «Cahier africain» über die Rolle der Frau in Zentralafrika, der koreanische Spielfilm «I Wish» (Bild) um zwei Brüder, die seit der Scheidung ihrer Eltern, getrennt leben, und der Animationsfilm «Ma vie de Courgette».



Do–Sa, 24.–26.8., und 31.8. bis 2.9., jeweils 21 Uhr, Portier, Lagerplatz. ()