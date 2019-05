Das Sommertheater kann die Welt nicht retten

Wenn Sommertheater-Direktor Hans-Heinrich Rüegg das Programm der neuen Saison vorstellt, pflegt er die Informationen mit ein paar weiterführenden Gedanken zu verbinden. Natürlich könne man die Welt mit Boulevard-Theater nicht retten, räumte er am Montag vor den Medien ein. «Aber wir können den Menschen den Alltag aufhellen und Freude bereiten. Und ich meine, das ist schon sehr viel.»

Auf die Idee, den «Regenmacher» von Richard Nash als Reprise auf die Bühne zu bringen, hat ihn der trockene Sommer 2018 gebracht. Da wir jedoch alle wissen, dass niemand Regen machen kann, dürfen wir annehmen, dass dieser Regenmacher ein kleiner Betrüger ist, der aber dennoch Grosses leistet, in dem er – statt der Wolken – die Menschen bezaubert und sie dazu bringt, an ihn, an sich selber und an die Liebe zu glauben.

«Wir können den Menschen den Alltag aufhellen und Freude bereiten.»



Die Halluzinationen, zu denen grosse Hitze führen kann, spielen vielleicht auch im folgenden Stück eine Rolle, wo der Protagonist (und nur er) eine nicht existierende Person sieht. Heillose Verwirrung soll im englischen Schwank «Und das am Hochzeitsmorgen» von John Chapman und Ray Cooney für Heiterkeit sorgen. Wir bleiben beim schönen Wetter und dümpeln mit einem Kreuzfahrtschiff übers Wasser, aber von Entspannung ist keine Spur.

Schon der Titel «Schiff über Bord» des Stücks von Dany von Wattenwyl weist darauf hin, dass es um eine verkehrte Welt geht: Die Crew des Schiffes muss nämlich auch gleich noch die Rolle der Passagiere übernehmen, um gegenüber dem neuen Besitzer, der die unrentable Linie stilllegen will, die schlechte Belegung zu vertuschen.

Unterhaltung mit Tiefsinn

Auf Unterhaltung mit tiefsinnigen Denkanstössen darf man sich bei «Wir sind die Neuen» freuen: Autor Ralf Westhoff lässt in dieser modernen Komödie eine noch immer ihren Idealen nachlebende 68er-Alters-WG auf die heutigen, sehr strebsamen Jungen prallen. Und diese zeigen als Nachbarn wenig Freude am «unseriösen» Lebenswandel der Alten: So ändern sich die Zeiten!

Das gilt auch für das New-Orleans-Jazz-Konzert im August, für das wiederum die Münchener Storyville Shakers mit Gast Walter Weber gewonnen werden konnten: Gemeinsam werden sie die Musik der 1940er-Jahre hochleben lassen.

Die Geschichte des seit 1865 bestehenden Sommertheaters bringt es mit sich, dass mit schöner Regelmässigkeit runde Dienstjubiläen gefeiert werden können. Letztes Jahr war Philippe Roussel dran, dieses Jahr «trifft» es Verena Leimbacher: Sie feiert ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum. Dazu ist im schön gestalteten und lesenswerten Programmheft viel zu erfahren. Etwa, dass sie 1969/70 mit Margrit Rainer und Ruedi Walter in «Guet Nacht, Frau Seeholzer» debütierte.

Wie jedes Jahr gibt es aber auch eine Blutauffrischung durch jüngere Kolleginnen und Kollegen. So konnte Rüegg für diese Saison Colette Nussbaum, Regina Speiseder, Winfried Goos und Marco Michel als Darsteller und Claudia Marks für die Regie verpflichten.

Sommertheater Winterthur: Ab 10. Juni. (Der Landbote)