Sechs Jahre sind vergangen – wie viele waren es? Wie viele Originale des Monats? 44 dürften es gewesen sein, und mit wenigen Ausnahmen – einmal war es ein gebrochener Arm, das andere Mal plötzlich ausgebrochene Sommerfaulheit – haben wir immer versucht, unsere Leserinnen und Leser ans aktuelle Original heranzuführen und zur direkten Begegnung mit ihm anzuregen. Für diese Begegnung brauchten sie nur den Weg in die Studienbibliothek unter die Füsse zu nehmen, die sich zuerst an der Museumstrasse befand und seit ein paar Jahren im vierten Stock der Stadtbibliothek zu Hause ist, mittlerweile unter dem Namen Sammlung Winterthur.

Und jetzt ist Schluss, das «Schaufenster für die Sammlung» wird geschlossen. Ob sich Regula Geiser und Karin Briner, die beiden Fachfrauen fürs Original, dann was Neues ausdenken, womit sie zur Attraktivität der Stadtbibliothek beitragen? Ein bisschen Nachtrauer ist schon angesagt, nun, da das Original des Monats abdankt, das von November 2013 bis Dezember 2014 ein echtes Monatsoriginal war und ab Januar 2015 zum Zweimonatsoriginal mutierte.

Wie viele Momente lustvollen Schauens und Lesens hat es nicht beschert, wie viel Annäherung an Dinge, gesammeltes Wissen und Erkenntnisse, an die man kaum je zuvor gedacht hatte. Dinge, zu denen man, wenn man nur die nötige Aufmerksamkeit und Geduld mitbrachte, einen eigenen Zugang finden konnte: ohne Absicht, ohne Nutzdenken, einfach so.

Immer beispielhaft

Ganz viel Winterthurerisches war dabei, vieles, das von beschränktem Schauplatz weit hinausführte in die Welt, Vergangenheit mit Gegenwart verbindend, immer beispielhaft, an Menschliches und Allzumenschliches rührend. Wenn es einem in der Auseinandersetzung mit den vielfältigen Objekten gelang, sich irgendwie in ein Verhältnis dazu zu setzen, gingen sie einen plötzlich persönlich an – mochten sie auch noch so alt sein.

«Das grosse Finale», wie das letzte Original des Monats überschrieben ist, vereint sieben Best-of-Beispiele aus sechs Jahren. Kleines, auf den ersten Blick Unscheinbares ist darunter. Etwa Nr. 1, der in schönster Schnürlischrift geschriebene Brief, den der kleine Georg Reinhart vor über 130 Jahren dem «lieben Christkindlein» schrieb. Sein Vater hat ihn bis an sein Lebensende aufbewahrt, sodass wir noch heute wissen, was auf dem Wunschzettel von Theodor Reinharts Ältestem stand, der wie sein Vater ein tüchtiger Unternehmer, Kunstsammler und Mäzen wurde.

Verpackungen und Etiketten

Ein Blättchen hier, ein riesiges Album dort, das aufgeschlagen über einen Meter breit ist: Bunt, geradezu wild und oft kunstvoll präsentiert sich die «Verpackungs- und Etikettensammlung von Ernst Speth», eins der besonders originellen Originale. Es erzählt anhand der verschiedensten Druckerzeugnisse die unglaublichsten Geschichten und lädt zu mancherlei Kopfreisen ein. Was für eine Geschichte hinter dem Album selbst steckt, ist nicht ganz klar; doch war von einem aufmerksamen Leser im Nachhinein zu erfahren, dass Speth während seiner Zeit als Berufskundelehrer an der Zürcher Kunstgewerbeschule ab und zu einen Sack mit Etiketten, Werbeträgern und ähnlichem in den Unterricht mitbrachte und jedem seiner Schüler «einen Berg davon» zur Bestimmung von Material, Technik etc. vorlegte.

Welten als Spiegel

Immer wieder machte das Original des Monats deutlich, dass man früher noch wusste, wo Gott hockt. Oder, wie beim Original vom Sommer 2015, welche Lektüre für die Jugend gut, welche schlecht ist. Die Lehrer wussten es, ebenso der Stadtrat, als sie im Herbst 1955 eine breit angelegte Aktion gegen Schundliteratur durchführten, also gegen Revolver-, Liebesseufzer- und Bilderheftli, wie sie es nannten. Als Ersatz wurden SJW-Hefte angeboten und der Ankauf von Jugendbüchern für die städtischen Bibliotheken gefördert.

Die Sammlung Winterthur ist auch reich an Inkunabeln und anderen frühen und bedeutenden Druckwerken. Das «Thierbuoch» des berühmten Zürcher Gelehrten Conrad Gessner gehört dazu, das, 1563 durch den Winterthurer Pfarrer Konrad Forrer in eine populäre deutsche Form gebracht, als Nr. 4 der Schluss-Originale auftritt: Vom vielen Betrachten ist es ganz zerlesen, und der eine oder andere Buchmarder hat sich auch in ihm zu schaffen gemacht.

«Meerbischof» aus Conrad Gessners «Thierbuoch», 1563

Wunderbar frisch sind hingegen die Insektenaquarelle von Johann Rudolf Schellenberg (1740-1806), bei dem sich die Schönheit des genauen Blicks in Hunderten von magistralen Zeichnungen zu erkennen gibt. Über 4000 Blätter des vielseitigen Winterthurer Künstlers und Meisterillustrators besitzt die Sammlung Winterthur, alle sowohl wissenschaftlich als auch ästhetisch prägnant; eine Augenweide für Kenner und Laien. Überhaupt die vielen Bilderschätze, zu deren Entdeckung das Original des Monats einlud!

Angesichts der Beispiele aus der Postkartensammlung, der fotografischen Dokumente, der Schweizer- und der Auslandreisen, der Aquarelle von Burgen und Schlössern der Schweiz – oder eben, wie jetzt unter Nr. 6, aus dem fotografischen Nachlass der Winterthurer Trachten-, Volkstanz- und Brauchtumsforscherin Louise Witzig (1901-1969): Überall gehen einem Welten auf, und wir spiegeln uns in ihnen.

Und überall gelangten geduldige Betrachter bald vom Hundertsten ins Tausendste, in enzyklopädische Weiten und Tiefen. Das zeigt sich erneut bei der letzten Nummer des letzten Originals, der Nr. 7, die vor genau sechs Jahren das erste Original des Monats war und die Reihe nun beschliesst: 27 Bände «Unterhaltungen aus der Naturgeschichte», ein Werk des Augsburger Pfarrers und Schriftstellers Gottlieb Tobias Wilhelm (1758-1811) mit fast 1500 Kupferstichen – alle handkoloriert; das Winterthurer Exemplar ist besonders schön. Gleich hat man sich wieder festgeguckt und festgelesen, etwa in Band 13, dem ersten von dreien über die Menschen (1804), und staunt und staunt. Nicht nur über die vermuteten Zusammenhänge von Fleischkonsum und Kannibalismus, wie er den Natkasund-Bewohnern nachgesagt wird, die sich Sklaven als «Schlachtvieh» gehalten haben sollen ...

