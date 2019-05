Der Generalmusikdirektor vom oberen Zürichsee

Am Zürichsee ist der Name Fritz Stüssi vielleicht noch präsent, darüber hinaus ist er heute weitgehend unbekannt. Die Zürcher Sing-Akademie erweitert den Radius und führt in Winterthur, Bern und Zürich dessen Oratorium «Vergehen und Auferstehen» auf. Die in zwei Teilen von insgesamt gut einer halben Stunde komponierte Vertonung von biblischem Text, geistlichem Lied und Choral für vier Solostimmen, gemischten Chor, Knabenchor und Orchester gilt als Stüssis Hauptwerk.

Uraufgeführt wurde es am 5. April 1914 in der Kirche Wädenswil. 2014 wurde es erstmals in jüngerer Zeit wieder aufgeführt, auf Initiative und unter der Leitung von Ulrich Stüssi, dem Urenkel des Komponisten. Die Aufnahme davon gibt einen Eindruck von der bezwingenden Klarheit einer spätromantisch anspruchsvoll, aber unprätentiös geschriebenen Musik, die christliches Memento mori und Glaubenszuversicht bekenntnishaft formuliert. Sie steht mit Fuge und Cantus firmus fest verankert in der grossen Tradition der Kirchenmusik.

Wie gross in diesem Rahmen Stüssis integrative Kraft war, zeigt sich etwa darin, wie zwanglos er den Choral des «Vater Unser» von Michael Praetorius (1571–1621) in die Komposition einmontiert und anderseits die Schöpfung im sinfonisch-chromatischen Atem Wagnerscher Prägung preist: «Dir gehört die Erde und ihre Pracht ...» singt die Altistin respektive die Stimme Gottes, bedenkenswert gerade heute.

Sympathisch und gediegen

Während die Assoziation des Titels mit Gustav Mahlers «Auferstehungssinfonie» eher in die Irre führt, darf Stüssis Wahl für die Eröffnung seines Werks , das Petrus-Wort «Alles Fleisch ist wie Gras», wohl als eine Reverenz an Brahms und sein Requiem verstanden werden. Seiner Welt gehörte der Altersgenosse von Arnold Schönberg als Spätling an. Die Koryphäen der Schweizer Komponisten, Othmar Schoeck, Frank Martin, Arthur Honegger, die es zu internationalem Ruhm brachten, zählen bereits zur nachfolgenden Generation. Dem Namen Fritz Stüssi begegnet man in der Musikgeschichtsschreibung kaum. Er gehört 1947 nicht zu Willi Schuhs zwanzig Komponisten der «Schweizer Musik der Gegenwart» und fand in den 1990er Jahren des letzten Jahrhunderts erst recht nicht Eingang ins SUISA-Lexikon der «Schweizer Komponisten unserer Zeit», das Ernest Bloch 1880-1959 als ältestem Repräsentanten der Moderne einen Artikel widmet.

Eine Begegnung mit dem sympathischen und gediegenen Werk Stüssis verweist aber auch auf die Relativität von Zuschreibungen aller Art: Der Komponist, den man als den Wädenswiler «Generalmusikdirektor» bezeichnen könnte, scheint, aus welchem Grund auch immer, sein Bestes in einem begrenzten Wirkungskreis gegeben zu haben. Und in Rechnung zu stellen ist nicht zuletzt sein früher Tod: Er starb am 14. März 1923, noch nicht 50-jährig.

Die Arbeitslast von Fritz Stüssi war enorm, trotzdem enstanden rund 130 Kompositionen.



Geboren wurde Jakob Friedrich Stüssi am 6. April 1874 in Wädenswil. Seine musikalische Ausbildung erhielt er in Zürich und anschliessend in Berlin, wo er unter anderem Schüler von Max Bruch war.

1885 kehrte er in die Schweiz zurück und betätigte sich als Klavier- und Theorielehrer. Er leitete Chöre in Rapperswil, Zürich, Pfäffikon und Wädenswil. Ab 1898 hatte er in Wädenswil seinen festen Wohnsitz. Er heiratete Hanna Pfenninger und übernahm weitere Ämter als Organist und Dirigent der Harmonie, 1909 wurde die Konzerthalle eröffnet, in der Stüssi auch sein Oratorium uraufführte.

Enormes Pensum

Seine Arbeitslast rund um den See – Lachen, Richterswil, Männedorf und Thalwil sind zu erwähnen –, war enorm, liess aber dennoch eine Sammlung von rund 130 Kompositionen entstehen, die weitgehend im Nachlass schlummern. Sein Enkel Ulrich Stüssi dirigierte 2014 die erste Wiederaufführung des Oratoriums und weiterer Chorwerke in Dübendorf.

Für das Niveau dieser Musik spricht, dass sich inzwischen auch die professionelle Zürcher Sing-Akademie für sie stark macht und sie im Konzert zusammen mit nichts geringerem als Schuberts letzter grosser Messe in Es-Dur präsentiert. Die drei Aufführungen werden geleitet von Florian Helgath, die Solisten sind Hannah Morrison (Sopran), Ingeborg Danz (Alt), Fabio Trümpy (Tenor) und Thomas E. Bauer (Bass). Die Sing-Akademie wird begleitet von dem 2011 von Ulrich Stüssi gegründeten Orchester vom See, das sich der Wiederaufführung der Werke von Fritz Stüssi verpflichtet hat. ()