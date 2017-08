Der Knechtlehrling und die Autorenlehrtochter

Er hat als Velokurier gearbeitet und als Reporter, zurzeit macht er eine Lehre als Knecht auf einem biodynamischen Bauernhof – eine «totale Zumutung» sei das, «aber auch total schön», ein krasser Gegensatz jedenfalls zur vorangegangenen Zeit, die er «mit Käfelen» in Paris verbracht habe: Der Berner Schriftsteller Urs Mannhart ist schon von seiner Biografie her eine originelle Erscheinung im Literaturbetrieb. Dass er auch ein gewitzter Geschichtenerzähler ist, erwies sich am Freitag im Rahmen der Lesereihe «lauschig», die zum ersten Mal im Garten des Kinderhauses zu Gast war.

Mit ihm auf dem Podium sass die Jung-Autorin Anna Pieger, die von Mannhart im Rahmen der Literaturplattform «double» von Migros-Kulturprozent als Mentor betreut wird. Er sei nicht diplomatisch, sagte Mannhart im von Nora Zukker mit frischer Lebendigkeit geführten Gespräch, und dies mache er seinen Schützlingen von Anfang an klar.

Gerade diese Offenheit schätze sie sehr, auch wenn es zuweilen hart sei, erwiderte Pieger, denn von Freunden werde man meistens mit Lob eingedeckt, und das bringe einen nicht weiter. Nach den Treffen mit ihrem Mentor habe sie immer «sehr viel zu tun», sagte Pieger. Dabei kommt ihr entgegen, dass ihre Einfälle beim Schreiben «nur so sprudeln» und sie nach Unterbrüchen schnell wieder in den Schreibprozess einsteigen kann. Pieger lehrt Deutsch für Fremdsprachige und ist Mutter zweier Kinder.

Was denn seine Motivation sei, sich als Mentor zu Verfügung zu stellen, wolle Zukker von Mannhart wissen. Er mache das, weil die genaue Lektüre und anschliessende Diskussion immer mit einem Lernprozess verbunden sei, meinte der Schriftsteller. Deshalb treffe er sich auch, seit fünfzehn Jahren schon, mit zwei anderen Autoren, um Texte gegenzulesen.

Spätere, ihm offenbar unangenehme Fragen pflegte Mannhart ausweichend mit abenteuerlichen Anekdoten zu beantworten, so etwa als sich Zukker dafür interessierte, wie Mannhart selber das Kritisiertwerden in Klagenfurt empfunden habe, wo er sich dieses Jahr der Jury des Bachmannpreises stellte: Am Tag vor seiner Abreise nach Klagenfurt erlitt er hormonell bedingt Krämpfe, die ihn fast das Leben gekostet hätten, wie er en détail schilderte.

Zwischen den Programmblöcken sang die albanisch-schweizerische Jazzsängerin Elina Duni berührende Lieder aus ihrem im Entstehen begriffenen Soloprojekt «Partir».

Zwei ungleiche Freunde

In ihrem unveröffentlichten Romanmanuskript mit dem Titel «Untitled» beschreibt Pieger eine Männerfreundschaft – «Ich habe von ihr viel über das Thema erfahren», meinte Mannhart. Berichtet wird aus der Sicht des Lehrers André, der sich mit Job und Verlobung bürgerlich eingerichtet hat im Leben, während sein Freund Markus Künstler geworden ist.

Nach dem Besuch seiner Vernissage bricht Andrés Lebenskonstruktion zusammen und er haut nach Rom ab, wo er früher mit Markus durch die Strassen gezogen ist und jetzt offenbar sein früheres, abenteuerlustiges Selbst wiederfinden will. Seine nichts ahnende Verlobte informiert er per SMS: «Bin in Rom, mach dir keine Sorgen.» Pieger las nicht nur zum ersten Mal öffentlich, sondern gleich auch sehr gut, und man möchte gerne wissen, welche Erfahrungen André in Rom noch macht.

Kunstvoller Episodenroman

Der dritte Roman «Bergsteigen im Flachland» von Urs Mannhart erzählt in 87 Kapiteln ebensoviele, ab 1998 spielende Episoden aus Europa, von Norwegen bis Italien, von Frankreich über Serbien und Kosovo bis Rumänien, die nach und nach kunstvoll verknüpft werden und ein beeindruckendes Panorama an menschlichen Figuren und Möglichkeiten ergeben – eine Strategie, die auch von Thrillerautoren und Fernsehserien angewandt wird.

Der Autor las aus dem 20. Kapitel, in dem der zentrale Protagonist, der Reporter Thomas Steinhövel, und seine neue finnische Freundin Heljä Halkkanen sich zum ersten Mal einen Brief zu schreiben versuchen – aber was sollen sie sich denn mitteilen und welche Anrede wäre den noch ganz unklaren Verhältnissen angemessen? Wenn die beiden sich abmühen, er in Langenthal, sie in Äkäsjokisuu, ist das nicht zuletzt ein sprachmusikalisches Vergnügen.

Etwa beim Zelebrieren des skurrilen finnischen Ortsnamens, der ebenso mit Absicht ausgesucht ist wie derjenige der italienischen Ortschaft im Titel des zweiten Romans von Mannhart, «Die Anomalie des geomagnetischen Feldes südöstlich von Domodossola». Aber auch wenn Heljä in einem «traurig-leeren Kaff» sitzt, «in dem Männer, mit denen etwas anzufangen war, so selten waren wie schwarzstämmige Birken», klingt das in den Ohren der Leserinnen und Zuhörer angenehm.

Allerdings könnten diese Zitate aus dem Buch in der Lesung bereits etwas anders gelautet haben. Denn «der Text ist nie fertig», wie Mannhart feststellte. Auch bei der Vorbereitung der Lesung während der Zugfahrt von Bern nach Winterthur hat er mit dem Bleistift weiter daran geändert und gekürzt.

