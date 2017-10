Der Maler und seine Frauen

Max Ernst (1891-1976), der zunächst dadaistische, später surrealistische Maler und Bildhauer, hielt zum Kunstbetrieb auf Distanz. Als die Anerkennung dann kam und er 1954 an der Biennale in Venedig den «Grossen Preis für Malerei» bekommen sollte, reiste er zwar hin. Aber statt zur Preisverleihung ging er in ein Café und wartete auf seinen Freund Hans Arp. «Wir sparen uns den Firlefanz», lässt der Schriftsteller Markus Orths ihn zu seiner Begleiterin, der Malerin Dorothea Tanning, sagen. Ernst hatte Tanning 1946 geheiratet. Es war seine vierte und längste Ehe, sie dauerte bis zu seinem Tod.

Der Schriftsteller Markus Orths, Jahrgang 1969, stellt die Frauen ins Zentrum von «Max», seiner Romanbiografie.Eine weitere, wenn nicht gar die eigentliche Hauptfigur des Romans ist die englische Malerin Leonora Carrington (1917-2011). Orths widmet dieser Liebesbeziehung das längste von sechs Kapiteln. Mit Carrington hatte Ernst seit 1938 im südfranzösischen Dorf Saint-Martin-d’Ardèche in einem Bauernhaus gelebt, kurz nachdem sie sich in Paris kennengelernt hatten.

Als Mädchen lehnte sich Carrington gegen ihre Erzieher auf, die reichen Eltern steckten sie ins Kloster; als Künstlerin wurde sie von Ängsten und Wahnbildern heimgesucht. Den Salon der Surrealisten in Paris betrat sie nur mit einem Bettlaken bekleidet, das sie dann abwarf. Mit ihr soll Ernst der Selbstauflösung in der «Verschmelzung» am nächsten gekommen sein, die er in seinen Ehen und in zahllosen Liebschaften und Affären suchte: «Mit, bei, in Leonora stieg er aus sich selber heraus», schreibt sein Biograph. «Das war kein Verlust, sondern Erweiterung. Doch je tiefer er tauchte, umso dunkler wurde es.»

Ernst musste seine Frauen nicht suchen, er sah sie an und wusste sofort, dass das seine nächste Gefährtin war. So war es mit Leonora Carrington und der Malerin Marie-Berthe Aurenche, so war es auch mit Dorothea Tanning, bei der er eine Woche, nachdem er sie in ihrer Wohnung das erste Mal gesehen hatte, bereits einzog, obwohl er da noch mit Peggy Guggenheim verheiratet war. Mit Tanning wiederholte Ernst darauf in Sedona in der Wüste Arizonas, unter anderen Vorzeichen, den Neubeginn in der Abgeschiedenheit, den er mit Carrington schon einmal vollzogen hatte, fernab der Grossstädte Paris und New York, ein Leben für Kunst und Liebe.

So lapidar wie der Buchtitel ist oft auch Orths Sprache. Trotzdem erfährt der Leser eine Menge über die Zeit, über Künstlerfreunde wie Paul Éluard, André Breton und den Pariser Kreis der Surrealisten, dem Ernst angehörte, bis ihm die zunehmend dogmatische Ausrichtung zuviel wurde. Detailliert geschildert werden etwa die Schwierigkeiten, die zu überwinden waren, wenn man zur Zeit des Vichy-Regimes im Zweiten Weltkrieg in die USA ausreisen wollte – die Nazis hatten Ernst und seine Werke bereits 1933 als «entartet» klassifiziert: Schon nur um nach Portugal zu gelangen, waren nicht weniger als vier Ausweise zu beschaffen, zudem konnten sich die Bedingungen jederzeit ändern.

Ernst schaffte es schliesslich nach New York, dank der Mäzenin Peggy Guggenheim, die er bald darauf heiratete. Seine erste Frau hingegen, die jüdische Journalistin, Kunsthistorikerin und Schriftstellerin Luise «Lou» Straus-Ernst, starb 1944 in Auschwitz; mit ihr hatte Ernst einen Sohn, der damals bereits in New York lebte. Die ausführlich erzählte Flucht 1941 aus Frankreich über Spanien nach Lissabon, der Monate in einem Gefangenenlager vorangingen, zählt zu den stärksten Episoden des Romans.

Zwar versteht man das Werk des Künstlers nach der Lektüre nicht unbedingt besser. Aber man erfährt einiges über die Umstände, unter denen es entstand, über die Lebensenergie und die Suche, die sich darin ausdrücken. Und das ist interessant genug. Zumal es mit dem Deuten und Verstehen so eine Sache ist. Ernst hasste «Erklärungen».

Wie seine Partnerin Leonora Carrington war er überzeugt, dass die Bilder für den Betrachter eine Dimension sichtbar machten, die in einer Deutung rationalisiert würde und damit verloren ginge. Zu diesem Kern gehört, auch das macht Orths in seiner Darstellung deutlich, vor allem die Angst, die in der Kunst und den Beziehungen des Künstlers flackert: «Die Angst ist nichts, dem man zu entfliehen hat, im Gegenteil», lässt der Autor die auf das Leben zurückblickende Leonora Carrington sagen. «Wer mit der Angst einverstanden ist, wird verborgene Möglichkeiten entdecken.»

Die Künstlerin, die sich 1942 in Mexiko niederliess, hat dieses Potential voll ausgeschöpft. Ihr von alchemistischen und mystischen Vorstellungen beeinflusstes Werk – es umfasst neben Gemälden auch Prosa und Dramen – stand zu Unrecht lange im Schatten ihres Geliebten.

