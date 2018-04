Der Wille zur sinfonischen Grösse

Die Sinfonien von Anton Bruckners sind Klangkörper von unverwechselbarer Physiognomie; manche finden sie dickleibig, den Enthusiasten verklärt sich die aufwendige Klangarbeit zum seelischen Höhenflug.

Der Tutti-Klang, der sich zu monumentalen Hochplateaus aufschichtet, der massive Einsatz des Blechs, die Adagio-Ströme der Streicher, deren pulsierende Energie in den Steigerungswellen – all dies scheint «philharmonische» Orchestergrösse zu verlangen und den grossen Konzertsaal.Das Musikkollegium ist dazu eigentlich zu klein. Es hat aber schon oft bewiesen, dass es – mit einigen Zuzügern – Bruckners Sinfonien keineswegs aus dem Weg zu gehen braucht.

Aufführung in der Kirche

Selten waren Bruckner-Aufführungen im Musikkollegium nie, ja, sie gehören sogar mit einiger Konstanz zu seiner Geschichte, seit Ernst Radecke 1907 erstmals die 3. Sinfonie aufführte. 1916 erklang unter seiner Leitung erstmals die Vierte, die sogenannte «Romantische».

Als besonders bedeutend verzeichnet die Geschichte des Musikkollegiums (Lothar Kempter, Band II) die Aufführung der 6. Sinfonie «für grosses Orchester», wie es im Programmblatt hiess, 1927 in einem Abonnementskonzert unter der Leitung von Hermann Scherchen.

Dieses fand in der Stadtkirche statt – einer Tradition folgend, die sich sowohl akustisch begründen lässt wie aus der Nähe des Komponisten zum Klangraum der Kirche: Bruckner war ein passionierter Organist.

Auch das Musikkollegium lädt nun zur Aufführung der Dritten in die Stadtkirche. Für die Fortsetzung der Bruckner-Linie sorgt nun, wie schon sein Vorgänger Douglas Boyd, Chefdirigent Thomas Zehetmair. Seit 2010 verschiedentlich zu Gast, dirigierte Zehetmair in der Saison 2013/14 Bruckners 1. Sinfonie, das «kecke Beserl», in der Saison 2015/16 die Zweite.

Die Bruckner-Dirigenten des Musikkollegiums waren in der Regel mit dem Haus eng verbunden. Das exzeptionellste, aus politischen Gründen aber auch umstrittenste Bruckner-Dirigat war Wilhelm Furtwänglers Aufführung der Achten 1945. Demgegenüber ist bemerkenswert, dass gerade damals aus dem Orchester selber «Hausdirigenten» mit beeindruckender Kapazität hervorgingen. Die Institution der Freikonzerte waren dafür ein ausgezeichnetes Startpodest.

Bratschist als Dirigent

Zu erinnern ist im Zusammenhang mit Bruckner und der 3. Sinfonie insbesondere an Oskar Kromer. Der aus Böhmen stammende Musiker wurde von Werner Reinhart nach Winterthur geholt und trat 1926 als 22-jähriger Bratschist ins Orchester ein, 1940 dirigierte er erstmals ein Freikonzert. Das Abonnementskonzert mit Bruckners 3. Sinfonie im November 1948 blieb der letzte Höhepunkt seiner kurzen Dirigentenkarriere – Kromer starb 1949.

Der grosse Pianist Edwin Fischer hatte Kromer nach einem gemeinsamen Konzert geschrieben: «Wie ich Ihnen schon sagte, erinnere ich mich kaum, eine so harmonische Aufführung erlebt zu haben wie die unsrige und ich bin überzeugt, dass Sie, hätten Sie Ihre Dirigenten-Karriere früher begonnen, schon längst in der ersten Reihe stehen würden. »

Bruckner pflegte seine Sinfonien mehrfach zu überarbeiten.Kromer war der erste, der in Winterthur nicht mehr die Urfassung dirigierte, die mit den eingefügten Zitaten Bruckners grossem Vorbild Richard Wagner huldigte, sondern die Fassung von 1889.

Darin kam wohl der kritische Blick der Nachkriegszeit auf die Musik Wagners zum Ausdruck, die von den Nationalsozialisten zu Propagandazwecken missbraucht worden war; dasselbe Schicksal war allerdings Beethoven und auch Bruckner selbst widerfahren. Nur Milan Horvath griff 1971 ebenfalls auf die Fassung von 1889 zurück. Josef Keilberth präsentierte 1952 erstmals die mittlere Fassung von 1878, die nun auch Zehetmeir mit gutem Grund wählt.

Bleibende Herausforderung

Zusammenfassend schreibt Kempter in seiner Geschichte des Musikkollegiums, dass das Winterthurer Publikum schon in den zwanziger und dreissiger Jahren mit sämtlichen Sinfonien auch in diversen Fassungen vertraut gemacht worden sei. Aber was heisst vertraut? Und was heisst Kontinuität, wenn jede Aufführung für sich eine Herausforderung bleibt?

Die Persönlichkeit des Dirigenten und seine Entscheidungen in den vielfach komplexen Fragen der aufzuführenden Fassung sorgen für Spannung.

Aufführung: Donnerstag, 19.30 Uhr, Stadtkirche Winterthur. Programm: Friedrich Cerha, Konzert für Bratsche und Orchester (Solist: Jürg Dähler); Anton Bruckner, Sinfonie Nr. 3. Dirigent: Thomas Zehetmair.

(Der Landbote)