Der elfte Komponist um Werner Reinhart

Selber verstand er sich als «Botschafter des Überzeitlichen», aber die Zeit ist über ihn hinweggegangen: Heinrich Kaminski, geboren 1886 in Tiengen an der Schweizer Grenze, gestorben 1946 in Ried in Oberbayern, zu seiner Zeit erfolgreicher Komponist, heute aber fast vergessen. Eine eigentliche Renaissance seines Werks gab es nicht, Kirchenchöre haben allenfalls seine Vertonung des 130. Psalms («Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir») für gemischten Chor a cappella im Repertoire.

Für die Wiederentdeckung ist der Stadthaussaal prädestiniert: Kaminskis Schaffen war seit den Zwanziger Jahren in Winterthur sehr präsent. In nicht weniger als 35 Konzerten wurden hier 55 Werke aufgeführt, sechs davon in Uraufführung. Hermann Scherchen setzte sich als Dirigent für ihn ein, Werner Reinhart unterstützte ihn, vermittelte ihm, als er Zuflucht in der Schweiz suchte, eine Unterkunft im Tessin. Zwar gehörte Kaminski, gemäss Peter Sulzers grosser Darstellung, nicht zu den «Zehn Komponisten um Werner Reinhart», aber er war möglicherweise der elfte.

Herbe Tonsprache

Zu den vom Musikkollegium uraufgeführten Werken gehörten 1937 das Orchesterkonzert mit Klavier und 1942 die Sinfonische Ballade («Tanzdrama»). Sie sind nun auch Teil des Programms. Hinzu kommen die Suite für grosses Orchester des jungen Komponisten und das Werk «In Memoriam Gabrielae» für Orchester, Altstimme und Solo-Violine (1940), das seiner Erschütterung über den Tod seiner Tochter Ausdruck verlieh, aber von ihm auch als «Trauermusik auf das Gesamtschicksal Europas» bezeichnet wurde.

Kaminski gilt als Spätromantiker, er hielt an der Tonalität fest und gewann ihr eine herbe, von polyphonem Denken geprägte Tonsprache ab, die auf ihre Weise als modern gelten konnte. Arnold Schönberg war von seiner Persönlichkeit beeindruckt und empfahl ihn 1929 neben Anton Webern, Alban Berg, Josef Matthias Hauer und Ernst K?enek für eine Professur an der Preussischen Akademie der Künste in Berlin. Kaminski wurde dort Nachfolger Hans Pfitzners, Carl Orff war einer seiner Schüler.

Daneben leitete er in Bielefeld die Sinfoniekonzerte. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten beendete seine Karriere. Der Vertrag in Berlin wurde nicht erneuert, Kaminski zog sich zurück, was auch seinem Naturell entsprach. 1938 wurde er, Sohn eines zum Katholizismus konvertierten Pfarrers, als Halbjude eingestuft, sein Werk zeitweilig mit Aufführungsverbot belegt. Die Nachkriegszeit in ihrer Spaltung zwischen Avantgarde und konservativem Musikbetrieb hatte für seine Musik keinen Platz.

Seit 1987 ist die Heinrich-Kaminski-Gesellschaft aktiv, die sich um die Erforschung und Verbreitung seines Schaffens kümmert. Vieles, so das gesamte Orgelwerk und das geistliche A-Capella-Werk, liegt inzwischen auf CD vor – dem Kirchenmusiker scheint das primäre Interesse zu gelten. Kammermusik und Orchesterwerke sind wenigstens zum Teil wieder zugänglich.

Eine mit vier Kompositionen ausschliesslich seinem Orchesterschaffen gewidmete Veröffentlichung steht nun bevor: Das Konzert vom Donnerstag wird für das Label Toccata Classics aufgezeichnet.

Zu erwarten ist ein ebenso abwechslungs- wie beziehungsreiches Orchesterprogramm in grosser Besetzung mit dreifachen Bläsern, Harfen, Celesta und Schlagwerk. Geleitet wird es von Jan Schultz; Jean-François Antonioli (Klavier) und Marina Viotti (Mezzosopran) sind die Solisten. Für eine eingehendere Beschäftigung sei die sehr informative Homepage der Kaminski-Gesellschaft empfohlen.

Donnerstag 3.10., 19.30 Uhr, Stadthaus.