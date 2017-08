Der letzte «Rap im Stadtpark»

Seit Jahren demonstriert an einem Samstagnachmitag im August die Hip-Hop-Szene, dass es sie gibt: Auf dem Merkurplatz neben dem Manor – unüberhörbar, mittendrin und frei zugänglich. Bis 2016 fand der «Rap im Stadtpark», wie sich das Festival im Musikpavillon nennt, während der Musikfestwochen statt und wurde vom Publikum nicht überrannt.Für den Anlass hätten sich jedesmal rund fünfhundert Personen interessiert, schätzt Jonas Trachsel, der zusammen mit DJ Jesaya die Idee für den Anlass hatte; an sieben von zehn Anlässen habe es zudem geregnet, erinnert sich Trechsel. Ziel des Rap im Stadtpark ist es, Rappern aus Winterthur und Umgebung eine Auftrittsmöglichkeit zu geben.

Die Idee dazu hatte er gemeinsam mit Dominique Okouo alias DJ Jesaya. Der aus dem Kongo stammende Rapper zog vor über zehn Jahren nach Winterthur und ist als Musiker international unterwegs, Trechsel ist Mitgründer der Winterthurer Hip-Hop-Band Eigänabou; später stiessen Marcel Meier alias DJ Little Maze und Cruizzel alias André Krysl zum Ok-Team. Von der Musik leben kann man auch als Hip-Hopper nicht. DJ Jesaya etwa arbeitet hundert Prozent als Kleinkinderzieher in einer Krippe.

Im Clinch mit den Nachbarn

Am Samstag geht der zehnte und letzte Rap im Stadtpark über die Bühne. Die Gründe für das Ende sind laut Trechsel, der im Weinhandel tätig ist, in erster Linie «private und berufliche Projekte». Nachfolger sind noch keine in Sicht: «Wir sind aber offen für Anfragen und könnten auch Unterstützung anbieten», sagt Trechsel. «Der Anlass soll jedoch nicht einfach weitergeführt werden. Wir möchten, dass etwas Neues entsteht.»

Ausschlaggebend für den Entscheid aufzuhören waren aber nicht nur private Gründe. Für die Weiterentwicklung des Anlasses fehlte die Perspektive. Einerseits weil es schwieriger geworden ist, Sponsoren zu finden. Andererseits wegen eines seit Jahren schwelenden Streits mit dem Wirt des nahe gelegenen Restaurant Kreuz und dem Direktor des Sommertheaters.

Die Organisatoren des Rap im Stadtpark hätten den Anlass, der von 14 bis 18.30 Uhr dauert, gerne in die Nacht hinein verlängert. Davon wäre eine Samstagabendvorstellung im Sommertheater, mit Beginn um 19.30 Uhr, betroffen; Theaterdirektor Hans-Heinrich Rüegg sei zu keinen Kompromissen bereit gewesen und habe sich auch auf keine Gespräche eingelassen, sagt Trechsel: «Das hat mich sehr aufgeregt.» Stattdessen habe man immer wieder Besuch von der Polizei bekommen und sei mit Lärmklagen eingedeckt worden. Damit habe er nicht zu tun, sagt Rüegg auf Anfrage: Er sei jeweils um 18.30 Uhr hingegangen um zu sagen, dass sie nun aufhören müssten. Für eine Verlängerung in den Abend sei er tatsächlich nicht zu haben, bestätigt Rüegg: «Dann müssten wir eine Vorstellung absagen, und das können wir uns nicht leisten.»

Lokale Grössen

Der zehnte und letzte Rap im Stadtpark bringt am Samstag unter anderem ein Wiedersehen mit bekannten lokalen Hip-Hoppern wie Phumaso & Smack, Fogel und Eigänabou. Als Headliner tritt der deutsche Rapper Cr7z (Bild) auf; dahinter verbirgt sich der 1984 geborene Christoph Hess, der auch schon im Aufwärmprogramm für Kool Savas aufgetreten ist. Die beiden Newcomer MDS aus dem Zürcher Unterland und Luuk aus Zürich werden vom Winterthurer Pedro ergänzt, der eben sein erstes Soloalbum herausgebracht hat.

Die Frage nach den Highlights aus zehn Jahren Rap im Stadtpark beantwortet Trechsel mit diesen Namen: Laas Ulntd. aus Hamburg mit seinen Freestyles, Edgar Wasser aus München mit seinen frechen Texten und Chefket aus Berlin mit starken Texten und melodiösen Beats; «Beats» ist im Hip-Hop der Name für die im Hintergrund laufende Begleitmusik. Schliesslich Jeru the Damaja aus New York York, der die 90er-Jahre in den Musikpavillon zurück gebracht habe.

Rap im Stadtpark: Samstag, 14 bis 18.30 Uhr, Musikpavillon, Merkurplatz beim Manor. (Landbote)