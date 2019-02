Die Cellistin, die nie ankommen will

Es ist still um den Star. Ein Interview? Ein paar Worte zum Programm? Leider nein. Kein Zufall: Still ist es um die Cellistin Sol Gabetta nämlich ganz und gar nicht, wenn es um ihre getakteten Konzerttermine geht. Ihr virtuoses Spiel ist an allen wichtigen Festivals weltweit zu hören, sie kennt sie alle, die Dirigenten und die renommierten Orchester, die Säle, die grossen Konzerte ihres Fachs.

Nur ankommen will sie musikalisch nie, wie sie sich gern zitieren lässt. Höchstens in Person, im aargauischen Olsberg, wo die 38-Jährige ihr eigenes Solsberg-Festival gegründet hat und seit letztem Jahr Bürgerin ist. Die Tochter eines Russen und einer Französin wuchs in Argentinien auf.

Am Moskauer Tschaikowsky-Wettbewerb und am ARD-Wettbewerb in München gelang Gabetta ein Rang unter den Preisgewinnern. Den internationalen Durchbruch aber brachte der Gewinn des Credit Suisse Young Artist Awards.

Preis reiht sich an Preis

Bereits 2014 und 2017 war sie im Winterthurer Stadthaus zu Gast, beide Male mit dem Pianisten Bertrand Chamayou. Diesmal bringt sie Kristian Bezuidenhout mit, ein paar wenige Tickets gibt es noch. Was romantisch und intim beginnen wird, öffnet sich majestätisch im zweiten Teil des Programms: Da erklingen von Robert Schumann fünf Stücke im Volkston für Violoncello und Klavier, op. 102, und weiter Franz Schuberts Sonate (Sonatine) für Violine und Klavier D-Dur, D 384, in einem Arrangement für Violoncello, darunter das bekannte Lied «An Chloë».

Es folgt Ludwig van Beethovens Sonate für Klavier und Violoncello Nr. 3 A-Dur, op. 69, mit ihrem virtuosen Rondo als Finale. Diese Sonate erinnert manchen in ihrer pastoralen Haltung an Beethovens sechste Sinfonie, an der er zeitgleich arbeitete.

Sol Gabetta moderiert seit bald zehn Jahren das sonntägliche Musikmagazin «KlickKlack» im Bayerischen Fernsehen. Dreimal – 2007, 2009 und 2013 – wurde sie für ihre CD-Einspielungen mit einem «Echo» Klassik ausgezeichnet. 2014 gab sie den Einstand bei den Berliner Philharmonikern.

Im letzten Jahr dann gastierte sie bei den Salzburger Osterfestspielen mit der Sächsischen Staatskapelle und erhielt dort den Karajan-Musikpreis. Kristian Bezuidenhout gilt als Experte für historische Aufführungen und entsprechende Tasteninstrumente. Auch dem heutigen Konzertflügel ist der Australier verbunden. Sol Gabetta wird er am Hammerflügel begleiten.

Dienstag, 19.2., 19.30 Uhr, Stadthaus Winterthur. Letzte Tickets: www.musikkollegium.ch. (Der Landbote)