Die Endlichkeit bringt Scottie zur Vernunft

Lou Daniels (Philippe Roussel), Scottie Templetons bester Freund, sucht sich seinen Weg durch die Reihen des Sommertheater-Gartens, erklimmt stolpernd die Bühne und begrüsst etwas nervös die «Gäste» – eben das Sommertheater-Publikum, das an dieser «Huldigung» teilnimmt. Etwas weniger gespreizt ausgedrückt handelt es sich dabei um eine Geburtstags-Feier zu Ehren von Scottie, mit der dieser einzigartige Sprücheklopfer, Clown und Lebemensch gefeiert werden soll.

Weit vom Stamm

Dies geschieht in Form von Rückblenden auf Scotties Leben und fängt schon in der ersten Szene gut an, in der wir den gereiften Scottie (Wolff von Lindenau) mit der blutjungen Sally Haines (Nadine Arnet) am «Morgen danach» in seiner Wohnung antreffen: Mit Witz und einem kleinen Trick war es dem alten Charmeur am Vorabend gelungen, das hübsche Mädchen zu bezirzen. Nach einem wunderbaren, «lustigen Abend» hat sie die Nacht bei ihm verbracht - ohne dass dabei etwas «passiert» wäre.

Kaum hat Sally am Morgen die Wohnung verlassen, trifft Scotties Ex-Frau Maggie (Susanne Huber) ein. In ihrem Schlepptau stolpert ihr gemeinsamer Sohn Jim (Nick Robin Dietrich) in die Wohnung, ein mageres, scheues, linkisches Bürschchen. Während Scottie mit Maggie ein gutes Verhältnis hat, ist dasjenige zu Jim distanziert, kalt und steif. Kein Wunder: Die Eltern trennten sich, als der Bub acht Jahre alt war und der Kontakt zum Vater brach ab. Um das Verhältnis der beiden zu verbessern, soll der junge Mann ein Weilchen bei ihm bleiben. Doch Scottie konstatiert schnell, dass seine Clownereien von einst nicht mehr ankommen und dass seinem so ganz anders gearteten Sohn „jede Lebenslust und Freude abgeht“. Er wünscht sich, ihm beibringen zu können, wie man „so richtig Spass“ hat. Doch Jim will lieber ins Museum, um sich eine Ausstellung anzuschauen.

Ein starkes, zugleich amüsantes und anregendes Stück.

Scottie beschliesst, dem Schicksal etwas nachzuhelfen und bietet telefonisch Sally auf, die Jim dort «zufällig» kennen lernen soll. Das klappt auch, wie sich in einer der nächsten Szene zeigt, in der wir die beiden beim «Picknicken» (und Turteln) in der väterlichen Wohnung sehen. Doch als Scottie nach Hause kommt, verplappert sich Sally. Die abgekartete Sache fliegt auf und die Situation eskaliert: Sally geht und Jim ist empört. Er will sofort abreisen. Doch kommt es stattdessen zu einem ernsten Gespräch zwischen Vater und Sohn – vielleicht dem ersten überhaupt.

Ein Scherzbold wird entlarvt

Dabei muss Scottie zur Kenntnis nehmen, dass es seine Umgebung satt hat, ihm nur als Stichwortgeber für seine Witze oder als Publikum für seine Selbstdarstellungen zu dienen. Er entpuppt sich als tragischer Clown: Vordergründig gesellig, lustig und beliebt, hintergründig abgrundtief traurig und allein.

Das Geschehen nimmt eine unerwartete Wendung, als bekannt wird, dass Scottie schwer erkrankt ist – was er allen verheimlicht hat: Auch dieser Realität will er sich nicht stellen und er weigert sich standhaft, sich behandeln zu lassen ... Offenbar ist es dann doch noch gelungen, ihn umzustimmen.

Denn wir treffen die ganze Gesellschaft einige Monate später bei den Vorbereitungen zur Huldigungs-Feier wieder, bei der die Zuschauenden im Sommertheater eben das Publikum spielen.

Das Stück von Bernhard Slade ist zwar als Komödie deklariert, hat aber beträchtlichen Tiefgang. Slade beherrscht die hohe Schule der witzigen Dialoge (über die wir herzlich lachen) und seine Karikatur eines Witzboldes ist durchaus amüsant. Doch schwingen auch nachdenklich stimmender Aspekte mit – und den Darstellenden gelingt es, die inneren Konflikte und Wandlungsprozesse der Charaktere eindrücklich zu zeigen. Ein starkes, zugleich amüsantes und anregendes Stück über Leben und Tod, Vater- und Sohn-Beziehungen, Lebenslügen (also Selbsttäuschung) und Anerkennen der Realitäten. (Landbote)