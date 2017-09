Hörende und Gehörlose leben sprachlich in getrennten Welten. Bei der Gebärdensprache handelt es sich in der Regel nicht um Gesten, die man ohne weiteres verstehen könnte; in jedem Land wird zudem eine andere Gebärdensprache gesprochen und es gibt sogar Dialekte. Umgekehrt ist die hochdeutsche Schriftsprache für Gehörlose eine Fremdsprache und schwer zu erlernen.Der 2002 gegründete Verein movo will die beiden Welten zusammenbringen. «Beide können davon profitieren», sagt Nico Feer, Projektleiter bei movo: «Die Hörenden kommen in den Genuss des künstlerischen Ausdrucks, des Humors und der Expressivität der Gehörlosen: Die Gebärdensprache hat einen enormen künstlerischen Wert. Die Gehörlosen wiederum haben sonst kaum Zugang zur darstellenden Kunst.»

Fehr selbst kennt die Schweizer Gebärdensprache in ihren Grundzügen und kann sich mit einem einzigen Gesprächspartner gut unterhalten, vor allem dank Lippenlesen und weil Gehörlose auch Lautsprache sprechen. Sind es mehrere, braucht auch er einen Dolmetscher.

Missverständnisse, ein Urstoff für Komik

Zurzeit läuft die sechste Theaterproduktion, die Tournee führt von Basel und Zürich über Winterthur und St. Gallen wieder zurück nach Bern, wo bereits die Proben stattfanden. Nach einer Tanzproduktion, bei der Gehörlose aus ganz Europa mitwirkten, wird diesmal eine Komödie gespielt: Das Stück mit dem mehrdeutigen Titel «Über die Verhältnisse» handelt von zwei gemischten Paaren, die ihre Erfahrungen mit Schulden, Zinsen und Knebelverträgen machen. Das Stück sei darauf angelegt, dass es alle verstehen können, sagt Feer, der die Produktionsleitung inne hat. Neben dem aktuellen Thema des Schuldenmachens geht es darin um Missverständnisse – diese sind nicht nur ein alltägliches Phänomen, sondern auch eine Art Urstoff für komische Situationen.

Für das 70 Minuten dauernde Stück konnte Feer die bekannte Berner Regisseurin Meret Matter gewinnen, die ihrerseits den Lyriker Raphael Urweider ins Boot holte und gemeinsam mit ihm das Stück schrieb. «Ich wusste, dass Matter ausdrucksstark inszeniert», sagt Feer. Zudem habe sie einen gehörlosen Bruder, der eine bekannte Figur in der Szene sei. Urweiders «schräger Humor» verleihe der geradlinigen Story «etwas Twist und Tiefe».

Finanziell «ein Riesending» für den Verein

Damit alle alles mitbekommen, werden die Informationen zum Teil doppelt, aber in veränderter Form mitgeteilt, mittels Schrifttafeln, Live-Dolmetschen durch die Schauspieler oder sprachlicher Tricks, darunter rhetorisch wiederholte Fragen: «Was, du hast jemanden umgebracht?» «Wir haben lange an der Kommunikation gearbeitet, die Story immer wieder umgeschrieben und nach dem Casting die Rollen den Spielenden auf den Leib geschneidert», sagt Feer.

Das ging auch ins Geld: 70 000 Franken wurden allein für Dolmetscher ausgegeben, bei Produktionskosten von insgesamt einer Viertelmillion Franken: «Für uns ein Riesending.» Bei der Finanzierung helfen Bund, Kanton und die Stadt Winterthur sowie Stiftungen.

Das Ergebnis soll rasant sein: «Man muss genau hinsehen und darf sich nicht ablenken lassen», weiss Feer. Zum andern – und aus der Sicht von Hörenden ist das wohl die Hauptqualität – ist die Gebärdensprache sehr expressiv und körperbetont. Eine Name wie «Nico» besteht im Fall von Nico Feer aus dem Buchstaben «N» – es gibt in der Gebärdensprache auch ein Alphabet – und einer Fingerbewegung über die Stirn, die Bezug nimmt auf seine Langhaarfrisur. Für «Meret» (Matter) wird mit dem Zeigefinger vom äusseren Augenwinkel weggewischt, ein Hinweis auf die Art, wie sich die Regisseurin schminkt.

Auch werden Gefühle wie Ärger, Freude und Furcht viel stärker betont als in der Normalsprache, deren Ausdrucksniveau im Vergleich dazu als temperiert bezeichnet werden kann. Zusammen mit der Musik ergibt das «ein starkes Erlebnis», verspricht Feer.

Seine Rolle bei movo beschreibt er so: «Die Grundideen kommen vom Verein, der aus Hörenden und Gehörlosen besteht, ich führe sie aus.» Im nächsten Jahr zählen dazu etwa Tanzkurse, ein Filmfestival und die Bearbeitung von politischen Begehren der Gehörlosen, im Austausch mit dem Bundesamt für Gleichstellung etwa oder mit dem Gehörlosenbund.

Ein vielseitig engagierter Kulturschaffender

Neben seiner Zwanzig-Prozent-Stelle bei movo ist der 36-jährige Winterthurer selber in der Kulturszene aktiv, als Bassist und Gitarrist von Bands wie Baby Jail, Papst & Abstinenzler und Nadja Zela sowie als Mitglied des Luzerner Splätterlitheaters, eines Figurentheaters mit Vorliebe für blutige Szenen. Ausserdem vertont Feer Filme, unter anderem auch für das Schweizer Fernsehen SRF. Schliesslich engagiert er sich in einer Gruppe für die Zukunft des Areals, auf dem heute der Polizeiposten am Obertor zuhause ist: Da gebe es Ideen für ein Boutique-Hotel mit Bäderlandschaft, was in Feers Ohren nach einer luxuriösen Einrichtung klingt. Mit einer Initiative möchte die Gruppe erreichen, dass die Liegenschaft im Besitz der Stadt bleibt und mit einer Mischung aus sozialen und kommerziellen Projekten bewirtschaftet werden kann.

Das Stück «Über die Verhältnisse» wird in der Alten Kaserne im Rahmen der Reihe «taktvoll – Kultur für Hörende und Gehörlose» gezeigt. Dazu zählen auch das «Café des Signes» mit Grill und der «Sprachpunkt» im Foyer, beide sind von 18 bis 24 Uhr geöffnet.



“Über die Verhältnisse”: Freitag, 20 Uhr, Alte Kaserne, Technikumstr. 8.

www.movo-art.ch ()