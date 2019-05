Die Geste kommt in der Gegenwart an

Seit die Idee einer Avantgarde in der Kunst begraben wurde, in den 1980er-Jahren, ist die Epoche der grossen Kämpfe vorbei. Heute wird im Namen des künstlerischen Fortschritts kein (Herz-)Blut mehr vergossen, muss man die Väter nicht mehr symbolisch umbringen, diese Taten sind längst vollbracht. Direktor Konrad Bitterli hat einen solchen «Vatermörder» zum Angelpunkt seiner Ausstellung «Frozen Gesture – Gesten in der Malerei» gemacht.

Mit «Brushstroke» hatte der Amerikaner Roy Lichtenstein 1965 den New Yorker Vertretern des abstrakten Expressionismus den Krieg erklärt. Das war ein starkes, an die Adresse von Pionieren wie Jackson Pollock, Franz Kline, Clifford Still oder Willem de Kooning gerichtetes Manifest.

Die Pinsel schwingenden Machos, Saufbrüder, Raufbolde und besessenen Visionäre hatten in den 1950er-Jahren die erste genuin amerikanische Kunst begründet und als Nebeneffekt gleich noch die Vorherrschaft von Paris als Zentrum der Avantgarde gebrochen. Etwas mehr als zehn Jahre später sahen sich die Helden der gestischen Ausdrucksmalerei der kritischen Phalanx von Pop-Art, Minimal Art und Concept-Art gegenüber.

Roy Lichtenstein Yellow Brushstroke, 1965 © Estate of Roy Lichtenstein / 2019, ProLitteris, Zürich

«Brushstroke» ist nur eine der vielen Speerspitzen. Darauf ist ein schematisierter Farbauftrag inklusive Farbrinnsal und -spritzer auf punktgerastertem Hintergrund zu sehen. Die vernichtende Botschaft von «Brushstroke» lautete: Die gestische Malerei als Ausdruck einer heroischen, emotionalen Unmittelbarkeit ist trivialer als Massenwerbung, ist nur noch kommerzielle Konvention ohne jeden transzendenten Anspruch.

Heimliche Komplizenschaft

Der Ausstellung hätte eine dramatisierende Zuspitzung dieser Anti-Malerei-Bewegung gutgetan. Etwa mit einer Raumintervention des internationalen Tessiners Niele Toroni mit seinem Pinsel Nr. 50 oder mit der Installation einer Streifenmarkise des Franzosen Daniel Buren. Aber Konrad Bitterli setzt den Schwerpunkt in der Gegenwart. Er hat fünfzehn Künstlerinnen und Künstler ausgewählt, darunter den in Winterthur stets willkommenen Altmeister Gerhard Richter, der lieber schweigt, wenn es um Kunstideologien geht. Leicht könnten seine kleinformatigen Spachtel- und Hinterglasmalereien, allesamt optische Delikatessen, übersehen werden in einem Umfeld, wo mit der ganz grossen Kelle angerichtet wird.

«Bei Judy Millar findet diese Performance auf dem Boden statt, und Katharina Grosse verwendet Sprayfarben»Konrad Bitterli, Museumsdirektor

Darunter sind vier Frauen, Pia Fries, Katharina Grosse, Judy Millar und Christine Streuli, an vorderster Front aktiv. Unbeeindruckt durch die Denunziation der Geste durch Lichtenstein & Co. feiern sie mit leidenschaftlichem Furor die energiegeladene Malbewegung auf der Leinwand.

«Bei Judy Millar findet diese Performance auf dem Boden statt, und Katharina Grosse verwendet Sprayfarben», beschreibt Bitterli den Malakt. Da kommt einem sofort der «Action Painter» Jackson Pollock in den Sinn. Klingt da nicht eine heimliche Komplizenschaft und Identifikation der Künstlerinnen mit dem amerikanischen Macho an, wenn es darum geht, die malerische Geste zu rehabilitieren?

Totgesagt und doch lebendig

Und mit dieser Frage nähert man sich der Pointe des Ausstellungsmachers: Auch ohne das amerikanische ideologische Pathos von Freiheit und Individualität und ohne Anspruch auf Transzendenz hat die wiederholt totgesagte Geste, die Malerei überhaupt, ihre Berechtigung über den Moment hinaus, betont Bitterli. Insbesondere auch in der neuen Form der «Frozen Gesture», die man in den barockbewegten schwarzen Folien von Christine Streuli oder dem kontrollierten Malduktus von David Reed erkennt. Dem neu in der Sammlung vertretenen Amerikaner hat Bitterli zudem eine separate, für die Bildentstehung aufschlussreiche Zeichnungsausstellung eingerichtet.

Auch wenn in der internationalen Zusammenstellung der Werke sich die Geste als quicklebendig und variantenreich manifestiert, so ist trotz formaler, materieller und technischer Experimente mitunter die Wirkung einer oberflächlich reizvollen Ästhetik nicht zu übersehen; im schlimmsten Fall kippt die Virtuosität ins Dekorative und Ornamentale im Sinne einer Wandtapete.

Antiklimax an den Fenstern

Nicht nur dank Leihgaben diverser Museen kam diese anregende, provokative Ausstellung zustande. Auffällig viele renommierte Zürcher Galerien im mittleren Segment haben in Winterthur ein erweitertes Schaufenster erhalten. Auch die ETH-Professorin Karin Sander scheint zum (neuen) Ensemble der Winterthurer Museumskünstlerinnen zu gehören – mal in der Hauptrolle, wie im Herbst 2018, mal mit einem Cameo-Auftritt.

Und obwohl die malerische Geste in ihrer Kunstpraxis nie bedeutend war, wurden ihr die grossen Fenster im Erweiterungsbau für eine buntfarbene Pinselspur zur Verfügung gestellt – vermutlich gedacht als augenzwinkernde Reverenz an Lichtenstein und als ironische Antiklimax zu den Höhepunkten an und auf den Wänden.

Bis 18.8., Kunstmuseum Winterthur beim Stadthaus. Das informative, die gesamte Ausstellung dokumentierende Katalogbuch wird am 2. Juli vorgestellt. (Landbote)