Die ganze Kulturstadt an einem einzigen Abend

Die meisten Events an der Kulturnacht dauern zwischen 15 und 30 Minuten. Das heisst, die Besucherinnen und Besucher sollen von Haus zu Haus wandern. Sie können so einen grossen Teil der Winterthurer Kulturbetriebe an einem einzigen Abend kennenlernen – das Ticket für alles kostet 12 Franken, für Kinder bis 12 Jahren ist der Eintritt gratis. Auch die Häuser selbst wandern, also vielmehr die Institutionen mit ihren Acts: Sie sind jeweils in einem anderen Haus zu Gast. Das Technorama zum Beispiel in der Stadtbibliothek, das Musikkollegium im Fotomuseum und die Kurzfilmtage im Naturmuseum.

Das Kraftfeld etwa bringt den DJ Jan Schulte aka Wolf Müller aka Bufiman vom Düsseldorfer Salon des Amateurs ins Gewerbemuseum. Der Wirkungskreis des Klangtüftlers reicht von Europa bis nach Australien, und er habe eine Vorliebe für polyrhythmische Perkussion, heisst es. Ebenfalls im Gewerbemuseum zu erleben ist der Zürcher Jazzmusiker und Labelinhaber Nik Bärtsch. Der Pianist steuert zur Performance der Künstler Ernst Gamperl und Thomas Bohle seine experimentellen Klänge bei; Bohle und Gamperl arbeiten mit Holz und Keramik. Das Duo Birgit Hauser, Stimme, und Beat Gisler, E-Bass, spielt im Namen der Esse Musicbar zwischen den Gemälden von Piet Mondrian im Kunstmuseum beim Stadthaus.

Die Kulturnacht ist aus dem Kulturherbst heraus entstanden, an dem sich 2013 hauptsächlich Museen beteiligten – der Publikumszuspruch fiel damals eher enttäuschend aus, es waren wohl zu viele Veranstaltungen, über Wochen verteilt. Die Neuauflage 2015 beschränkte sich dann auf einen Abend. Die Kulturnacht sollte alle zwei Jahre über die Bühne gehen. Sie kam offenbar an: Künftig wird es sie jedes Jahr geben, wie Projektkoordinator Pascal Mettler von der Firma Kulturbau mitteilt. Hinter dem Anlass steht ein Verein, im Vorstand sind Kunstmuseumsdirektor Konrad Bitterli, Bettina Gasser Good und Benedikt Zäch vom Münzkabinett sowie Daniela Zingg, Direktorin des Naturmuseums.

Kulturnacht: Samstag, 18 bis 23 Uhr. www.kulturnachtwinterthur.ch