Die «geilen Drei» rockten die Steibi – und jetzt Facebook

Die Steinberggasse war bis auf den letzten Quadratmeter besetzt, als «Kraftklub» zur Zugabe anstimmte. Den Freitagabend an den Winterthurer Musikfestwochen wollte die deutsche Indie-Rock-Band aber nicht alleine ausklingen lassen: Kurzerhand holten sie Verstärkung von «Broilers» und «Feine Sahne Fischfilet», die beiden Punk Bands, die zuvor die Steinberggasse rockten.

Als Kracher zum Abschluss: Ein Cover von «Blitzkrieg Bop» von den legendären Ramones. «Hey ho, let's go», riefen die Musiker in die Menge und dann gabs für die Konzertbesucher und die Bands kein Halten mehr.

«Tausche Körperteil nach Wahl»

Ein solch unvergesslicher Moment muss man mit seinen Fans teilen, dachten sich wohl «Feine Sahne Fischfilet». Noch am selben Abend, um exakt 23:44 Uhr, postete die Band auf Facebook ein Video: «Das Trio Infernale hat aufgespielt!»

Nicht nur die Steinberggasse, auch die Bühne war brechend voll. Schlagzeug, mehrere Gitarren, Bass, Blasinstrumente und ein Akkordeon spielten um die Wette, während sie vom Gesang auf und vor der Bühne prompt übertönt wurden.

Bis am Montag wurde das Video fast 100'000 Mal angesehen und über 300 Mal geteilt. «Erste Sahne!», «Die geilen Drei. Mega geil», sind die Reaktionen zum Spontan-Auftritt. Und mancher Fan ärgert sich, dass er an jenem Abend nicht in der Steinberggasse gewesen war: «Tausche Körperteil nach Wahl um dabei gewesen zu sein! Hammermässig!» (far)