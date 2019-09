Ein «Chrampf», der langsam Früchte trägt

Für Veranstalter ist es kein einfacher Ort. Die Stände in der Markthalle Habersack nebenan sind verwaist. Auf der Glastüre stehen noch die Öffnungszeiten, aber die Webseite teilt mit, die Halle sei «ab sofort geschlossen». Seit November 2018 war hier Streetfood angeboten worden; schlecht lief im November auch die Skater- und Streetdance-Show ZUP, sie wurde vorzeitig beendet. Auch in der Halle Draisine ist an diesem Dienstagnachmittag keiner. Aber das Museum schaffen ist eben nur am Donnerstag, Samstag und Sonntag offen, jeweils am Nachmittag ab 14 Uhr. Passanten sind hier, an der Zürcherstrasse 41, kaum anzutreffen, und der Eingang ist etwas versteckt hinter Bäumen und einem Parkplatz gelegen.

Ein inoffizieller Besucher ist allerdings da. Dreissig Jahr habe er «in dieser Bude» gearbeitet und kenne hier «jeden Balken», sagt der ältere Mann: Er war Werkmeister, Chef über die Kräne und Maschinen. Jetzt wohnt er in der Nähe und möchte im nächsten Jahr seinen Schulkollegen eine Führung anbieten.

Bis weit ins 20. Jahrhundert war die Industrie der wichtigste Winterthurer Wirtschaftszweig; noch heute wird Winterthur in Berichten zuweilen als «Arbeiterstadt» bezeichnet. Dabei sind die Fabriken, die einst das Stadtbild prägten, weitgehend verschwunden, stattdessen breiten sich auf den Arealen Dienstleistungen und Wohnungen aus. Das von der Stadt unterstützte Museum schaffen hat sich zum Ziel gesetzt, diesen Wandel der Arbeitswelt zu dokumentieren. Zur Zeit tut sie es mit der Ausstellung «1, 2, 3, 4.0», die angesichts der Digitalisierung einen Blick zurück auf vergangene industrielle Revolutionen wirft.

Veranstalter bringen ihr Netzwerk mit

Die Ausstellung in der Halle Draisine, unmittelbar hinter der grossen Baustelle gelegen, wo der neue Stadtteil Lokstadt entsteht, kommt offenbar an. Nächstes Jahr hätte sie eigentlich weiterziehen sollen, nun bleibt sie vorerst und startet im Mai 2020 in die zweite Saison; die Besitzerin der Halle, der Baukonzern Implenia, gibt ihr etwas mehr Zeit. Nach der letzten Veranstaltung vom 4. Oktober – der Historiker Joseph Jung spricht über die Entwicklung der Eisenbahn im 19. Jahrhundert – werde die Ausstellung ein bisschen eingepackt und nächstes Jahr «reaktiviert», sagt Andrea Keller, Co-Leiterin von Museum schaffen.

Trailer zur Ausstellung. Video: Museum schaffen via Facebook

Ein «Chrampf» sei es, sagt Keller. Sie meint damit das Organisieren, das Finden und Adressieren des Zielpublikums: «Aber die Arbeit trägt auch Früchte. Wir sind sehr zufrieden, wir haben viel gemacht und konnten verschiedene Publikums- und Altersschichten ansprechen.» Wer im Rahmen der Ausstellung einen Vortrag hält, aus seinem Buch liest – wie etwa der bekannte Zürcher Autor und «Wolkenbruch»-Schöpfer Thomas Meyer –, oder ein Konzert gibt, verfügt idealerweise über ein eigenes Netzwerk und generiert daraus einen Teil seines Publikums. Darauf sei man angewiesen, sagt Keller, die neben ihrer Siebzig-Prozent-Anstellung auch noch Schreibkurse bei der Caritas anbietet und für die Krebsliga arbeitet.

Ab 2020 Winterbetrieb an einem neuen Ort

Die aktuelle Ausstellung sei gut gelaufen, sagt Keller, besonders die Führungen, die denn auch im nächsten Jahr vermehrt angeboten werden; achthundert Leute seien allein in den ersten zehn Tagen hier gewesen, schätzt Keller. Die offizielle Besucherstatistik werde Ende Jahr vorliegen und an die Kulturabteilung der Stadt geschickt.

Auch die nahegelene Halle Rapide gehört der Implenia. Dort fand 2018 die erste Ausstellung von Museum schaffen statt – im Sommerhalbjahr, denn die Hallen verfügen zwar über beträchtlichen post-industriellen Charme, sind aber nicht ausreichend beheizbar beziehungsweise zuwenig isoliert für einen Winterbetrieb. Sie werden nicht abgerissen, sondern umgebaut und weiterverwendet, das Museum schaffen ist nur ein Zwischennutzer. Im Herbst 2020 zieht Museum schaffen an einen neuen Ort, an welchen, darf Keller noch nicht verraten. Dort soll dann auf den – für Museen attraktiveren – Winterbetrieb umgestellt werden. Die neue, von Edith Werffeli kuratierte Schau wird dort den Zusammenhang von Migration und Arbeit beleuchten.

Seine Macher sehen Museum schaffen als einen neuen Museumstyp. «Wir haben die Vision eines Dritten Ortes, nahe bei den Menschen», sagt der Museumsleiter, der Historiker Stefano Mengarelli. Man setzt also auf die Mitwirkung des Publikums – in der Ausstellung selbst, aber auch mittels Workshops, Events und Vermietungen. Hervorgegangen ist Museum schaffen aus dem Museum Lindengut, einem etwas verstaubten Heimatmuseum. Es wird getragen vom Historischen Verein Winterthur. Die Stadt Winterthur ist konzeptuell wie finanziell beteiligt, Geld kommt auch vom Lotteriefonds und von privater Seite.