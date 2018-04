«Ein Tag ohne Malen ist kein guter Tag»

«Wie soll ich es denn ausschalten, dass ich Sachen sehe?», fragt Hansjörg Flückiger und führt durch die Ausstellung im Kunsthaus Elsau, die morgen anlässlich seines 80. Geburtstags Eröffnung feiert: 110 Werke aus 50 Jahren. Mit seiner Gegenfrage erklärt er, warum ihm seine vielen Reisen nie Urlaub waren. «Als Künstler habe ich keine Ferien», sagt er, ein paar Stifte und Papier trägt er stets auf sich.

Die Sachen, die er sieht, sind so viel­fältig wie die Techniken, mit denen er sie einfängt: So sind über die Jahrzehnte zahllose Bilder entstanden, jene in Elsau zeugen von hoher technischer Reife, von Experimentierfreude und immer wieder von Humor. Man gäbe dem alten Herrn seine Jahre nicht, Schuld ist sein Schalk, er lässt ihn deutlich jünger wirken. «Und meine junge Frau», immerhin ein halbes Jahr jünger ist sie, die ihn heute nicht mehr so oft entbehren muss wie in früherer Zeit. Damals hat sie ihn in alle Himmelsrichtungen begleitet und ihn wieder abgeholt, dazwischen ein paar Wochen oder Monate malen lassen: in Apulien, auf Ischia oder Elba, an der Nordsee. Unterwegs quer durchs damalige Jugo­slawien im mobilen Atelier, dem Bus, den ihm sein Vater zu früh hinterlassen hat. Flückiger hat ihn umgebaut, sodass Schlafsack und Staffelei Platz fanden.

Ein Handwerker geblieben

Wenn er über die Jahre nicht grad am Winterthurer Gymnasium Im Lee der Jugend das Zeichnen vermittelt hat, war er unterwegs. Heimgebracht hat er je nach Schaffensphase Unterschiedlichstes: Figürliches wie Abstraktes, Expressives wie Surreales oder Naturalistisches, auch Ausflüge in das Konstruktive sind dabei, er bewegt sich in Malerei wie auch in grafischem Schaffen auf Papier mit Radierungen und Zeichnungen. «Wenn ich etwas gut kann, dann muss es weiter­gehen», sagt Flückiger. Bis es so weit ist, verbringt er Stunden um Stunden an der Staffelei, verbessert, übermalt, denkt weiter. Sein ganzes Leben schon: Als ­Jugendlicher hat er Vincent van Gogh kopiert, «recht ordentlich», sagte sein Onkel, selbst Maler, «aber nun musst du eine eigene Sprache finden». Er wollte, sein Vater aber fand, eine «rechte Aus­bildung» müsse her. Dass Flückiger dann erst einmal eine handwerkliche Lehre zum Kleinmechaniker im Apparatebau anpackte, habe ihm künstlerisch viel geholfen. Danach entschied er sich für die Zürcher Kunstgewerbeschule und später für Vorlesungen an der Uni in Kunst­geschichte und Archäologie.

Präzision hat er gelernt, Tempo ist ihm unwichtig: Rund eine Woche malt Flückiger an einem Bild. Bis er sich sagen kann: «Dem hab ich nichts beizufügen.» Dann erfindet er sich neu.

Malen als «Lebensnerv»

«Hansjörg Flückiger hat noch im fort­geschrittenen Alter keine Scheu, seine Herangehensweise an die Malerei von Grund auf neu zu verstehen, wovor ich wirklich grossen Respekt habe», sagt die Winterthurer Kunsthistorikerin Tiziana Carraro. Sie hat ihn in den letzten Jahren beobachtet und begleitet und wird morgen die Laudatio zur Vernissage halten. Diese Neugierde auf Neues schätze sie sehr. «Es sind diese Aspekte des genauen Hinschauens, des genauen Hineinfühlens in Lebenssituationen und in Alltagsereignisse, die sein Werk in meinen Augen sehr lehrreich macht», sagt sie. Kurator und Leiter des privaten Kunsthauses, Jürg Bischofberger, hat auf zwei ge­wichtige Phasen in Flückigers Schaffen verzichten müssen: auf die Hinterglas­zeichnungen aus den 70er-Jahren und auf grosse Teile der surrealistischen Arbeiten der 70er und 80er, jene nämlich, die den Weg in Privatsammlungen fanden. Hat er als Familienvater (Flückiger hat zwei Söhne unddrei inzwischen erwachsene Enkelkinder) das Unter­richten der finanziellen Situation zuliebe während seiner 34 Jahre im Lee bei­behalten? «Ich hatte das Glück, Galerien zu haben, und konnte meine Arbeit gut verkaufen», sagt er, «mal besser, mal schlechter natürlich.»

Das Unterrichten habe er genossen, weiterzugeben, was ihm so viel bedeutet. Er freute sich, wenn er spürte, dass in einem Schüler ein Künstler heranwuchs: Caspar Frei, Illustrator aus Kyburg, dessen Zeichnungen er später in allen grossen Zeitungen zu sehen bekam. «Er war der Beste aller meiner Schüler», sagt er. Aber er mochte auch die «talentfreiesten» unter seinen Schülern, weil er eben Menschen mag.

Vielleicht hat dies dazu beigetragen, dass er mit menschlicher Frische und künstlerischer Neugier auf die kommenden Jahre blickt. Einfach war es nicht immer im Leben, familiäre Rückschläge haben ihn begleitet. «Das Malen gibt mir die Balance, die ich brauche», sagt er. «Ich würde übersprudeln, hätte ich das Malen nicht.» Und so ist er dankbar für jeden Tag, an dem er malen kann, «ein Tag ohne Malen nämlich ist kein guter Tag». Das Malen, das sei sein Lebensnerv, «wäre der durchtrennt, ja, was dann?».

Sterben an der Staffelei

Vor zehn Jahren wäre es beinahe so weit gekommen, dass dieser Lebensnerv durch einen blockierten Nerv infolge eines Unfalls getrennt worden wäre. Rettungshelikopter, Spital, Monate unter Morphium und ohne Malen. Während er vom Auslöser, vom Unfall beim Ski­fahren, erzählt, tauchen nebenher Abenteuer aus seinen Reisen auf, die weit gefährlicher als Wintersport klingen: Drei Kalaschnikows habe er schon auf sich gerichtet gehabt, mehrfach sei er auf Reisen verhaftet worden, manchmal, weil er für einen Spion gehalten worden sei.

Die letzte Abenteuerreise führte ihnin den Osten Ungarns, das war 2012. Er fand Armut, Häuserzeilen, grau in grau, verriegelt mit Toren, geschützt mit ­Hunden. Er wollte nach Hause, ist aber ­geblieben: ein Wendepunkt in seinem Schaffen. Seither malt er «auswendig», wie er sagt, «in Abstraktion». Was noch kommt? Flückiger will weiterhin offen durch sein Künstlerleben gehen, jeden Tag malen. «Mein Wunsch wäre es, an der Staffelei zu sterben», sagt er. «Ein sauberer, gerader Strich von oben nach unten», er lacht. (Landbote)