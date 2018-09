Ein tiefer Blick in die Tomatendose

0,01 Euro pro Kilogramm gepflückte Tomaten. Der Lohn reicht Lamo Ji Se und seiner Frau an guten Tagen für ein gemeinsames Einkommen von 50 Euro, an schlechten für weniger. Er lächelt verlegen, streicht seiner Frau über die Haare. Das Paar arbeitet in der chinesischen Provinz Xinjiang, 3000 Kilometer weit weg von daheim. Auf den Tomatenfeldern sammeln sich die ärmsten der Armen, auch Kinder sind unter den Arbeitern. China entwickle sich eben noch, sagt der Betriebsleiter der Farm. Die Szene kommt früh im Film von Jean-Baptiste Malet, «The Empire of Red Gold», einem Film, in dem der frühere Charlie-Hebdo-Journalist tief in die Tomatendose schaut.

China ist unterdessen der zweitgrösste Produzent von Tomaten weltweit, obschon die Chinesen selbst fast keine Tomatenprodukte essen. Die Tomaten landen auf europäischen, amerikanischen und afrikanischen Tischen. Nicht selten unerkannt.

Verdrängte Wahrheiten

Minutiös zeichnet der Dokumentarfilm die Reise des «roten Goldes» nach, das als Püree exportiert überall auf der Welt im Ketchup und in Saucen landet – und, angeschrieben als italienisches Produkt, in europäischen Regalen steht. Ein einziger Arbeitsschritt in Italien reicht aus, und die irreführende Deklaration ist rechtlich möglich.

Es ist ein zynischer Kreislauf und mittendrin steht auch der Konsument.



Nicht nur Ausbeute steckt in den Tomaten. Auch allerlei Zusatzstoffe werden dem exportierten Püree beigemischt. «Das Beste ist es, nicht über diese Stoffe zu reden», sagt der Manager einer chinesischen Fabrik im Film, nachdem Säcke mit weissem Pulver, vor allem Stärke, in die Tomatenmasse gekippt wurden.

Spätestens hier vergeht einem als Zuschauer der Appetit. Darauf ist der Film des Franzosen angelegt. In 54 Minuten folgt er den Spuren der Tomaten von China ins italienische Salerno. Er besucht einen hyper-industrialisierten Tomatenbauern in Kalifornien. Und er zeigt wie die chinesischen Tomaten in Ghana die Preise der afrikanischen Bauern unterbieten, die dann als Flüchtlinge in Italien wieder auftauche und zu Dumpinglöhnen auf den Feldern schuften. Die Botschaft: Es ist ein zynischer Kreislauf und mittendrin steht auch der Konsument.

Umweltschutz via Kino

«The Empire of Red Gold» ist einer Dokumentarfilme, die am diesjährigen «Filme für die Erde» gezeigt werden. Das vor acht Jahren in Winterthur gegründete Festival organisiert unterdessen Filmvorführungen an 20 Standorten in der ganzen Schweiz sowie auch in Konstanz.

Das Programm listet sechs weitere Filme auf. Es geht um Aufklärung über Umweltthemen aller Art, um die prekäre Situation von Singvögeln oder den Gewässerschutz. Höhepunkt ist die Premiere des Films «The Human Element» des Fotografen James Balog, der mit seinen Aufnahmen dokumentieren will, wie sich Umweltveränderungen auf Mensch und Natur auswirken. (Landbote)