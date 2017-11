Eine Nacht im Theater

Bald verbringen die Schülerinnen und Schüler eine ganze Nacht im Theater und spielen bis zum nächsten Abend durch. Drei Werke reichen aus für diese «Nachtschicht». Komponiert wurden sie von John Cage, Eric Satie und La Monte Young, Musikstücke, die alles andere als alltäglich sind: Sie zählen zu den ambitionierten und originellsten des 20. Jahrhunderts. Im Orgelstück «As Slow as Possible» (So langsam wie möglich) von Cage etwa wechseln jeweils zwei Spieler nach einer gewissen Zeit die Töne aus. Gesamtdauer: fünfzehneinhalb Stunden; die Tasten und Pedale werden mit Gewichten beschwert.

In «Vexations» von Satie wird derselbe Takt 840-mal gespielt. Im Schichtplan lesen die Ausführenden, wann sie an der Reihe sind. Seit 2001 wird Cages Stück auch im deutschen Halberstadt aufgeführt, dort dauert es bis zum Jahr 2640.

«Die Nacht im Theater ist für alle ein Event», sagt Projektleiter Peter Nussbaumer, der an der Kantonsschule Im Lee Musik unterrichtet.

Spielen, singen und tanzen

Vor und nach der Nachtschicht ist Konzert, also zweimal, Freitag und Samstag. Dann spielen und singen die Schülerinnen und Schüler mit dem Ensemble TaG Werke von der Renaissance bis zur Gegenwart, von John Dowland (1563–1626) bis John Adams (geboren 1947).

«Die Schüler sollen merken, dass eine Aufführung nicht auf den Applaus angewiesen ist.»Peter Nussbaumer, Kantonsschullehrer

Das Niveau ist hoch. Das Stück «Know What Is above You» von Steve Reich etwa, dem bekanntesten Vertreter der Minimal Music, erfordert ein hohes Mass an Konzentration. Es wird deshalb nach Noten gesungen und nicht auswendig wie die Renaissancelieder. Ausserdem tanzen die Schüler eigene Choreografien, die Thirza Möschinger mit ihnen erarbeitet hat. Die Profimusiker improvisieren dazu, sie müssen sich also den Bewegungen anpassen: Die Tänzerinnen fallen zu Boden, Klarinette und Schlagzeug halten sofort inne.

Seit Ende der Sommerferien sind die Viertklässler mit Schwerpunkt Musik an der Kantonsschule Im Lee am Proben, auch an diesem Dienstagnachmittag. Die anderen, die gerade Pause haben, beobachten die Tanzszene aufmerksam. Jemand macht einen Verbesserungsvorschlag.

Er würde sofort wieder so ein Projekt leiten, sagt Nussbaumer: «Im vierten Schuljahr geht es richtig los. Man kann vertieft arbeiten und es wird konkret.» Der Anstoss dazu kam von Martin Flüge, dem Perkussionisten des Ensembles TaG, der mit Nussbaumer befreundet ist. Das Ensemble TaG arbeitet jedes Jahr einmal mit Schülern zusammen.

«Es soll ein Erlebnis sein»

«Verrückt» sei es, ein Werk zu spielen wie das von Cage, das bis in den nächsten Tag hinein dauert, sagt Nussbaumer und lacht: «Mir geht es darum, dass es für die Schüler ein Erlebnis wird.» Sie sollten merken, dass eine Aufführung nicht auf den Applaus eines Publikums angewiesen sei. «Hauptsache, es findet statt.»

Wie kommt die neue Musik bei den Schülerinnen und Schülern an? Die vier, die nach der Probe mit Lehrer Nussbaumer zum Fototermin und zum Gespräch mit dem Journalisten kommen, halten sich mit dem Urteil noch zurück. Zwar haben sie vor einem Jahr schon einmal in einem Chorstück von Morton Feldman mitgesungen. Aber davon abgesehen, ist die zeitgenössische Musik für sie überwiegend Neuland.

Für die Zuhörer sei es wohl einfacher, diese Musik zu geniessen, als wenn man selber mitspiele und mittendrin sei, fasst Lindsey Küpfer ihren Eindruck zusammen. Werden die Mitschüler, die nicht Schwerpunkt Musik gewählt haben, ans Konzert kommen? Wohl kaum, glaubt Lisa Manhart. «Die hören eher Popmusik.»

Für die Mitwirkenden ist das Projekt bereits jetzt eine Erfahrung, die den Horizont erweitert. Lindsey Küpfer weiss nun, dass es Berufe gibt, die Musik und Bewegung kombinieren, und kann sich vorstellen, nach der Matura vom nächsten Jahr eine entsprechende Ausbildung zu beginnen. Nicola Zolliker möchte nicht Musik studieren, sondern sie als Hobby behalten. (Landbote)