Die Geschichte ist Klamauk pur. Das Kinderstück «The Kasperli Kommbäck», mit dem der Winterthurer Dave Striegel gerade auftritt, ist eine ironische und selbstironische Wiederaufnahme des Originals. «Tra tra trallala» darf natürlich nicht fehlen, die anderen Musikstücke haben Striegel und die zwei weiteren Schauspieler Newa Grawit und Noah Egli selbst komponiert. So etwa «Super Hero». Mit diesem Stück wünscht sich die von Striegel – mit Bart als Travestieverschnitt – gespielte Prinzessin einen Retter herbei, der ihr den Kaffee serviert – oder so ähnlich. «Hauptsache, er sieht gut aus.»

Sinnloses Puppenuniversum

Nicht nur musikalisch nehmen die Schauspieler sich selbst und das Kasperli-Theater auf die Schippe. Das ganze Puppenkistenuniversum ist sinnlos geworden. Kasperli – gespielt von Grawit mit Babybauch – ist frustriert, er hat keine Arbeit mehr, weil die Könige statt ihm Superman und Batman engagieren und der einzige Räuber im Königreich lieb geworden ist. Die alten Reflexe sind aber noch da. Die Prinzessin will gerettet werden, wenn auch nicht recht klar wird, wovor.

Wie kommt dieser Klamauk bei den Kindern an? «Bis jetzt sehr gut», sagt Striegel. Doch sie hätten die Erfahrung gemacht, dass ein Mindestalter von sechs Jahren zu empfehlen sei. In zwei Fällen habe ein jüngeres Kind geweint, sagt er. «Es kommt jedoch sehr auf den Kontext an. Sind die Kleinen von Älteren umgeben, lassen sie sich mitreissen.»

Für Striegel bedeutet Schauspiel auch, sich mitreissen zu lassen. In dem einstündigen Stück, währenddem er kein einziges Mal die Bühne verlässt, stecke «eine geballte Ladung Energie». Am Ende sei er jeweils schweissgebadet. «So kompromisslos seine ganze Energie in was reinstecken, macht Spass», sagt er.

Ignorierte Absagen

Der gelernte Musikinstrumentenverkäufer hat seine ersten Schauspielerfahrungen im Jungen Theater Winterthur gesammelt. Mit 23 Jahren machte er den Vorkurs an der Schauspielschule Hamburg. Als er sich im Anschluss an verschiedenen Schulen bewarb, kam er zwar weit, am Ende erteilte man ihm aber ein ums andere Mal eine Absage. Begründung: Er habe schon zu stark seinen eigenen Stil. «Ich war schon enttäuscht», sagt Striegel heute, «aber ich sagte mir, dann sammle ich eben meine Erfahrung mit Spielen.»

«Ich musste in eine eiskalte Badewanne steigen und so tun, als wäre es Wellness.»Dave Striegel

Bis heute geht diese Rechnung auf. Im Sommer 2014 tourte er mit dem Stück «Die düsende Dora» durch die Schweiz. Nicht nur die Energie, auch die nötige Leidensbereitschaft brachte Striegel mit. Das Stück spielte die Truppe draussen, bis und mit Oktober. «Ich musste in eine eiskalte Badewanne steigen und so tun, als wäre es Wellness», sagt er. Dann wurde Striegel vom Regisseur Jordi Vilardaga für die Produktion «Peer Gynt» des Theaters Ariane angefragt. «Zusammen mit erfahrenen Schauspielern wie Rachel Matter auf der Bühne zu stehen, war für mich eine grossartige Erfahrung», sagt er.

Eine Krise pro Jahr

Zwischendurch arbeitete er dann zwei Jahre in der Gastronomie. Er baute als stellvertretender Geschäftsleiter die Sahara-Bar mit auf. «Das war gut, aber nach zwei Jahren packte ich die Gelegenheit und ging wieder auf die Bühne.» Das unstete Leben passe ihm, solange er noch keine Familie habe. «Aber einmal im Jahr – da kann ich mich wirklich drauf verlassen – habe ich eine kleine Krise.» Er frage sich dann jeweils, ob er nicht was anderes tun sollte. Zum Beispiel Primarlehrer werden. «Ich habe dann mal so einen Info-Anlass besucht», sagt er. «Ich bin schnurstracks rückwärts wieder rausgelaufen.» Bis jetzt hätten ihn diese Krisen immer darin bestätigt, dass er weitermachen will.

«Ich hätte Lust, wieder einmal in einem Film zu spielen», sagt er. Allerdings habe er es nicht so damit, «sich selbst verkaufen zu müssen». Trotzdem will Striegel in diese Richtung einen neuen Anlauf nehmen. Die Energie dafür fehlt ihm sicher nicht.

The Kasperli Kommbäck, Stadionbrache Hardturm in Zürich, 10., 11. und 12. August jeweils um 15 Uhr. www.cirquedeloin.ch (Landbote)