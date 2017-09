Eine neue Orgel für die Stadtkirche

Am Anfang stand der Wunsch, dass die Kantorei auch auf der Empore der Stadtkirche mit klein besetztem Instrumentalensemble oder Orchester musizieren kann. «Das barocke Repertoire nimmt dabei einen hohen Stellenwert ein und die heute vermehrt praktizierte historische Aufführungspraxis erfordert, dass man auch in historischer Stimmung musizieren kann. Deshalb benötigen wir eine wendige Kleinorgel», erklärt Tobias Frankenreiter, Organist an der Stadtkirche Winterthur.

Möglichst klein soll das neue Instrument sein, mit nur zwei Registern, einem geringen Platzbedarf und wenig Gewicht. «Damit können wir die nötigen Aufgaben im Zusammenspiel bewältigen, und die neue Continuo-Orgel bietet eine Erweiterung der musikalischen Möglichkeiten», sagt er.

Mobile Nutzung möglich

Das bereits vorhandene Orgelpositiv der Firma Hauser in der Stadtkirche, dessen handwerkliche und klangliche Qualität überzeugt, lässt sich aufgrund seiner Grösse und seines Gewichtes nur auf der gleichen Ebene mit den eingebauten Rollen verschieben. Im Gegensatz zum neuen Instrument: Da bei der Continuo-Orgel ausschliesslich Holzpfeifen verwendet werden, ist das Gewicht mit 70 Kilogramm gering. Dadurch kann das Instrument mobil genutzt werden.

Mit dem neuen Instrument verfügt die Stadtkirche künftig über vier Orgeln



Der geringe Platzbedarf ist auch beim gemeinsamen Musizieren im Orchester von Vorteil. Die relativ leichte Stimmbarkeit durch die gute Zugänglichkeit zu den Pfeifen erlaubt den Wechsel zu Spezialstimmungen. Dies alles sind gemäss Frankenreiter auch günstige Eigenschaften für eine Fremdvermietung. «Allerdings hat die kleine Grösse der Orgel auch ihre Grenzen, ein solistischer Gebrauch ist nur bedingt möglich.»

23 500 Franken teuer

Hauptsächlich werde die Continuo-Orgel wahrscheinlich auf der Empore der Stadtkirche zum Einsatz kommen, vermutet der Organist. «Sie könnte aber auch dort erklingen, wohin man sie mit einem Auto transportieren kann, zum Beispiel im Saal eines Restaurants.»

Mit dem neuen Instrument verfügt die Stadtkirche künftig über vier Orgeln: Die grosse romantische Walcker-Orgel aus dem Jahre 1888 thront als Königin auf der Empore und prägt das Bild des Innenraums der Stadtkirche. Ihr gegenüber steht im Chor die im barocken Stil gebaute Metzler-Orgel von 1983. 2012 wurde das Orgelpositiv der Orgelbaufirma Hauser gebaut, welches ebenfalls im Chorraum seinen Platz gefunden hat. «Im nächsten Jahr wird dann die Continuo-Orgel der holländischen Firma Klop die Familie der Winterthurer Stadtkirchenorgeln ergänzen», freut sich Frankenreiter.

Die Gesamtkosten der neuen Orgel betragen 23 500 Franken, wovon die Hälfte einem Legatfonds belastet wird. Die zweite Hälfte von rund 12 000 Franken soll durch Spenden und Kollekten gedeckt werden. Der Vorstand des Vereins Kirchenmusik hat sich bereit erklärt, die Orgel mit einem Beitrag von 5000 Franken aus der Vereinskasse zu unterstützen und die Führung in der finanziellen Abwicklung zu übernehmen.

Orgelherbst 2017 12. Oktober bis 9. November, Stadtkirche Winterthur und Kirchgemeindehaus Liebestrasse. www.orgel-winterthur.ch

(Der Landbote)