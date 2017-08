Faber, der Aufsteiger

Der im Duo auftretende junge Zürcher Liedermacher Faber fühlt sich sichtlich wohl auf der Bühne, und davon profitiert auch das Publikum. Seine frechen Texte überraschen mit Wendungen, die man entweder provozierend oder etwas gewollt provokant finden kann: «Ich habe dich geliebt / tausend Franken lang», singt er etwa, oder «Zieh dich aus und sag mir, / dass du mich brauchst.» Julian Pollina, Sohn von Pippo Pollina, treffe mit seinen Liedern den Nerv der Zeit, urteilte kürzlich die SRF-Sendung «Kulturplatz». Das Konzept geht auf, der Konzertkalender ist gut gefüllt. Vor zehn Jahren gewann Faber an den Musikfestwochen das Finale des Nachwuchswettbewerbs Band it, 2016 spielte er am Eröffnungsabend auf dem Kirchplatz und dieses Jahr schafft er es bereits in das Bezahlprogramm auf der Steinberggasse.



Faber: Sonntag, 16.45 Uhr, Steinberggasse. ()