Franz Klammer sucht den Sieg und findet die Weltgeschichte

Ein Skiabfahrtsrennen klingt nach einer einfachen Sache: Der Schnellste gewinnt. Im neuen Buch von Gion Mathias Cavelty, das von Radio SRF als Hörspiel produziert wurde, kommt es anders. Es heisst «Der Tag, an dem es 449 Franz Klammers regnete» und beginnt mit der Skiabfahrt an der Olympiade von 1976, die der Österreicher Franz Klammer gewann.Bei Cavelty verschwindet Klammer mitten in seiner Fahrt im Nebel und beginnt eine Zeitreise zu den Schauplätzen der Menschheitsgeschichte. So fällt er bei der Landung in Jerusalem auf Jesus und erschlägt ihn, weshalb die Heilsgeschichte neu geschrieben werden muss.

Vom abgeschlagenen Haupt Johannes’ des Täufers begleitet, geht es dann weiter zu den Ägyptern und den Maya. Klammer selbst hat zum ganzen Spektakel selten viel zu sagen, weil er sich nur fürs Essen und Skifahren interessiert. Und wenn er doch etwas sagt, sagt er es in seinem Kärntner Dialekt.

Das Büchlein, das im Druck auf 144 Seiten gestreckt wurde, überrascht mit seinen grotesken Vorstellungen, ohne im Ganzen fesseln zu können, denn zu oft werden Daten und Ereignisse einfach aufgelistet. Immerhin ist die Story verrückt genug, um als Vorlage für ein Hörspiel zu dienen, bei dem sich die Sprecherinnen und Sprecher austoben können. Mit dabei sind unter anderem Peter Kner, Ludwig Boettger, Gottfried Breitfuss und Rahel Hubacher, Regie führt Martin Bezzola.

Hörsalon: Heute 20 Uhr, Villa Sträuli, Museumstrasse 60 (mit Gespräch). Das Hörspiel wird zudem am 17.11. um 20.03 Uhr von Radio SRF 1 gesendet.

Buch: Gion Mathias Cavelty: Der Tag, an dem es 449 Franz Klammers regnete. Lectorbooks, Zürich 2017. 144 S., Fr. 20.-. (Der Landbote)