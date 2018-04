Frau Rönne beschwert sich

Eine Wutrede gegen den Feminismus machte sie bekannt, mit ihren in einem frischen Ton geschriebenen Kolumnen, früher für die «Welt am Sonntag», heute für «Die Zeit», sowie mit dem TV-Magazin «Streetphilosophy» auf Arte erreicht sie viele Leser: Die 26 Jahre alte deutsche Schriftstellerin Ronja von Rönne ist eine bekannte Grösse im Literaturbetrieb. Ihr zweites Buch «Heute ist leider schlecht. Beschwerden ans Leben», eine Sammlung Kolumnen, erschien im letzten Jahr bei S. Fischer. Mit Witz und Scharfsinn umspielt sie Themen wie (zuletzt) den Wert der Ehe und Modewörter wie «problematisch». Im Juli liest von Rönne im Rahmen von «lauschig» im Rosengarten, zusammen mit dem Berner Spoken-Word-Autor Michael Stauffer.

Die beliebte Lesereihe, die mit ihren Lesungen im Freien beim literaturinteressierten Publikum auf viel Anklang stösst, kann dieses Jahr mit mehreren prominenten Autoren aufwarten, darunter auch der österreichische Autor Raoul Schrott und der in Zürich lebende Schriftsteller Urs Faes, der schon zweimal für den Schweizer Buchpreis nominiert war. Von Faes ist zuletzt 2016 bei Suhrkamp ein ebenso bewegender wie auch heiterer Roman über die Behandlung seiner Krebserkrankung erschienen. Der Schriftsteller und Literaturprofessor Schrott ist eine moderne Verkörperung des gelehrten Dichters, in seine Bücher fliesst ebenso viel Sprachgefühl wie philologisches Wissen ein. Von ihm ist zuletzt 2016 im Hanser-Verlag das Epos «Erste Erde» erschienen, in dem er in poetischer Sprache die Entstehung des Universums erzählt.

Nimmt man den Prominentenstatus als Massstab, so wäre hier auch noch Dominic Deville zu nennen, der Gastgeber der «Late-Night-Show» des Fernsehens SRF. Deville beherrscht die Kunst, elektrisierend und süffig fast nur unwichtige Dinge zu sagen. Am 8. Juni wird er sich einmal von einer anderen Seite zeigen und im Spätprogramm aus seinem Vorleben als Kindergärtner erzählen.

Am selben Abend eröffnen Hansjörg Schertenleib und Stefan Bachmann den Lesesommer im Park der Villa Jakobsbrunnen. Der 1993 in den USA geborene Fantasyautor Bachmann schreibt auf Englisch und wurde sogar schon von der «New York Times» besprochen; auf Deutsch ist zuletzt 2014 im Diogenes-Verlag der Roman «Die Wedernoch» erschienen. Von Schertenleib, der in Irland lebt und inzwischen irischer Staatsbürger ist, erschien zuletzt 2015 der Roman «Jawaka».

Literatur und Gespräch

Das Erfolgsprinzip von «lauschig» beruht – neben dem wechselnden Veranstaltungsort in Winterthurer Gärten – auf der anregenden und unterhaltsamen Kombination von Lesung und moderiertem Gespräch, mit in der Regel zwei Autorinnen oder Autoren sowie Live-Musik, diesmal unter anderem von der Zürcher Liedermacherin Nadja Zela, der Rapperin Big Zis und der singenden Cellistin Fatima Dunn.

Die «lauschig»-Saison dauert vom 8. Juni bis 1. September. Im August gibt es zudem zum ersten Mal Kurzlesungen im Rahmen der Winterthurer Musikfestwochen: Im Innenhof der Stadtbibliothek oder des Gewerbemuseums lesen unter anderem Arno Camenisch und Dominik Dusek; Jens Steiner, der 2013 für den Roman «Carambole» den Schweizer Buchpreis erhielt, kommt mit einem Kinderprogramm. (Landbote)