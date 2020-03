Für Museumsdirektor Bitterli sind Künstlerhonorare ein rotes Tuch

Für ihre an der Dezemberausstellung gezeigten Werke erhalten Kunstschaffende, abgesehen vom Verkaufserlös, der nicht garantiert ist, keinen Lohn. Viele leisten somit Gratisarbeit für einen beliebten Event, der ohne sie nicht stattfinden könnte. Der Berufsverband der visuellen Kunst, Visarte, macht seit 2016 Vorschläge, wie eine faire Honorierung aussehen könnte. Diese stossen aber bei den Institutionen auf Widerstand. Konrad Bitterli, Direktor des Kunstmuseums Winterthur, sieht durch eine Honorierung gar die Dezemberausstellung in Gefahr. An einer Podiumsdiskussion im Café des Arts entwarf er im November das düstere Szenario einer drastisch reduzierten Teilnehmerzahl.

Heute relativiert Bitterli: Es sei ihm darum gegangen, die Nebeneffekte von Künstlerhonoraren ganz generell zu veranschaulichen. Den wenigsten sei bewusst, dass deren Einführung die Grundlagen der Kunstförderung verändere. Davon betroffen wären hauptsächlich Off-Spaces und Jahresausstellungen.

«Die Honorare der Künstler

machen nur einen kleinen Teil des

Gesamtbudgets der Museen aus.»Regine Helbling,

Geschäftsführerin des Berufsverbands visuelle Kunst, Visarte.

Der Leitfaden von Visarte hält fest, unter welchen Bedingungen Honorare ausgerichtet werden sollen. Insbesondere aufwendige Werke, Installationen und Performances sollten angemessen und nach Aufwand vergütet werden, heisst es darin: Die sehr allgemein gehaltene Leitlinie soll vor allem als Verhandlungsbasis dienen. Visarte-Präsident Josef Felix Müller verteidigte das Konzept an der erwähnten Diskussion: Jeder Museumsangestellte bis hinauf zum Direktor erhalte einen Lohn für seine Arbeit, warum also nicht auch die Kunstschaffenden. Visarte-Geschäftsleiterin Regine Helbling hält auf Anfrage fest, dass Künstlerhonorare nur einen kleinen Teil des Gesamtbudgets der Museen ausmachen.

Bundesamt unterstützt Honorarempfehlungen

Sukkurs erhält Bitterli von der Leiterin des Bereichs Kultur der Stadt Winterthur, Nicole Kurmann. Sie verweist auf die Vernehmlassung der Kulturinstitutionen zur Kulturbotschaft des Bundesamts für Kultur (BAK) für die Jahre 2021-2024. Dort ist von negativen Nebeneffekten einer verbindlichen Honorarordnung die Rede. Dass viele Künstler unter prekären wirtschaftlichen Bedingungen arbeiten, weiss auch Bitterli. Er plädiert aber dafür, bei der derzeit laufenden Revision der Visarte-Honorarleitlinie alle Betroffenen einzubeziehen.

Im Unterschied zu den Museen unterstützt das BAK in seiner jüngsten Kulturbotschaft die Bestrebungen von Visarte. Auch Pro Helvetia stellt sich hinter die Vorschläge. Verbindlich sind diese nicht, aber der moralische Druck wächst. Direktor Bitterli ärgert sich darüber, dass der Bund zwar die Anliegen der Künstler pro forma unterstütze, aber die finanziellen Konsequenzen nicht mittragen wolle.

Dezemberausstellung ist günstig und profitabel

Tatsache ist, dass die Dezemberausstellung nicht nur günstig produziert wird, sondern – über die Eintrittspreise und eine Beteiligung von 18 Prozent am Verkauf der Werke – auch Einnahmen generiert. Zusatzkosten für Katalog, Versicherung, Transport, Werbung und Hotelspesen fallen keine an. Allein aus den Verkäufen sind nach der letzten Dezemberausstellung rund 20'000 Franken in die Kasse des Museums geflossen, nicht zuletzt weil Stadt und Kanton für über 90'000 Franken Kunst erwarben, was unter dem Strich bedeutet, dass das Kunstmuseum und die Kunsthalle in den Genuss von zusätzlichen Subventionen kommen.

Der Verkaufsanteil zugunsten des Museums ist allerdings etwa dreimal tiefer als bei professionellen Galerien, und auf diese Weise trägt das Museum sicher zur regionalen Kunstförderung bei. Umso wichtiger ist im Falle der Dezemberausstellung eine hohe Teilnehmerzahl, damit regionale Kunstschaffende zumindest eine theoretische Verkaufschance erhalten. Als Folge des Galeriensterbens fokussieren sich alle auf die Dezemberausstellung. Die Konkurrenz verschärft sich. Das gilt umso mehr, als Bitterli auch Kunstschaffende fördert, die keinen Bezug zur hiesigen Szene haben.

Kein Lamento im Weiertal und beim Oxyd

Entspannter als das Kunstmuseum gehen der Kulturort Weiertal und das Oxyd, beides private Institutionen, mit dem Thema Honorare um. Bei der Skulpturen-Biennale im Weiertal, die weit über die Region hinausstrahlt, können die Kunstschaffenden laut Galeristin Maja von Meiss mit Beiträgen für den Transport und mit einem Werkzuschuss rechnen. So wurden bei der Ausgabe 2017 pro Arbeit insgesamt dreitausend Franken ausbezahlt; bei der Ausgabe 2019 variierte der Beitrag je nach Aufwand. Und bei den regional ausgerichteten Ausstellungen im Zwischenjahr erhalten die Kunstschaffenden jeweils tausend Franken für neue, aufwendige Arbeiten. Am Verkauf eines Werks ist die Galeristin mit dreissig Prozent beteiligt.

Ähnliches lässt sich über das Oxyd sagen, das im April nach dem Wegzug aus Wülflingen im Kornhaus beim Hauptbahnhof wieder eröffnet wird. Laut Programmleiterin Eve Hübscher wurden bisher dem Aufwand entsprechende, individuelle Verträge ausgehandelt, eine Praxis, die fortgesetzt werde. Die Verkaufskommission variiert hier zwischen 30 und 35 Prozent.

Tritt die Künstlergruppe als Ausstellungsorganisatorin auf, entrichtet sie den Kunstschaffenden nach Möglichkeit ebenfalls ein kleines Honorar. Sehr grosszügig ist die zu fast hundert Prozent durch Kirchengelder subventionierte und auf zwei Jahre befristete Kapelle der Dorfkirche Veltheim. Gemäss Kuratorin Anita Bättig erhalten alle Ausstellenden tausend Franken sowie weitere tausend für den Materialaufwand.