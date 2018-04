Giganten, die sich im Museum treffen

Sie gehören zu den Machosder Kunstgeschichte, Ferdinand Hodler (1853–1918) und Alberto Giacometti (1901–1966). Mit diesen Worten führte Konrad Bitterli, Direktor des neu zusammen­geführten Kunstmuseums Winterthur, die neue Ausstellung im Museum beim Stadthaus ein: Donnerstagmorgen, Medienrundgang. Männer mit abenteuer­lichem Liebesleben, das passe an sich nicht zum Schwerpunkt des Jahres, dem zur Frau, die im Zentrum der übrigen Ausstellungen der Museumsgruppe stehe. Oder eben doch? «Ferdinand Hodler – Alberto Giacometti. Eine Begegnung» kommt jedenfalls nicht zufällig zu diesem Zeitpunkt: Gerade jährt sich der Todes­tag Ferdinand Hodlers, er wird in Ausstellungen übers ganze Land verteilt gewürdigt, etwa in Bern oder in Genf.

Der Mensch und die Welt

Hodler, der Maler des Symbolismus um die Jahrhundertwende, trifft also auf Giacometti, den Existenzialisten der Nachkriegsjahre. Machos hin oder her, die Begegnung in rund achtzig Arbeiten, darunter Hauptwerke und solche, die bisher nirgends zusehen waren, ist ein Ereignis. An sich haben Bitterli und Kurator David Schmidhauser gerade nicht auf Anekdotisch-Biografisches gesetzt, es ist ihnen um einen «grundlegenderen Blick» auf die beiden Vielbeachteten und -beleuchteten der Schweizer Kunst des 20. Jahrhunderts gegangen, wie Bitterli sagt.

Die Idee war es, in diesem ersten musealen Zusammentreffen den Blick auf Hodler aus seinem zeitlichen Kontext herauszulösen und im Dialog mit Giacometti unkonventionelle Zugänge sichtbar zu machen, auch auf formaler Ebene.

Der Nationalmaler, prägendster Maler der Schweizer Berge wahrscheinlich, der unser Bild der Alpen ähnlich bestimmt wie die Alpen selbst, tritt zugunsten des Fragenden, nach dem Wesen des Menschseins Suchenden in den Hintergrund. Im Zusammenspiel mit Giacometti rückt das Allgemeingültige, das Zeit­ungebundene in den Fokus.

Das geschieht nicht auf den ersten Blick: Betritt man die Ausstellung, wirkt die Kraft der beiden Künstler über ihre starke Verankerung, jeder für sich mit seiner Formsprache.

Auf den zweiten Blick tun sich Fragen nach Verbindungen auf: Was verbindet, was trennt die Werke? Wie stehen die Figuren zu ihrer Umwelt? Auf der einen Seite Hodlers Frauenfiguren mit ausladenden Armbewegungen unter einem Bogen, der Mensch in eine Weltbühne eingeordnet, im Austausch mit dem Kosmos. Dann, bei Giacometti, die Figur mit eng anliegenden Armen, fest im massigen Sockel verschmolzen in Isolation und Erstarrung.

Das «methodische Scheitern»

In den Figurengruppen ist beiden Werken ein Rhythmus eigen: Während Hodlers gemeinsam sanft wiegende Frauenkörper eine Ruhe und Harmonie ausdrücken («Der Blick ins Unendliche», 1913 bis 1916), sind auch hier Giacomettis Figuren statisch, isoliert gesetzt und einsam dargestellt in einer Welt, in der alle Ordnung zusammengebrochen ist (La clairière, Place 9 figures, 1950).

Einen frischen Blick eröffnet auch das Kabinett mit Zeichnungen: Im fragilen Medium zeigt sich, wie Hodler etwa nicht nur der effiziente, ökonomisch erfolgreiche Künstler war, sondern zeugt von einer akribischen Formsuche, sichtbar im Fall der Werkgruppe «Der Blick ins Unendliche». Demgegenüber Giacomettis Skizzen und Zeichnungen: In der Literatur wird seine ewige Formsuche als «methodisches Scheitern» beschrieben.

Giacometti hat sich kaum je gemalt, es sind Selbstbildnisse aus jungen Jahren vorhanden. Später hat er als Alter Ego seinen Bruder porträtiert und über seine eigene Existenz nachgedacht.

Bewegend sind die Ansichten von Hodlers sterbender Geliebten, Versuch vielleicht, der Vergänglichkeit zu entrinnen. Auch hat er im Gegensatz zu Giacometti etliche Selbstporträts hinterlassen, der Maler spiegelte seine Befindlichkeiten fortlaufend, den Stolzen, den Erschrockenen und den mit dem eigenen Tod vor Augen.