Grössere Halle – höhere Ambitionen

«Ich fühle mich hier mitten in der Stadt», lacht Eun Sun Lee. Die Frage, warum ein so dezentraler Ort gewählt wurde, amüsiert sie nur. Die gebürtige Koreanerin und Malerin lebt in Neuhegi und organisiert mit Mike Albrow die Ausstellung unter dem Titel «Sin Fronteras». Mit dabei am Gesprächstermin in einem Café neben dem Eulachpark ist auch der Fotograf Koko La Fuente, der für die Gruppe die Dokumentation organisiert.«Zum Stadtzentrum sind es mit dem Zug drei und mit dem Bus ein paar Minuten mehr», ergänzt sie. Die drei sind sich daher einig: Der Wechsel des in der Halle 710 war eine gute Entscheidung. Neuhegi wachse zu einem neuen Stadtzentrum heran, so Eun Sun Lee. Also genau der richtige Ort, um zeitgenössische Kunst auszustellen.

Mit ihrem Vorschlag begeisterte sie Mike Albrow von der Künstlergruppe Outside Inside. Sechs Mal seit 2010 hatte die Gruppe in wechselnder Konstellation im Alten Stadthaus ausgestellt. Ins Leben gerufen wurde die Gemeinschaft von der inzwischen nach Island emigrierten amerikanischen Künstlerin Michelle Bird. Ihr Ziel war, für Kunstschaffende in Winterthur ein künstlerisch und kommerziell interessantes Netzwerk aufzubauen. Juriert wird nicht, betonen die drei, «was gute Kunst ist, hängt vom persönlichen Geschmack ab», sagt der Maler Albrow. Einziges Aufnahmekriterium sei, so der Brite mit fast akzentfreiem Schweizerdeutsch, dass ein Künstler «ausländischer Herkunft» sei.

Mehr Platz für Ideen und Projekte

Der Wechsel vom Alten Stadthaus in die Halle 710 gibt den Kunstschaffenden mehr Spielraum. «Im Alten Stadthaus konnten wir für Ausstellungen lediglich fünf bis sechs Kunstschaffende berücksichtigen», erklärt Albrow. Im der Halle 710 beteiligen sich nun zwölf. In der ehemaligen Lagerhalle der Firma Sulzer, die von der Fachstelle Quartierentwicklung der Stadt Winterthur an Interessenten vermietet wird, sind die Künstler freier in der Wahl der Medien. Weil aus denkmalpflegerischen Gründen im Alten Stadthaus kein einziger Nagel in die Wand geschlagen werden durfte und keine grösseren Installationen oder Werkgruppen Platz hatten, wurde der Raum für die Ideen der Gruppe zu eng.

Die Grösse der Halle als Herausforderung

Die Grösse des Raums sei durchaus eine Herausforderung, so Koko La Fuente. Der gebürtige Bolivianer arbeitet in einer grossen Firma teilzeitlich als IT-Spezialist und baut sich ein zweites Standbein als Fotograf auf. Wenn man keine grosse Werkgruppe parat habe, sei es nicht so einfach, für Besucher ein gutes Kunsterlebnis zu schaffen. Von einer kopflastigen und distanzierten Präsentation hält er nichts. Deshalb hat er sich mit der Malerin Karin Lurz zusammengetan. Die beiden verbindet die Faszination für die Natur, der sie sich in unterschiedlichen Medien annähern.

«Der Titel ‘Sin Fronteras’ war inspirierend», so der Fotograf, weil er den einzelnen Künstler nicht eingeengt, aber trotzdem spannende Einblicke in Ausdrucksformen von Kollegen und Kolleginnen zugelassen habe. So konnten die einzelnen Teilnehmer das Thema «Sin Fronteras» individuell für sich, gemeinsam mit anderen und für die Ausstellung ausloten. Auch die Möglichkeit, mit Kollegen zusammenzuarbeiten, habe denjenigen Teilnehmern geholfen, die noch wenig Ausstellungserfahrung haben und nun in der Halle 710 ein gutes Übungsfeld finden.

Schweizer Konsenskultur ist gut für die Kunst

«‘Sin Fronteras’ ist nicht nur ein künstlerisches, sondern auch ein politisch-aktuelles Statement», betont Albrow. Überall würden Grenzmauern hochgezogen und bestehende Grenzen dichtgemacht. Deshalb sei es wichtig, dass Kunst als Denk- und Ausdrucksform bedenkliche Trends der Gegenwart hinterfrage.

Als Kunstschaffende mit internationalem Hintergrund sei Integration für sie alltäglich – und alltäglich ist für alle die Auseinandersetzung mit der neuen Heimat. «Sie ist Teil unserer persönlichen Entwicklung», halten die drei am Kaffeetisch fest. Stehen sie vor Sprach- oder kulturellen Barrieren, erlaubt ihnen ihre Kunst, diese zu überwinden. «Wir diskutieren alles demokratisch», sagt Albrow. Alle fühlen sich wohl in Winterthur und der Schweiz, weil diskutiert wird. So wurde der Gedanke «Ohne Grenzen» in alle Sprachen der beteiligten Künstler übersetzt und dann einstimmig die spanische Form gewählt. Auch wird nicht kuratiert, sondern wer mit wem, wo und neben wem ausstellt, wurde ebenfalls in der weiträumigen Halle mit den schönen Holzstützen ausgiebig besprochen. Schweizer Konsenskultur funktioniert auch in der Kunst, finden die drei.

Haben die Künstler einen internationalen Hintergrund, so möchten sie vor allem der hiesigen Bevölkerungen ein inspirierendes Kunsterlebnis bieten. «Jeder Teilnehmer bringt kulinarische Spezialitäten aus seinem Land mit», sagt Koko La Fuente, ausserdem gebe es Musik. «In Kunst muss man mit allen Sinnen eintauchen können», ist er überzeugt. ()