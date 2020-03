Grössere Kulturbetriebe sind im Moment nicht existenziell gefährdet

«Sag alles ab», singt Dirk von Lowtzow mit aggressivem Trotz, «geh einfach weg, halt die Maschine an.» Was vom Sänger der deutschen Band Tocotronic wohl als Befreiungsschlag gemeint war, ist nun unfreiwillig eingetreten; der Song, den der Musikclub Kraftfeld auf seiner Webseite aufgeschaltet hat, ist kein aktueller Kommentar, er stammt vom Album «Kapitulation» von 2007. Die Winterthurer Musikclubs haben schon am Freitag alle Veranstaltungen bis Ende April abgesagt, wie alle Kinos und die meisten Kulturveranstalter; zuletzt schloss sich, nach der bundesrätlichen Ausrufung des Notstands vom Montag, auch noch das Kunstmuseum an.

Ohne Anlässe brechen die Einnahmen aus dem Ticketverkauf weg. Was unternehmen die Veranstalter, um durch die Krise zu kommen? «Das wissen wir noch nicht», sagte Andreas Gröber, Geschäftsleiter des Theaters am Gleis, am Montag. Man versuche die Veranstaltungen in den Herbst zu verschieben, damit die Künstler auftreten können. «Die meisten kommen in Schwierigkeiten, wenn sie mehrere Monate keine Auftritte haben.» Das Theater selbst sei als subventionierter Betrieb momentan nicht direkt bedroht. Doch es sei auch darauf angewiesen, die Räume vermieten zu können. Hier breche die Nachfrage weg, sagte Gröber. Man überlege sich, Kurzarbeit einzuführen. Versicherungen könne sich im freien Theaterschaffen niemand leisten.

Das Casinotheater, das ohne Subventionen auskommt, verfüge schon seit längerem über eine Epidemie-Versicherung, wie Mediensprecherin Steffi Carolino am Dienstagnachmittag sagte. Zudem sei man zu Kurzarbeit übergegangen. Der Betrieb sei schon am Montagmorgen geschlossen worden. Auf der Webseite heisst es, die Veranstaltungen würden verschoben. Tickets können erst dann zurückgegeben werden, wenn die neuen Daten feststehen und man dann nicht kommen kann. «Müssten wir alle Tickets in Cash zurückzahlen, hätten wir früher oder später ein Liquiditätsproblem», sagte Carolino. Im Moment könne man überleben, aber rosig sei es nicht.

Beim Theater Winterthur kann man Tickets zurückgeben oder den Betrag spenden. Man habe noch keine Reserven, sei auch nicht gegen Einbussen versichert und gehe davon aus, die erste Saison als selbständige Aktiengesellschaft mit einem Verlust abzuschliessen, teilte Direktorin Bettina Durrer gestern mit. Das Theater habe beim Kanton Kurzarbeit beantragt und sei bei den Kosten auf die Bremse getreten. Durrer hofft, im September die neue Saison eröffnen zu können

Doch keine Live-Streams

Noch am Freitag hatte das Musikkollegium angekündigt, die beiden Konzerte dieser Woche vor leerem Saal zu spielen und per Live-Stream zu übertragen. Am Montag wurde diese Idee bereits wieder fallen gelassen, «aufgrund der Verschärfung der Situation», wie Mediensprecher Gustavo de Freitas mitteilte. Das Orchester verzichte bis Ende April auf alle Proben und Konzerte, weil der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden könne. Gestern wurden auch die Kammermusikkonzerte abgesagt, von denen zunächst, vor leerem Saal, Video-Aufnahmen geplant waren. Zum einen zum Schutz der Musiker, zum andern wegen der Vorbildwirkung, um die Leute nicht dazu zu animieren, sich in kleinen Gruppen zu treffen, sagte de Freitas.

Die Ticketkasse des Musikkollegiums ist neu nur noch telefonisch erreichbar (Mo-Fr von 10 bis 12 Uhr). Dort besteht auch die Möglichkeit, sich Tickets zurückerstatten zu lassen; allerdings bittet das Musikkollegium darum, aus Solidarität darauf zu verzichten. Die Liquidität ist laut de Freitas aber gewährleistet: «Wir sind nicht in grösster Not, aber finanziell stark betroffen und froh um jede Unterstützung.»

«Äusserst gravierend»

Die Epidemie sei für alle kulturellen Akteure «äusserst gravierend und rasch existenzbedrohend», heisst es auf einem Informationsblatt der Fachstelle Kultur des Kantons Zürich. Sie bietet daher Unterstützung an: Wenn eine von der Fachstelle unterstützte Veranstaltung wegen des Virus ausfalle, werde der bewilligte Beitrag trotzdem an die Veranstalter ausbezahlt beziehungsweise nicht zurückgefordert, es sei denn, die Schlussrechnung weise einen Einkommensüberschuss auf. Zudem könnten Kulturbetriebe bei einem Engpass bereits zugesicherte mehrjährige Betriebsbeiträge vorzeitig beziehen.

