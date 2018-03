Hausfreund mit Blättern und Blüten

Schon beim ersten Besuch bin ich hoffnungslos stecken geblieben. Schuld daran war der Band mit den ersten Jahrgängen von «Am häuslichen Herd», einer Schweizer Illustrierten für das breite Publikum. Für zwei Franken und somit für fast alle erschwinglich gab es 12 Hefte, von denen jedes 32 Seiten umfasste. Eine mal mehr, mal weniger illustrierte Zeitschrift in kleinem Format, vor 120 Jahren in Zürich gegründet: Sie war nicht die erste Illustrierte der Schweiz – die erschien nach Pariser Vorbild bereits drei Jahrzehnte früher in Genf –, und sie sollte im Lauf der Jahre, bis in die Boomzeit der 60er des 20. Jahrhunderts, noch viele Geschwister bekommen, von denen ein paar wenige bis heute überlebt haben.Fritz Marti, der erste Redaktor von «Am häuslichen Herd» und spätere Leiter des Feuilletons der NZZ, gab der neuen Publikation im Oktober 1897 diese Worte mit auf den Weg: «Durch schöne Illustrationen und sorgfältig ausgewählten Lesestoff unterhaltender und belehrender Art (. . .) hofft unser Blatt, aus einem Gaste am häuslichen Herd ein lieber Hausfreund zu werden und zu bleiben.»

Von Gotthelf bis Nordpol

Unterhalten und belehren wollten sie alle, schon die moralischen Wochenschriften des 18. Jahrhunderts wollten es, die sich allerdings eher an die gebildeten Schichten wandten. Und Fritz Marti macht es gut, er hat ein Herz für aufstrebende Autoren: Die junge Sophie Hämmerli-Marti, eine der wichtigsten Mundartdichterinnen der Schweiz, kommt ebenso zum Zug wie Adolf Vögtlin oder Josef Reinhart. Selbst so Arrivierte wie der bedeutende Literaturkritiker Josef Viktor Widmann oder Adolf Frey liefern Verse für das neue Blatt – ob die uns heute noch etwas sagen, mag dahingestellt bleiben.

Ein bisschen Gotthelf gibt es auch im «Häuslichen Herd», dazu Stifter und Erzählerisches des einstigen Bestsellerautors Ernst Zahn, jeweils in Fortsetzungen gedruckt wie die mit Fotografien illustrierten Berichte von Nansens Nordpolexpedition (1893– 96). Wer mag, liest auch die «Reisebriefe einer Zürcher Ärztin», die im Fernen Osten unterwegs war, oder begibt sich auf einen akribisch beschriebenen Rundgang durchs eben eröffnete Landesmuseum in Zürich.

Redaktor Fritz Marti hat ein Herz für aufstrebende Autoren.



Ein bisschen Pädagogik fehlt ebenso wenig wie Künstlerwürdigungen zu runden Geburtstagen – der 70. von Arnold Böcklin, der 70. von Rudolf Koller – oder Lebensweisheiten und Humor. Und wer bei Tierischem sowieso schwach wird, lässt sich den knappen Bericht aus Paris nicht entgehen. Dank ihm ist zu erfahren: Auch ganz gewöhnliche Fische, wie sie im Wasserbecken des Jardin du Luxembourg in Paris herumschwimmen, haben ein Gedächtnis – das durchaus seine Tücken haben kann. Die zu Beginn nicht sehr zahlreichen Bilder im «Häuslichen Herd» bedienten die verschiedensten Geschmäcker, ein gefühlvolles Genremotiv gehörte fast immer dazu. Auch unbestritten grosse Kunst, etwa Raffaels «Kreuztragung Christi», für den Zeitschriftendruck grafisch umgesetzt. In späteren Jahren – «Am häuslichen Herd» erschien bis 1960 – dominierte das fotografische Bild.

Aus der Zeit für die Zeit

Noch älter, langlebiger und weitaus bedeutender war die 1853 gegründete «Gartenlaube», die unter diesem Namen bis 1937 erschien und sich als «Illustriertes Familienblatt» verstand. So mancher, der etwas auf sich hielt, versuchte dort zu publizieren. Das aktuelle Original des Monats wartet hier mit dem Jahrgang 1901 auf, der in «Wochenheften» erschienen ist und es auf 906 Seiten bringt. Der Band enthält neben den üblichen Gedichten, Erzählungen und Fortsetzungsromanen (darunter der autobiografisch gefärbte Roman «Felix Notvest» des einst so berühmten Schriftstellers J. C. Heer aus Winterthur!) eine Fülle von Biografischem, Beschreibungen und Aufsätzen zur Geschichte und Zeitgeschichte, zu «Gesundheits­lehre» und Naturwissenschaften samt dazugehörigen Illustrationen sowie viel «Vermischtes» und eine reichhaltige Rubrik von «Blättern und Blüten».

Auch da kann man sich regelrecht festlesen und immer wieder staunen. «Vom Automobil» heisst es bereits vor knapp 120 Jahren, dass es Zukunft habe: «und zwar eine glänzende». Weniger Zukunft hatte eine andere Erfindung, von der uns die «Blätter und Blüten» der «Gartenlaube» berichten: eine Lampe nämlich, bei der Mikroorganismen in den Dienst des Menschen gestellt werden, um ihm das Dunkel zu erhellen. Professor Raphaël Dubois in Lyon war es, der diese «Bakterienlicht-Lampe» erfand.

Die «Annabelle» als erste typische deutschsprachige Frauenzeitschrift darf in diesem Kreis nicht fehlen.



Die «Annabelle» als erste typische deutschsprachige Frauenzeitschrift darf in diesem Kreis nicht fehlen, sie hat bereits 80 Jahre auf dem Buckel. Ein Blick in den Jahrgang 1950, und man wird mit schönen Geschichten aus dem englischen Königshaus versorgt: «Elizabeth, wie man sie nicht kennt.» Ein Blick in den Anzeigenteil, und man staunt darüber, mit wie viel Scham der Kauf von Damenbinden einst verbunden war, die Prodonna darum «jetzt (. . .) in einer neuartigen, ganz unverdächtigen Packung» anbietet. Über andere Werbung aber staunt man nicht: Die will uns mit den Mitteln von damals dasselbe wie heute verkaufen – Schönheit, Anerkennung, Selbstwert . . .

Sammlung Winterthur, bis Ende April. Mo bis Fr ab 13.30, Sa 10 bis 17 Uhr. An Ostern geschlossen. (Der Landbote)