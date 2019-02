Immer wieder bekommt man zu hören, für einen Jazzmusiker gebe es kein höheres Ziel, als einen eigenen, unverwechselbaren Stil zu entwickeln. Chris Cheek setzt ein grosses Fragezeichen hinter diese geläufige Auffassung: «Sollte man sich von der Vorstellung, eine klare Identität zu haben, nicht eher befreien? Ein Improvisator sollte sich ganz dem Moment hingeben. Dazu gehört die Fähigkeit, auf unterschiedliche Herausforderungen unterschiedlich zu reagieren. Es macht nichts, wenn man dabei hin und wieder die Kontrolle verliert.»

Kein Testosteron-Jazzer

Für den Saxofonisten Cheek ist klar, dass er sowohl in der Auseinandersetzung mit musikalischen Fragen als auch im Bereich der Instrumentaltechnik nie an ein Ende gelangen wird: «Ich möchte an mir selbst wachsen und Dinge selber herausfinden.» Trotzdem sei es wichtig, dass man neben der Musik noch andere Interessen habe, denn gute Musik werde schliesslich nicht nur von guter Musik beeinflusst, betont Cheek und fügt hinzu: «Das können ganz alltägliche Dinge sein. Ich schwimme sehr gerne. Davon habe ich als Musiker zweifellos profitiert.»

Tatsächlich wirkt Cheeks Spiel meistens ausserordentlich liquide, selbst komplexeste Verästelungen pflegt der Saxofonist mit einer Grazie zu meistern, die das genaue Gegenteil von Kampf und Krampf ist.

Cheek ist kein Testosteron-Jazzer, seine Improvisationen zeichnen sich nicht durch explosive Virtuosität aus, sondern beziehen ihre unterschwellige Energie aus der Spannung zwischen analytischer Schärfe und lyrischer Anmut – dem schlaksigen Saxofonisten gelingt das Kunststück, sich enorm zu konzentrieren und gleichzeitig gehen zu lassen.

Mundpropaganda

Chris Cheek kam 1968 in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri auf die Welt. An seine musikalischen Anfänge erinnert er sich noch genau: «Mein Vater war Dirigent einer High-School-Band. Als ich elf war, zwang er mich, ein Instrument zu lernen. Im Rückblick bin ich ihm dankbar dafür.» Fürs Saxofon entschied sich Cheek junior, weil ihm Cheek senior versicherte, dieses Instrument sei leicht zu erlernen.

Mit dem Jazzvirus wurde Cheek an der High School von einem jungen, ambitionierten Musiklehrer infiziert, den er als «sehr streng, aber auch grosszügig und hilfreich» in Erinnerung behalten hat. Sein erster eigener Improvisationsversuch war allerdings ein Reinfall: «Ich spielte einfach die chromatische Tonleiter rauf und runter. Danach war ich extrem frustriert.» Also nahm er neben klassischen Saxofonlektionen auch noch Jazzunterricht.

«Mein erster Lehrer besass eine riesige Plattensammlung. Jede Woche gab er mir ein paar davon mit nach Hause. Ich spielte mit den Aufnahmen von Charlie Parker, Cannonball Adderley, Sonny Rollins und Dexter Gordon und versuchte jedes Detail zu erfassen», führt Cheek aus. Nach einem Studium an der Berklee-Jazzschule und einem längeren Engagement als Allroundmusiker auf einem Kreuzfahrtschiff zog Cheek Anfang der 1990er-Jahre nach New York und stiess zu einem Kreis unverbrauchter und neugieriger Musiker, zu dem damals auch Kurt Rosenwinkel, Mark Turner, Brad Mehldau, Chris Potter oder Joshua Redman gehörten.

Existenz als Edel-Sideman

Cheek ist zu begabt, um in der Masse unterzugehen, und zugleich zu wenig berühmt, um vornehmlich eigene Projekte verfolgen zu können. So führt er die fragmentierte Existenz eines vielseitig einsetzbaren Ausnahmeimprovisators und Edel-Sideman, der nicht zuletzt von Mundpropaganda lebt.

So empfahl ihn der Gitarrist Wolfgang Muthspiel an Paul Motian weiter, dieser verhalf Cheek zu einem Engagement im Liberation Music Orchestra von Charlie Haden. Motian und Haden sind inzwischen verstorben – mit beiden hat Cheek Aufnahmen gemacht: Er ist auf sechs Alben von Motians Electric Bebop Band und auf zwei Alben von Charlie Hadens Liberation Music Orchestra zu hören.

Auch ausserhalb der USA hat Cheek musikalische Partner gefunden, die sein durch ein hohes Mass an Lyrismus geprägtes Spiel zu schätzen wissen – etwa der argentinische Komponist und Arrangeur Guillermo Klein oder der dänische Gitarrist Jakob Bro. Hierzulande zählt unter anderen der Zürcher Trompeter Daniel Schenker zu den Verehrern von Cheek, den er zuweilen zu seinem Quartett hinzuzuziehen pflegt. Zurzeit befinden sie sich wieder gemeinsam auf einer musikalischen Reise, die sie am Donnerstag auch nach Winterthur führt. Das Schlusswort hat Cheek: «Musik ist eine Feier des Lebens, sie kann das Leben sogar verändern. Es gibt kaum etwas Erhebenderes als ein gelungenes Konzert.»

Daniel Schenker feat. Chris Cheek: Donnerstag, 20.15 Uhr, Esse, Rudolfstrasse 4. (Landbote)