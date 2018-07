Immer der Kunst verpflichtet

Mit dem Abschied von Simona Ciuccio geht die Ära des letzten Sommer pensionierten Direktors Dieter Schwarz zu Ende. Seit 2003 war die aus dem Aargau stammende Kunsthistorikerin dem Haus verbunden, zuerst als Praktikantin, später als Stellvertreterin von Sandra Gianfreda, deren Nachfolgerin als Kuratorin sie wurde. Und nun nimmt sie ihre reiche Erfahrung, die sie nicht nur in Winterthur, sondern zuvor schon in diversen Funktionen in Luzern, Turin und Baden sammeln konnte, nach Aarau mit. «Für mich stimmt der Zeitpunkt des Wechsels», sagt Ciuccio. «Ich bin nun 38jährig, und als ich die Stellenausschreibung für das Aargauer Kunsthaus las, war für mich der Fall klar.». In Winterthur hinterlässt Ciuccio eine Lücke.

In all den Jahren an der Seite von Mentor Dieter Schwarz hat sie die bedeutende Sammlung des Kunstvereins gründlich kennengelernt, damit hervorragend gearbeitet und auch bemerkenswerte Ausstellungen (mit)konzipiert, so auch das grandiose Projekt «Die Natur der Kunst», mit dem die Wiedereröffnung des Rittmeyer-Baus nach der Renovation 2010 gefeiert wurde.

Lektion von Mario Merz

Charakteristisch für Cuccio ist ihre zurückhaltende, aber sehr offene Art, sie kann gut zuhören. Auf ihre souverän eingerichteten Ausstellungen angesprochen, beispielsweise die einzigartige Retrospektive mit Werken des italienischen Künstlers Antonio Calderara (1903-1978), reicht sie das Lob gleich weiter an das technische Team um Thomas Huth. «Ich habe von Thomas’ Erfahrungen sehr profitiert», betont sie und erzählt von einer Schlüsselerfahrung mit Mario Merz, dem italienischen Arte Povera-Protagonisten: «Wir hatten einen Saal mit seinen Werken vollständig eingerichtet, als der Künstler verlangte, dass wir eine Arbeit vertikal statt horizontal hängten» schildert sie die Szene.

«Neben Harmonie soll der Betrachter auch Spannung spüren.»Kuratorin Simona Ciuccio

Und der 2003 verstorbene Meister mit intensiver Beziehung zum Museum hatte recht. «Mir wurde klar, dass sich ein Werk wie selbstverständlich ins Gesamte einfügen muss, aber neben Harmonie soll der Betrachter auch Spannung spüren», erklärt Ciuccio, die selbst italienische Wurzeln hat. Bis heute hat sie Kontakt zur Witwe von Merz, Marisa Merz, die auch in der Winterthurer Sammlung vertreten ist und zweimal ausgestellt wurde.

Regionale Kunst unterstützt

Bekanntlich war die Pflege der regionalen Kunst dem Vorgänger von Konrad Bitterli eher Pflicht als Kür. Ciuccio, die aus einer Künstlerfamilie stammt, engagierte sich indes auch für dieses weniger prestigeträchtige Segment und kuratierte verschiedene Dezember- und Focus-Ausstellungen mit einer Sorgfalt, als handelte es sich um internationale Stars. Das trug ihr Anerkennung auch bei der regionalen Künstlerschaft ein, nicht zuletzt unter den Manor-Preisträgern, denen sie jeweils eine individuell eingerichtete Plattform bot. Für Christoph Eisenrings gewagtes optisches Experiment liess sie im vergangenen Dezember den Franzosensaal räumen – eine bisher im Haus unbekannte wagemutige Geste. Sie zitterte im Verborgenen, und als das Wagnis glückte, freute sie sich zuallererst für den Winterthurer Preisträger. Kunst und Künstler kommen bei ihr vor der eigenen Karriere. (Landbote)